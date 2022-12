Những dấu ấn của DOJILand

Tập đoàn giữ quan niệm phát triển bất động sản dày công, trau chuốt như ở lĩnh vực vàng bạc, trang sức trong gần ba thập kỷ qua.

Tại lễ trao giải thưởng quốc tế Dot Property Southeast Asia 2022 vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), DOJILand đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp trong khu vực để trở thành Nhà phát triển đột phá của khu vực (Breakthrough developer). Đây là giải thưởng bất động sản quốc tế, được xét chọn trên nhiều tiêu chí, bao gồm: hình ảnh danh tiếng và thương hiệu, hồ sơ năng lực, chất lượng dự án, thành tựu trong năm...

Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó tổng giám đốc DOJILand, đại diện công ty nhận giải thưởng Nhà phát triển Bất động sản đột phá Đông Nam Á năm 2022. Ảnh: DOJILand

Ở lĩnh vực dịch vụ bất động sản, đơn vị đạt giải nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất và có chất lượng dịch vụ tốt nhất ở cấp quốc gia. Các doanh nghiệp cũng có sự đóng góp tích cực cho thị trường bất động sản và luôn đổi mới, sáng tạo theo xu hướng thị trường.

Năm nay, ngành bất động sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thách thức, song DOJILand đã duy trì hoạt động kinh doanh nhờ tiềm lực tài chính tốt, dưới sự hậu thuẫn của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI.

"Chúng tôi thấy thuyết phục bởi thành tựu với nhiều công trình đẳng cấp, tạo được dấu ấn kiến trúc, tạo nên chuẩn mực sống thượng lưu và khác biệt của tập đoàn", ông Adam Sutcliffe, Giám đốc Sự kiện và Thị trường quốc tế, Dot Property Group chia sẻ.

Giải thưởng khẳng định vị trí nhà đầu tư, phát triển bất động sản uy tín của DOJILand trên thị trường bất động sản. Trước đó, doanh nghiệp này cũng được xướng tên ở những giải thưởng danh giá của khu vực, bao gồm: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2022 (APEA), Nhà phát triển Bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021 (Dot Property), Top 10 thương hiệu bất động sản uy tín khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 (Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương)...

DOJI Land đi theo chiến lược khác biệt khi các dự án đều lấy cảm hứng thiết kế từ kỹ nghệ chế tác kim hoàn, kỳ vọng tạo nên những sản phẩm kiến trúc với giá trị nghệ thuật cao. Bên cạnh thiết kế độc đáo, DOJI Land đầu tư cho chất lượng sống của cư dân với hệ thống thiết bị, vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường cùng hệ tiện ích tất cả trong một theo tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2022, doanh nghiệp này ghi dấu ấn với các dự án mang tính biểu tượng, kiến trúc độc đáo, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng pháp lý hoàn chỉnh.

Phối cảnh dự án tháp đôi vương miện kim cương Diamond Crown Hai Phong của DOJI Land sử dụng thiết kế mắt võng diagrid kết hợp với những khối pha lê. Ảnh: DOJILand

Tiêu biểu có dự án Diamond Crown Hai Phong được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và phong cách sống mới của thành phố hoa phượng đỏ trong tương lai. Dự án áp dụng kiến trúc diagrid, được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh là Công trình có kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam, Dự án tiêu biểu của năm, Dự án chung cư đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận Công trình xanh Leed Residential 4.1 - Siver....

Tại Quảng Ninh, doanh nghiệp này phát triển nhiều dự án hạng sang, góp phần nâng cao tiêu chuẩn sống và thay đổi bộ mặt của thành phố Hạ Long như tổ hợp, như Best Western Premier Sapphire Ha Long, Khu căn hộ hạng sang The Sapphire Residence và dinh thự The Sapphire Mansions bên vịnh Hạ Long.

Các dự án của DOJI Land góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi bộ mặt đô thị tại các địa phương. Ảnh: DOJILand

Thời gian tới, nhà phát triển cho biết sẽ tiếp tục phát triển các công trình bất động sản hạng sang với thương hiệu Diamond Crown tại Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hạ Long, Huế...

"Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị khác biệt, đặc sắc trong lĩnh vực bất động sản như cách Tập đoàn DOJI dày công, trau chuốt trong lĩnh vực vàng bạc, trang sức trong gần ba thập kỷ qua", đại diện nhà phát triển cho biết.

Hoài Phong