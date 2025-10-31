Những dàn âm thanh tiền tỷ trên ôtô của dân chơi Việt

Giải đấu âm thanh của Hiệp hội thử thách âm thanh ôtô Quốc tế (IASCA) diễn ra tại Long Biên, Hà Nội, quy tụ gần 50 xe tham dự với nhiều kiểu độ âm thanh.
IASCA đã được thành lập 38 năm, tên ban đầu gọi là CAN (Car Audio Nationals) năm 1987 và đổi tên vào năm 1989. IASCA Việt Nam mới gia nhập thành viên của IASCA World từ năm 2019. So với Emma (European Mobile Media Association) từng tổ chức tại Việt Nam, IASCA có quy mô chuyên nghiệp và điều kiện thi khắc nghiệt hơn.
Tại IASCA, các tài xế thi đấu với 70 hạng mục khác nhau, từ cơ bản đến cao cấp, từ Novice (người mới) đến Expert (chuyên nghiệp). Không quan trọng mức chi phí mà chủ nhân độ trên xe. Các thương hiệu âm thanh nổi tiếng như MTS (Italy), DynAudio (Đan Mạch), Alpine (Nhật Bản), Focal (Pháp) cũng góp mặt.
IASCA nổi tiếng với cuộc thi Soundoff, là phương tiện để các hãng sản xuất thiết bị cùng nhau trình diễn sản phẩm. Một số hạng mục tiêu biểu của Soundoff như chất lượng âm thanh, cường độ âm thanh, thi công và thẩm mỹ và cân chỉnh âm học.
Xe độ âm thanh tại giải đấu đa dạng thương hiệu, kiểu dáng, từ các mẫu xe nhỏ như VF 3 tới xe sang BMW X5.
Giải Expert, giải cao nhất thuộc về chiếc Lynk & Co 09. Chủ xe Hàn Hoàng Hiệp cho biết chi phí độ âm thanh vào khoảng 1,7 tỷ đồng, thời gian thi công mất 7 ngày. Trên xe sử dụng nhiều hệ thống loa tweet, loa sub, ampli, bộ khuếch đại, dây tín hiệu của các hãng như Morel (Isarel), Audiotec (Đức), Accuton (Đức), Gladen (Đức), Mosconi (Italy), Bewith (Nhật Bản), Aune (Trung Quốc).
Đội ngũ ban giám khảo là những trọng tài quốc tế nhiều kinh nghiệm, với 5 chuyên gia âm thanh chấm điểm gồm một của Việt Nam, hai của Trung Quốc, hai của Đài Loan. Các trọng tài ngồi trên xe, điều chỉnh các thông số trên màn hình theo các tiêu chí có sẵn và nghe với âm lượng khác nhau để đưa ra kết quả cuối cùng.
Trong cuộc thi có sự xuất hiện của chiếc VinFast VF 9 độ dàn âm thanh 900 triệu đồng, thời gian thi công 21 ngày. Ngoài ra, còn có một chiếc VF 9 độ dàn âm thanh 2 tỷ đồng tham dự tại sự kiện nhưng không thi đấu.
Theo một thợ thi công, đa số linh kiện nhập từ nước ngoài của các thương hiệu nổi tiếng. Một số hàng sản xuất tại Việt Nam, nhưng được đưa qua Mỹ kiểm định rồi nhập lại. Các chi tiết trong xe đều được quét 3D để lắp đặt vừa vặn và tăng tính thẩm mỹ, giúp giảm thời gian thi công. Nếu lắp đặt thủ công, phải đo đạc và cắt ghép, thời gian sẽ tăng lên vài tháng. Đồng thời tất cả xe độ hệ thống âm thanh bắt buộc phải lắp đặt hệ thống chống ồn, mức giá dao động tùy theo diện tích của thân xe.
Ngoài ra, người thợ cho biết toàn bộ dàn âm thanh đều sử dụng máy phát trên xe, tuy nhiên máy phát và ắc-quy đều được nâng cấp dung tích, am-pe lớn hơn để chịu tải dòng điện từ công suất loa. Một số bộ loa chỉ bật 60% âm lượng đã dùng 400 W điện.
Hệ thống điện cũng được nâng cấp bằng dây chuyên dụng. Có những xe sử dụng sợi dây cáp điện giá 10 triệu đồng. Đi kèm là cầu chì nhằm bảo vệ thiết bị, tránh xảy ra sự cố cháy nổ.
Mỗi một vị trí loa lắp thêm đều được tính toán nhằm tái tạo không gian trong xe như một rạp hát giả lập. Loa mid và treble lắp ở cột A giúp tiếng hát ở giải âm tần đến trung và cao phát ra từ chính diện, giúp người nghe cảm nhận tiếng trực tiếp, tránh cảm giác nghe tiếng hát phát ra từ phía sau. Trong giải đấu IASCA, hạng mục chấm điểm âm thanh ở nhiều vị trí trong xe cũng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.
IASCA được tổ chức không chỉ giúp các chủ xe, chủ xưởng thi đấu âm thanh mà còn đánh dấu sự phát triển trong mảng độ âm thanh ôtô trong nước, từ đó tạo ra cộng đồng có sân chơi chuyên nghiệp. Những xe đạt giải cao nhất tại IASCA Việt Nam sẽ được tuyển chọn để mang đi thi đấu tại IASCA World.
Một xe độ gọn gàng với sơ đồ của hệ thống âm thanh kèm loa trầm đặt phía sau. Loa trầm với âm tần thấp thường đặt ở cốp, xe hướng tới âm thanh công suất lớn nên sơ đồ lắp đặt đơn giản hơn.
Minh Quân