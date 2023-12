Những cuốn sách thiếu nhi hay nhất năm

Do You Remember? do Sydney Smith chấp bút ở vị trí thứ năm. Ảnh: Just Image

Trong Do You Remember?, cậu bé cùng mẹ chuyển đến căn hộ mới. Khi nằm nghỉ ngơi, những ký ức khó quên trong cậu ùa về. Đó là chuyến dã ngoại với bố, hay cú ngã từ xe đẹp xuống bãi cỏ, mái nhà bị dột vì mưa bão. Sydney Smith đưa người đọc vào tâm trí của một em nhỏ đang xử lý nhiều cảm xúc phức tạp, đứng trước sự thay đổi lớn của cuộc đời. Sách cũng được tờ The New York Times đánh giá hay nhất dành cho trẻ em của năm 2023.