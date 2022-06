Những cuốn sách đầu tiên của NXB Kim Đồng

"Trên tinh cầu khác có sinh vật sống không?" do Phạm Sinh dịch từ tác phẩm Trung Quốc cho thấy, sách viết cho thiếu nhi đã bao hàm cả những đề tài khác ngoài văn học.

Các cuốn sách thời kỳ đầu của của Kim Đồng chỉ khoảng 50 trang trở lại, in khổ 13 x19 với bìa minh họa đơn giản nhưng sinh động do các họa sĩ Mai Văn Hiến, Sỹ Ngọc, Tạ Thúc Bình, Việt Hải... thực hiện, sử dụng kỹ thật in ấn khắc gỗ.