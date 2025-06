Những dấu mốc qua 17 năm của Hanwha Life tại Việt Nam

Công ty bảo hiểm nhân thọ từ Hàn Quốc ghi dấu 17 năm hoạt động bằng những thành tựu trong kinh doanh, chi trả gần 459 tỷ năm 2024, số hóa nâng cao dịch vụ khách hàng.

Hanwha Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc). Tập đoàn nằm trong Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 theo xếp hạng của TIME. Có mặt tại Việt Nam năm 2008, Hanwha Life xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm và cam kết phát triển bền vững tại đây.

Năm 2024, Hanwha Life Việt Nam có tổng tài sản đạt hơn 20.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế gần 710 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp có lãi. Công ty cũng chi trả gần 459 tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước) cho hơn 48.000 trường hợp. Đặc biệt, công ty tiếp tục tăng dự phòng nghiệp vụ lên 14%. Theo đại diện công ty, điều này thể hiện cam kết về khả năng chi trả quyền lợi cho khách hàng trong tương lai cũng như minh chứng cho định hướng phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ, sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam tại hơn 120 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Đầu năm nay, doanh nghiệp công bố chiến lược mới "Vươn tầm mới - Tới tầm cao", tập trung vào hai trụ cột: mở rộng mạng lưới kinh doanh mới và nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn hiện hữu theo định hướng "trẻ hóa - số hóa". Công ty kỳ vọng xây dựng lực lượng "đại sứ thương hiệu" hiện đại nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm tới cộng đồng.

Về sản phẩm, năm 2025 đánh dấu bước phát triển chiến lược của Hanwha Life Việt Nam khi ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới được "đo ni đóng giày" với khách hàng, giúp danh mục sản phẩm trở nên toàn diện hơn. Các sản phẩm có nhiều cải tiến về quyền lợi, mở rộng phạm vi bảo vệ từ người trụ cột đến các thành viên trong gia đình. Danh mục sản phẩm chú trọng sự linh hoạt, kết hợp giữa bảo vệ, tích lũy và gia tăng tài sản, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu tài chính đa dạng của người Việt trong từng giai đoạn cuộc sống.

Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm mới là thành quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu, kết hợp giữa nhu cầu thực tế của khách hàng, bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại, sự tuân thủ pháp luật và kinh nghiệm kế thừa từ tập đoàn tại Hàn Quốc. Hanwha Life Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và không ngừng nâng cao vị thế trên thị trường. "Chúng tôi biết ơn sự tin tưởng của khách hàng trong 17 năm qua. Công ty cam kết đồng hành bền chặt với khách hàng thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới", đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ.

Ban Giám đốc và Đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam tại Hội nghị chiến lược kinh doanh, diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Về hoạt động xã hội, Hanwha Life tập trung vào ba mũi nhọn chính gồm: thúc đẩy giáo dục, bảo vệ trẻ em và chăm lo sức khỏe cộng đồng. Trong nhiều năm, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 45 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Những dự án ý nghĩa và quy mô lớn của Hanwha Life Việt Nam như "An yên cho em", "Cái ôm ấm áp", "Future Plus", "Trao bảo vệ, trọn an tâm"..., lan tỏa thông điệp yêu thương, san sẻ và đồng hành cùng người dân ở nhiều tỉnh, thành.

Hanwha Life Việt Nam trao tặng xe đạp cho các em học sinh, trong dự án "Trao bảo vệ, trọn an tâm" năm 2024. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Những đóng góp trên giúp Hanwha Life Việt Nam liên tiếp nằm trong "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 8 năm liền (2017-2024), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, 4 năm liên tiếp nhận giải "Doanh nghiệp vì cộng đồng" (2021-2024) do The Saigon Times trao tặng.

Với nền tảng tài chính vững chắc, triết lý kinh doanh chính trực và minh bạch, thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên hành trình bảo vệ triệu gia đình Việt, hướng đến trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam.

Thái Anh