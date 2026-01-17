Những cuốn sách chào Tết Bính Ngọ

Sách Tết Bính Ngọ 2026 gồm năm phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A và NXB Dân Trí liên kết ấn hành. Ảnh: Đông A Books
Ở phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách như Nguyễn Thị Thu Huệ qua Quay lại những ngày xưa, Hồ Anh Thái với Người sưu tầm danh thiếp. Phần Thơ gồm loạt sáng tác của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên, Phạm Anh Xuân, Dương Huy.
Trong phần Nhạc, không khí mùa xuân hiện lên với những ca khúc quen thuộc là Dịu dàng sắc xuân (Nguyễn Nam), Đi về nhà (Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty). Bên cạnh đó là các bài bình nhạc của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu. Phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi.
Ấn phẩm Khi én đưa thoi: Con người, lịch sử và văn hóa Việt do nhà báo Nguyễn Hạnh tuyển chọn, từ các bài viết đăng trên tạp chí Xưa và Nay trong năm 2025. Ảnh: Omega Plus
Sách xoay quanh ba phần chính: Con người, Lịch sử, Văn hóa. Ở phần Con người, độc giả được gặp lại các nhân vật như Tả quân Lê Văn Duyệt, Trúc Đường Phạm Phú Thứ, Nguyễn Huệ, Phan Châu Trinh qua các tư liệu, bài phân tích. Trong chương Lịch sử, sách mở ra những cuộc đối thoại học thuật mang tinh thần phản biện.
Phần cuối - Văn hóa - đưa người đọc tìm hiểu lớp trầm tích của dân tộc, thông qua loạt chủ đề: tập tục Đoan ngọ, di sản tranh gương cung đình triều Nguyễn, văn học và truyền đạo qua chữ Nôm thế kỷ 17, các dòng gốm. Từ đó, sách khẳng định vai trò của văn hóa như một trong những yếu tố duy trì tính liên tục, ổn định của cộng đồng qua nhiều biến động.
Sách Pháo hoa đêm giao thừa của tác giả Minh Quyên, Thu Nấm minh họa, Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản. Ảnh: Đinh Tị Books
Ấn phẩm tuyển tập bảy truyện ngắn, gợi lại không khí đón năm mới bên gia đình, ký ức Tết xưa và nay: Nghe mẹ kể Tết xưa, Xuân trên bến Bình Đông, Đường về quê, Đòn bánh tét của ngoại, Pháo hoa đêm giao thừa, Phong bao lì xì kỳ lạ, Tết có mùi gì?.
Pháo hoa đêm giao thừa có văn phong dễ hiểu, gần gũi, hình ảnh minh họa nhiều màu sắc, phù hợp độc giả thiếu nhi. Qua sách, các em được biết thêm các câu chuyện về Tết ở thời bố mẹ, hiểu hơn sự khác biệt của phong tục đón năm mới giữa các vùng miền, tiếp thu giá trị truyền thống tốt đẹp, học cách chia sẻ, yêu thương.
Nhâm nhi Tết - Bính Ngọ sẽ ra mắt ngày 18/1, tuyển tập 21 sáng tác thơ, văn, nhạc, họa chủ đề xuân và Tết của nhiều tác giả, khắc họa không khí mùa xuân ở mọi miền đất nước. Ngoài ra, ấn phẩm có phần truyện tranh với nội dung thu hút độc giả nhỏ tuổi. Ảnh: Kim Đồng
Nhâm nhi Tết được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành mỗi dịp năm mới, bắt đầu từ năm 2020. Ở phiên bản Tết Bính Ngọ, đơn vị tặng kèm độc giả mô hình lắp ráp ngựa gỗ 3D như lời chúc ''Mã đáo thành công''.
Tác phẩm Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng của tác giả Quỳnh Hương kể câu chuyện một bé gái từ vườn mùi già trở về nhà, mang theo một bó tặng mẹ để chuẩn bị cho phong tục tắm lá mùi trong ngày 30 Tết. Trên đường, em gặp Ốc sên bé - người bạn nhỏ chưa từng hiểu vì sao Tết lại phải về nhà, ở bên gia đình. Bé đã kể cho bạn về ý nghĩa của Tết, những phong tục quen thuộc, giây phút quây quần bên người thân dịp năm mới.
Sách mang giọng văn trong trẻo, minh họa sinh động, đưa bạn đọc hòa mình vào không khí Tết thân thuộc, có hương thơm của mùi già, hình ảnh gia đình đang chờ đợi người thân trở về. Tác phẩm phù hợp độc giả nhiều lứa tuổi, giúp trẻ em hiểu hơn về những nét đẹp ngày Tết, khiến người lớn thấm thía giá trị của ''đi để trở về''.
Tết ngựa yêu thương ra mắt vào quý I năm nay, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cấp phép, Cánh Cam Books xuất bản và phát hành. Sách do nhóm cô giáo dạy văn tại Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ viết, xuất phát từ những trải nghiệm khi tiếp xúc trẻ em. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp.
Tác phẩm kể hành trình phiêu lưu của chú ngựa hoang Lốc Xoáy, xuất phát từ những cánh rừng tự do và lạc vào miền quê sông nước Nam Bộ, nơi có con người, làng xóm gần gũi. Sách có nhịp kể chậm rãi, giàu hình ảnh, cảm xúc, mở ra khung cảnh quen thuộc của ngày Tết như bếp lửa hồng, nồi thịt kho trứng, bánh tét, mùi lá chuối, khói bếp, nơi độc giả có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình.
Bên cạnh bức tranh sinh hoạt ngày Tết, ấn phẩm khai thác sự chuyển biến trong tâm hồn Lốc Xoáy. Từ một chú ngựa sợ ràng buộc, chỉ biết chạy đua, nhân vật học cách chậm lại, quan sát, lắng nghe mọi thứ.
Nhà thơ Lữ Mai tái hiện ngày Tết ở vùng biển đảo, qua ấn phẩm Tết Trường Sa quê em. Sách do Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành. Ảnh: Tác giả cung cấp
Nhân vật trung tâm của tập thơ là cô bé Hạt Dưa, 6 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Trường Sa. Bằng giọng kể hồn nhiên, trong trẻo của nhân vật, tác phẩm đưa bạn đọc đến ngày Tết nơi đầu sóng ngọn gió cùng hình ảnh hoa đào, cây nêu, những con tàu mang quà Tết từ đất liền, mâm cỗ năm mới bên thềm sóng. Tác phẩm cũng làm nổi bật tình đồng đội, gia đình, niềm tin vào Tổ quốc.
Phương Linh