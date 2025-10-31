Những dàn âm thanh tiền tỷ trên ôtô của dân chơi Việt

Tại IASCA, các tài xế thi đấu với 70 hạng mục khác nhau, từ cơ bản đến cao cấp, từ Novice (người mới) đến Expert (chuyên nghiệp). Không quan trọng mức chi phí mà chủ nhân độ trên xe. Các thương hiệu âm thanh nổi tiếng như MTS (Italy), DynAudio (Đan Mạch), Alpine (Nhật Bản), Focal (Pháp) cũng góp mặt.

IASCA nổi tiếng với cuộc thi Soundoff, là phương tiện để các hãng sản xuất thiết bị cùng nhau trình diễn sản phẩm. Một số hạng mục tiêu biểu của Soundoff như chất lượng âm thanh, cường độ âm thanh, thi công và thẩm mỹ và cân chỉnh âm học.