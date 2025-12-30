Những đặc quyền giúp TPBank ghi điểm với khách hàng VIP

Hệ thống VIP lounge, trải nghiệm số cá nhân hóa, giải pháp bảo mật đa lớp và các ưu đãi tài chính mùa cao điểm tạo nên chuỗi điểm nhấn, giúp TPBank ghi điểm với nhóm khách hàng cao cấp.

Trong cuộc đua nâng tầm dịch vụ cho phân khúc khách hàng cao cấp, TPBank triển khai mô hình Premier Banking theo hướng dài hạn, lấy sự thấu hiểu làm trung tâm, kết hợp con người, công nghệ, xây dựng các giải pháp tài chính linh hoạt, cá nhân hoá nhằm tạo trải nghiệm liền mạch và gia tăng niềm tin của khách hàng.

Tại mỗi chi nhánh, dịch vụ khách hàng cao cấp được vận hành trong không gian trải nghiệm riêng, nơi khách hàng dễ dàng cảm nhận đặc quyền "được ưu tiên" ngay từ khi bước vào. Hiện TPBank có gần 40 VIP lounge trên toàn quốc, thiết kế theo hướng sang trọng, riêng tư và phục vụ xuyên trưa. Song song, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính cao cấp hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại quầy hoặc qua điện thoại theo nhu cầu. Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, quy trình giao dịch được tinh gọn nhằm rút ngắn thời gian xử lý nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và an toàn.

Chuyên viên tư vấn riêng cho khách hàng cao cấp. Ảnh: TPBank

Song song, ngân hàng cũng mở rộng trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp trên kênh số. Ứng dụng TPBank phiên bản dành cho khách hàng cao cấp được thiết kế như một "không gian số", cá nhân hóa theo hành vi sử dụng. Khu vực tính năng ưu tiên cho phép khách hàng dễ dàng đặt lịch ưu tiên, liên hệ chuyên gia tư vấn... chỉ trong vài bước. Những chức năng thường xuyên sử dụng như quản lý tài sản, đầu tư, ngoại tệ hay khoản vay được sắp xếp thuận tiện, giúp khách hàng thao tác nhanh và hạn chế gián đoạn. Cách thiết kế này giúp TPBank tạo sức hút với nhóm khách hàng trẻ có thu nhập cao, vốn đề cao sự chủ động và hiệu quả trong trải nghiệm số.

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, ngân hàng đặt trọng tâm vào an toàn giao dịch khi phục vụ phân khúc khách hàng có quy mô tài sản lớn. Ứng dụng ngân hàng số được trang bị lớp "khiên" bảo mật, triển khai giải pháp Shield nhằm ngăn chặn các hành vi xâm nhập từ ứng dụng độc hại và mã độc.

Ứng dụng TBank thu hút người trẻ nhờ sự tiện lợi và cá nhân hoá. Ảnh: TPBank

Ngân hàng đồng thời vận hành hệ thống giám sát và cảnh báo giao dịch bất thường theo thời gian thực, gửi thông tin tới khách hàng qua SMS, Email và Push Notification. Hệ thống này hoạt động dựa trên hơn 100 bộ quy tắc phòng chống gian lận, kết hợp AI và Machine Learning để liên tục nâng cao độ chính xác. Việc kết nối với hệ thống SIMO của Ngân hàng Nhà nước và dữ liệu của Bộ Công an - A05 giúp tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn rủi ro. Ngoài ra, toàn bộ thẻ quốc tế do TPBank phát hành đều được kích hoạt bảo mật hai lớp (3D Secure) khi giao dịch trực tuyến.

Trong trường hợp phát sinh sự cố, TPBank cung cấp thêm giải pháp bảo vệ và bảo hiểm an ninh mạng, với giá trị bồi hoàn tới hàng trăm triệu đồng. Đại diện ngân hàng cho biết, cách tiếp cận này hướng tới xây dựng chuỗi bảo mật khép kín, từ phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn đến hỗ trợ sau sự cố, nhằm gia tăng mức độ an tâm khi khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Không dừng ở trải nghiệm dịch vụ, nhà băng còn bổ sung các giải pháp tài chính nhằm gia tăng giá trị thực chất cho khách hàng trong mùa cao điểm cuối năm. Tính năng chuyển tiền quốc tế được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng TPBank, cho phép khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài trong vòng 24 giờ thông qua các mạng lưới uy tín, đồng thời miễn phí chuyển tiền quốc tế và miễn điện phí trong giai đoạn ưu đãi.

Ở mảng tích lũy, ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online cho các kỳ hạn dưới 6 tháng, với mức tới 4,75% một năm, giúp khách hàng chủ động quản lý, tối ưu dòng tiền chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, phù hợp xu hướng ưu tiên giao dịch số trong mùa lễ hội.

Trong không khí cuối năm, TPBank triển khai chương trình tri ân "Hòa khúc Ánh sáng" theo hướng gắn ưu đãi với trải nghiệm, với các lựa chọn ẩm thực gồm tiệc giao thừa tại nhà hàng cao cấp, bữa tối fine dining cho hai người và bữa tiệc gia đình bốn thành viên. Bên cạnh đó khách hàng được sử dụng đặc quyền nghỉ dưỡng toàn cầu thông qua thẻ ALL Accor+ Explorer, áp dụng tại hơn 4.000 khách sạn và resort quốc tế. Hoàn thiện chương trình là bộ quà tặng phiên bản giới hạn mang ý nghĩa khởi đầu, gồm Starbucks Reserve®, tượng Ngựa phong thủy DOJI cùng các ấn phẩm Tết dành riêng cho khách hàng cao cấp.

TPBank triển khai nhiều ưu đãi nhân dịp cuối năm dành cho nhóm khách hàng cao cấp. Ảnh: TPBank

Nhờ chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm dịch vụ và nỗ lực cải tiến chính sách sản phẩm, TPBank đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt nhóm khách hàng VIP. Chỉ trong 5 năm, số lượng khách hàng cao cấp tại TPBank tăng gấp 5 lần. Năm 2025, TPBank lọt Top 9 ngân hàng được nhóm khách hàng giàu (Affluent) và cận giàu (Mass Affluent) hài lòng nhất theo bảng xếp hạng Best Future Wealth Bank Ranking 2025 của Decision Lab, đơn vị đánh giá độc lập về mức độ tin cậy và yêu thích của khách hàng tài chính cao cấp.

Minh Ngọc