Những dấu ấn trong triển khai ESG của VietinBank

Trong những năm qua, VietinBank xây dựng khung tài chính bền vững, lập bộ máy ESG chuyên trách và phát triển các sản phẩm tài chính xanh, từng bước hướng tới mô hình ngân hàng xanh chuẩn quốc tế.

Đưa ESG thành "lõi" chiến lược phát triển

Trong bối cảnh tài chính bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc thực thi đầy đủ các tiêu chí ESG trong hoạt động tín dụng, đầu tư và quản trị ngân hàng được xem như lõi chiến lược quan trọng để các ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro và thu hút hiệu quả các nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, VietinBank đưa ESG (môi trường, xã hội và quản trị) vào chiến lược phát triển trung và dài hạn, gắn với hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro và định hướng tăng trưởng. Các mục tiêu và cam kết phát triển bền vững được ngân hàng công bố công khai, tạo nền tảng cho việc triển khai các hoạt động tài chính xanh.

Để cụ thể hóa định hướng trên, VietinBank xây dựng Khung Tài chính Bền vững - nền tảng định hướng hoạt động tài trợ và quản lý các khoản tài chính xanh của ngân hàng. Khung này được tổ chức Morningstar Sustainalytics đánh giá là "đáng tin cậy và có tác động lớn".

Song song với việc hoàn thiện khung chiến lược, VietinBank cũng thiết lập bộ máy triển khai ESG trong toàn hệ thống. Ban Chỉ đạo Phát triển Bền vững được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành nhằm bảo đảm các quyết định liên quan đến ESG được dẫn dắt ở cấp cao nhất. Bộ phận Điều phối ESG và Tài chính bền vững đóng vai trò điều phối các hoạt động ESG trên toàn hệ thống, đồng thời nhân sự phụ trách ESG cũng được bố trí tại các chi nhánh trên cả nước, tạo nền tảng để các tiêu chuẩn phát triển bền vững được triển khai đồng bộ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 - Triển vọng 2026, ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank, cho biết ngân hàng xác định chuyển đổi xanh là một trong những chiến lược quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank. Ảnh: VietinBank

Phát triển hệ sinh thái tài chính xanh

Song song với việc xây dựng nền tảng chiến lược, VietinBank triển khai nhiều sản phẩm và giải pháp tài chính hướng tới các lĩnh vực kinh tế xanh.

Ngân hàng ra mắt gói tài chính xanh Green Up trị giá 5.000 tỷ đồng, cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các dự án năng lượng sạch, xuất khẩu xanh, công trình xanh, giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, gói V-Green Power Up quy mô 4.000 tỷ đồng được triển khai nhằm cấp vốn cho hệ thống trạm sạc xe điện V-Green, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông xanh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, VietinBank tham gia tài trợ Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà và xử lý rác thải kết hợp phát điện.

Ở mảng bán lẻ, ngân hàng triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán số và giảm phát thải trong vận hành. VietinBank là một trong những đơn vị kết nối thanh toán vé tàu điện tự động bằng thẻ ngân hàng, đồng thời phát triển nền tảng mua bán vàng trực tuyến digiGOLD trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Ngân hàng cũng liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội với ứng dụng VNeID, giúp người dùng thực hiện giao dịch thuận tiện hơn và giảm các thủ tục giấy tờ.

Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối KHDN VietinBank. Ảnh: VietinBank

Song song với hoạt động tín dụng xanh, VietinBank phát triển sản phẩm tiền gửi xanh nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án phát triển bền vững. Ngân hàng đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế như ADB, MUFG, JBIC... để chuẩn bị điều kiện huy động vốn xanh và phát hành trái phiếu xanh khi thị trường thuận lợi.

"Từ nhiều năm qua, VietinBank đã hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai tín dụng xanh. Sau khi Việt Nam cam kết hướng tới mục tiêu NetZero vào năm 2050 tại COP26, hoạt động tín dụng xanh tại VietinBank ngày càng được đẩy mạnh", ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối KHDN VietinBank chia sẻ.

Với các hoạt động này, VietinBank được IDG Việt Nam vinh danh là "Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh 2025", đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này. Những bước đi trên cho thấy ESG đang trở thành định hướng phát triển dài hạn của VietinBank, được triển khai từ chiến lược đến sản phẩm và hoạt động kinh doanh. Qua đó, ngân hàng từng bước góp phần thúc đẩy tài chính xanh và quá trình chuyển đổi bền vững của nền kinh tế.

Minh Ngọc