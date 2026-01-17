Những cuốn sách chào Tết Bính Ngọ

Sách Tết Bính Ngọ 2026 gồm năm phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A và NXB Dân Trí liên kết ấn hành. Ảnh: Đông A Books

Ở phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách như Nguyễn Thị Thu Huệ qua Quay lại những ngày xưa, Hồ Anh Thái với Người sưu tầm danh thiếp. Phần Thơ gồm loạt sáng tác của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên, Phạm Anh Xuân, Dương Huy.

Trong phần Nhạc, không khí mùa xuân hiện lên với những ca khúc quen thuộc là Dịu dàng sắc xuân (Nguyễn Nam), Đi về nhà (Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty). Bên cạnh đó là các bài bình nhạc của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu. Phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi.