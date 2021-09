Những cuốn sách nói giúp bạn phát triển bản thân

Nhiều bản âm thanh của những cuốn sách nổi tiếng thế giới như "Đắc nhân tâm", "Nghĩ giàu làm giàu"... đang "có sẵn trên kệ" của Shop VnExpress.

Khi công nghệ phát triển làm thay đổi cả thế giới, văn hóa đọc theo đó cũng có sự dịch chuyển. Sách nói - sách được chuyển nội dung sang dạng âm thanh thông qua giọng đọc của con người - ra đời mang đến cho người dùng rất nhiều tiện lợi. Đầu tiên là tiết kiệm thời gian, có thể "đọc sách" khi tập thể dục, nấu ăn, hay di chuyển. Sách nói còn giúp bảo vệ mắt, giảm tỷ lệ cận thị so với đọc sách điện tử hoặc trên giấy. Chỉ với chiếc điện thoại hoặc usb sách nói và tai nghe, bạn có thể "đọc" sách nói dù đang ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ thời điểm nào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nghe sách nói thường xuyên sẽ giúp kích thích não bộ tư duy và thúc đẩy sự tương tác giữa các hệ thần kinh với nhau. Người nghe sách nói cũng có thể phát triển tư duy, cảm xúc giống như đọc sách giấy.

Sách nói đang là xu hướng đọc thời công nghệ. Ảnh: Shutterstock.

Dưới đây là một số sách nói giúp phát triển bản thân đang được nhiều người tìm nghe trên Shop VnExpress.

"Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie là cuốn sách có ảnh hưởng và làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới, đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách thể loại self-help (tự lực) liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. "Đắc nhân tâm" là nghệ thuật thu phục lòng người, được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Sách nói "Đắc nhân tâm" đang được ưu đãi 10% còn 55.000 đồng.

"Nghĩ giàu Làm giàu" là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 60 triệu bản được phát hành, dịch sang hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Tác giả Napoleon Hill được tôn vinh là "người tạo ra những nhà triệu phú". Để thực hiện cuốn sách này, Napoleon Hill dành gần ba mươi năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng một số doanh nhân thất bại. Cuốn sách đã đưa ra triết lý thành đạt đồng thời cung cấp phương pháp để tạo một ý thức thành công cũng như đưa ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công đó. Với bí quyết thành công "tất cả bắt nguồn từ cách nghĩ", cuốn sách này không chỉ thay đổi những điều bạn nghĩ mà còn có thể thay đổi cả cách nghĩ của bạn; chỉ ra cho bạn thấy bạn phải làm gì và như thế nào để đạt được khát vọng của mình. Sách nói "Nghĩ giàu Làm giàu" đang được giảm 11% còn 59.000 đồng.

Sách "Giỏi giao tiếp dễ thành công" của Shirley Taylor và Alison Lester cung cấp những kỹ năng để giao tiếp thành công, những công cụ thực tế giúp bạn cải thiện khả năng trình bày, thấu hiểu lời người khác, tăng cường sự tự tin, nâng cao khả năng làm việc nhóm, tăng năng suất làm việc, tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và khiến mọi người hỗ trợ nhau tích cực hơn. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc là một trong những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân quan trọng nhất mà mỗi người nên có. Kỹ năng giao tiếp sẽ quyết định bạn thành công hay thất bại trong sự nghiệp cũng như trong các mối quan hệ cá nhân. Cuốn sách này chính là điểm xuất phát của bạn trong hành trình cải thiện kỹ năng giao tiếp. Sách nói "Giỏi giao tiếp dễ thành công" đang được ưu đãi 10% còn 58.000 đồng.

"Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo" là một cuốn sách của tác giả Phạm Duy Hiếu, người từng được biết đến là CEO trẻ nhất trong một ngân hàng Việt Nam khi mới 34 tuổi. Ông từng trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng, tổ chức tài chính. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc các tình huống mà người lãnh đạo phải đối mặt và chia sẻ cách thức mà tác giả từng ứng phó. Cuốn sách này tập hợp 50 câu hỏi hay nhất, giàu tính thực tiễn nhất mà nhiều người đã đặt ra cho tác giả, sau đó được ông trả lời. Có bạn là doanh nhân khởi nghiệp, có bạn đang làm việc cho các tổ chức lớn, có bạn là học trò trong các lớp do tác giả huấn luyện, có bạn là nhân viên của tác giả. Nhiều câu trả lời sau đó đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được hưởng ứng tích cực trong cộng đồng. Sách nói "Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo" đang được giảm giá 10% còn 89.000 đồng.

"Cẩm nang quản lý" là một cuốn sách về quản lý của Linda A. Hill, giáo sư hành chính kinh doanh thuộc trường Kinh doanh Harvard. Cuốn sách chứa đựng những quan điểm sáng suốt dành cho các nhà quản lý trẻ và cả những nhà quản lý kỳ cựu, đồng thời là nguồn thông tin vô giá cho cấp lãnh đạo trong việc điều hành các nhà quản lý. Cuốn sách cung cấp bức tranh toàn cảnh về quá trình học hỏi và phát triển để trở thành một nhà quản lý xuất sắc từ thách thức, lúng túng, sai lầm đến thành công. Sách nói "Cẩm nang quản lý" đang được ưu đãi 10% còn 85.000 đồng.

"Sự sống bất tử" của hai tác giả Jeffrey Long và Paul Perry là một khám phá mới về đấng tạo hóa và một thế giới khác. Paul Perry là một nhà báo, nhà sản xuất phim tài liệu và thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Gannett thuộc đại học Oregon. Jeffrey R. Long là một bác sĩ y khoa, người thành lập Cơ sở Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử, đã nghiên cứu trải nghiệm cận tử của 3.000 nhân chứng có các hoàn cảnh sống, tôn giáo, truyền thống khác nhau; trong đó có những những người tin vào tâm linh và những người không tin vào tâm linh. Cuốn sách không chỉ ghi chép chi tiết về thượng đế, thiên đường, sự khải thị, sự phán xét và địa ngục... được kể trực tiếp từ những người đứng trước "cửa tử" mà còn tập hợp những minh chứng khoa học, cụ thể về thế giới tâm linh cho những ai quan tâm đến đề tài này. Sách nói "Sự sống bất tử" đang được ưu đãi 10% còn 53.000 đồng.

Diệp Chi