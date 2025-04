Những cuốn sách có thể đọc trong thời kinh tế biến động

"Sự thật trần trụi về tiền" giúp bạn nắm nguyên lý tài chính, còn "Chính sách tiền tệ thế kỷ 21" viết về tương lai kinh tế Mỹ.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, lạm phát kéo dài, người tiêu dùng và nhà đầu tư đứng trước nhiều lựa chọn. Những cuốn sách phát hành trong nước cung cấp cho độc giả kiến thức, góc nhìn về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Dám hành động

Bìa "Dám hành động", sách 680 trang, phát hành tại Việt Nam năm 2019. Ảnh: Alphabooks

Hồi ký của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Shalom Bernanke nằm trong danh sách best-seller của The New York Times. Sách không tập trung nhiều vào đời tư của tác giả mà kể câu chuyện thực tế, giúp người đọc hiểu sâu về cách thức vận hành của nền kinh tế Mỹ. Bernanke mô tả cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 với sự sụp đổ của các tập đoàn lớn như Lehman Brothers, AIG, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Ông phân tích bối cảnh ra đời và bài học kinh nghiệm cho các giải pháp đối phó khủng hoảng như nới lỏng tín dụng, thiết lập hệ thống tài chính mới, điều chỉnh lãi suất, vực dậy thị trường bất động sản. Theo Financial Times, sách có nội dung quen thuộc, cách kể trôi chảy, các chi tiết được gợi lại một cách sinh động.

Ben Bernanke sinh năm 1953, là nhà kinh tế học người Mỹ. Ông giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ từ năm 2006-2014. Năm 2009, tạp chí Times bình chọn ông là nhân vật của năm, Bernanke nhận Giải Nobel Kinh tế năm 2022, cùng Doughlas Diamond và Philip H. Dybvig.

Bán khống

Bìa "Bán khống", sách xuất bản lần đầu năm 2010, phát hành tại Việt Nam năm 2022, dịch giả Bích Ngọc, Anh Tú chuyển ngữ. Ảnh: Alphabooks

Trong Bán khống, Michael Lewis tiếp cận câu chuyện đằng sau Phố Wall trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tác giả cung cấp góc nhìn khác về vị thế của các ông trùm, những gã đầu cơ trên thị trường chứng khoán thời bấy giờ. Họ là những người "ngược dòng", nhìn ra nguy cơ sụp đổ của hệ thống tài chính, thấy trước mối nguy của bong bóng nhà đất và đặt cược chống lại thị trường.

Michael Lewis sinh năm 1960, là tác giả và nhà báo tài chính người Mỹ. Ông viết bài cộng tác cho Vanity Fair từ năm 2009 về lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, tài chính. Ông được biết đến với các tác phẩm phi hư cấu về khủng hoảng tài chính và kinh tế học hành vi như: Trò bịp trên Phố Wall (2010), Logic của tâm trí (2016). Cuốn Moneyball (2003) được chuyển thể thành phim cùng tên, nhận đề cử Phim hay nhất của Oscar năm 2012.

Tâm lý học về tiền

"Tâm lý học về tiền" xuất bản lần đầu năm 2020, tên gốc là "The psychology of money", ra mắt độc giả Việt năm 2023. Ảnh: 1980 Books

Tác phẩm gồm 20 chương, mỗi chương là một truyện ngắn riêng biệt. Tác giả Morgan Housel làm nổi bật cách con người suy nghĩ, cảm nhận và hành xử với tiền bạc. Sách cho thấy bên cạnh công thức, tài chính, tâm lý cá nhân cũng ảnh hưởng đến cách quản lý tài sản. Houssel nhận định: "Bạn không phải là một bảng tính. Bạn là một con người. Một người rối trí, giàu cảm xúc. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu ra điều này, nhưng khi đã hiểu ra, tôi nhận ra rằng đây là một trong những phần quan trọng nhất của tài chính".

Cuốn sách gửi gắm thông điệp: "Để trở nên giàu có, bạn cần chấp nhận rủi ro, lạc quan và nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, để giữ được tiền, bạn phải khiêm tốn, sẵn sàng đối mặt với rủi ro và hiểu rằng một phần thành công là nhờ may mắn".

Morgan Houssel là tác giả nổi tiếng về lĩnh vực tài chính - đầu tư - kinh doanh. Ông là đối tác của The Collaborate Fund và cây bút chủ lực của nhiều chuyên trang nổi tiếng, hai lần đoạt Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc của Hiệp hội Nhà văn và Biên tập Kinh doanh Mỹ.

Sự thật trần trụi về tiền

Bìa "Sự thật trần trụi về tiền", sách phát hành năm 2016, ra mắt độc giả Việt năm 2024, dịch giả Tuấn Minh và Hương Giang chuyển ngữ. Ảnh: Alphabooks

Cuốn sách của Charles Wheelan giới thiệu nguyên lý cơ bản về tiền tệ, phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và chiến lược quản trị. Sách giải thích khái niệm, từ nguồn gốc lịch sử khi con người trao đổi hàng hóa đến tiền giấy và sự xuất hiện của tiền điện tử ngày nay. Với giọng văn dễ hiểu và hấp dẫn, tác giả giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu về tiền và hệ thống tài chính.

Charles J. Wheelan sinh năm 1966, là giáo sư, nhà báo, diễn giả, người sáng lập và đồng chủ tịch của Unite America. Ông từng là phóng viên của The Economist và The Chicago Tribun, thường xuyên viết cho New York Times, Wall Street Journal. Wheelan nổi tiếng với những cuốn sách về kinh tế, thống kê và tiền tệ với phong cách viết dễ hiểu, hấp dẫn.

Chính sách tiền tệ thế kỷ 21

Bìa "Chính sách tiền tệ thế kỷ 21". Sách dày 536 trang, do Vũ Hoàng Linh và Sơn Phạm chuyển ngữ, phát hành năm 2024. Ảnh:Omega+

Sách của Ben Bernanke điểm lại các dấu mốc phát triển chính sách của Mỹ trong 70 năm, giúp độc giả hiểu thêm thành tựu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Tác phẩm phân tích cách cơ quan này đối mặt khủng hoảng kinh tế và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sách gồm bốn phần, là các giai đoạn quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Trong phần đầu, Bernanke giới thiệu khái niệm sự tăng giảm lạm phát, bàn về các chiến lược ứng phó của FED trước Đại Lạm Phát (thập niên 1960-1980) và giai đoạn bùng nổ 1990. Tiếp đến, tác giả điểm lại giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu trong những năm đầu thế kỷ 21 và Đại Suy Thoái năm 2009, đặt vấn đề về thách thức của thiên niên kỷ mới.

Phần ba là các chiến lược của FED từ sau thời Bernanke (2014) đến Covid-19, gồm các chính sách nâng lãi suất, tiền tệ trung lập, nỗ lực đảm bảo tính độc lập của cơ quan này và các biến động dưới thời Jay Powell cùng chiến lược ứng phó khủng hoảng trong đại dịch. Cuối cùng, Bernake đánh giá các công cụ FED áp dụng cho chính sách tiền tệ, vị trí và vai trò của cơ quan trong việc ổn định tài chính.

Trò chơi tâm lý tiền bạc

"Trò chơi tâm lý tiền bạc" phát hành tại Việt Nam năm nay, tên gốc là "Going Infinite", xuất bản lần đầu năm 2023. Ảnh: 1980 Books

Trò chơi tâm lý tiền bạc cung cấp cái nhìn cận cảnh về tiền điện tử (cryptocurrency) và sự sụp đổ của "vua tiền ảo" Sam Bankman-Fried. Tác giả Michael Lewis mang đến những bài học về giao dịch tần số cao, tiền mã hóa, hoạt động từ thiện, phá sản và hệ thống tư pháp. Sách giúp giải mã phần nào bản chất của tiền ảo và cách nó thu hút nhà đầu tư lẫn kẻ cơ hội. Theo The Guardian, tác phẩm viết về chủ đề khó tiếp cận nhưng không khô khan mà nhịp truyện lôi cuốn, hấp dẫn, Michael Lewis biết cách "biến những chủ đề tưởng như khô cứng thành câu chuyện cuốn hút không kém các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng".

Châu Anh