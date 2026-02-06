Những cuốc xe 'chở' theo ước mong cho năm mới

Những bác tài Grab gửi gắm vào những cuốc xe mơ ước có tài chính lo cho gia đình, được kết nối với xã hội, góp phần phát triển du lịch quê hương.

Giữa không khí năm hết Tết đến, các bác tài xe công nghệ vẫn đều đặn lăn bánh mỗi ngày, "chở" theo những ước mơ trong năm mới, từ sức khỏe, tài chính cá nhân đến các mong muốn cho cộng đồng.

Đã bước sang cái Tết thứ 12 của đời tài xế công nghệ, bác tài U70 Nguyễn Minh Hùng (TP HCM) đều đặn cầm lái mỗi ngày. Khác với nhiều người cùng độ tuổi thường chọn nghỉ ngơi bên gia đình, với ông Hùng giải thích, việc chạy xe vừa giúp bản thân được vận động, vừa được kết nối với mọi người, lại chủ động trong tài chính. Ông còn đùa vui: "Giờ nằm không xem tivi, chắc sinh bệnh quá".

Hơn một thập kỷ gắn bó với Grab, những chuyến xe đều đặn giúp bác tài U70 này có thêm nguồn tài chính để sửa sang nhà cửa, trang trải phí sinh hoạt cho cả gia đình và nhất là gom góp tiền cho con trai theo học trường y. Bước sang năm mới, ông chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục bền bỉ trên từng cuốc xe mỗi ngày, từ đó vun vén cho gia đình và lo cho tương lai con cái.

Bác tài U70 Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: Phan Long

Gắn bó với chiếc xích lô đã nhiều năm, ông Hồ Văn Chương (Huế) không giấu nổi niềm vui khi dịch vụ xích lô truyền thống đã có mặt trên Grab. "Grab giúp xích lô Huế giữ được cái hồn của phố cổ nhưng theo cách hiện đại hơn", ông Chương chia sẻ.

Ông Chương vẫn nhớ lần chở hai nữ sinh mặc áo dài tím đi chụp ảnh quanh Đại Nội. "Thấy mấy cháu thích quay mấy clip 'tóp tóp' gì đó, tôi cũng đạp thật chậm, vừa cười tươi làm dáng cùng", ông kể. Chưa kể những lời khen như "Đi Grab Xích Lô tụi con thấy yên tâm, văn minh hẳn" khiến ông nghe mà "mát lòng mát dạ".

Ở tuổi xế chiều, ông mong đôi chân còn đủ khỏe, tấm lưng bớt nhức mỏi để tiếp tục đạp xe mỗi ngày. "Tôi cũng hy vọng dịch vụ xích lô công nghệ ở Huế ngày càng được nhiều du khách biết đến, để những bác tài như tôi có thêm cơ hội mưu sinh ổn định, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Huế văn minh, thân thiện", ông bộc bạch.

Các bác tài Grab Xích Lô góp phần "làm mới" xích lô truyền thống tại Huế. Ảnh: Phan Long

Khác với các bác tài nơi đô thị, những chuyến xe của anh Đỗ Việt Anh (Lào Cai) lại gắn liền với những cung đường đèo dốc, sương mù và khách quốc tế đến với Sa Pa. Là người dân địa phương, cũng là một trong những bác tài mới đồng hành Grab khi ứng mở rộng hoạt động tại 9 tỉnh, thành và khu vực mới phía Bắc, anh chứng kiến rõ những thay đổi mà nền tảng mang lại cho du lịch địa phương.

Anh Việt Anh tâm sự: "Trước đây, khách Tây lên Sa Pa hay sợ bị xe ôm hét giá. Giờ có Grab, giá cả minh bạch nên họ đặt nhiều lắm. Tôi thấy Grab giúp hình ảnh du lịch Lào Cai chuyên nghiệp và thân thiện hơn trong mắt bạn bè quốc tế".

Giữa sương mù dày và những khúc cua liên tiếp, việc chở khách đến nơi an toàn không chỉ là công việc mà còn là niềm vui mỗi ngày của anh. Anh vẫn nhớ có lần chở một khách Tây cao to gấp rưỡi mình từ ga Lào Cai lên bản Tả Van (Sa Pa). Đường đèo dốc quanh co lại thêm sương mù dày đặc, người khách ngồi sau thót tim bám chặt tài xế. Anh chạy chậm, đầm xe để khách yên tâm. Đến nơi an toàn, ông khách giơ ngón tay cái khen "Good, Good" mà anh vui cả ngày.

Điều ước của anh trong năm nay chính là tích góp đủ tiền, đổi chiếc xe mới khỏe hơn, phanh tốt hơn để tiếp tục chinh phục các cung đèo, dốc ở Lào Cai và nâng cao trải nghiệm di chuyển cho du khách.

Việt Anh (bên phải) mong sớm tích góp đủ để đổi một chiếc xe máy mới. Ảnh: Phan Long

Ba tài xế, ba miền khác nhau nhưng đều chung ước mong: gia đình bình an, công việc ổn định và sức khỏe đủ đầy để tiếp tục gắn bó với những chuyến xe mỗi ngày. Trước thềm năm mới, Grab triển khai nhiều hoạt động tri ân và động viên dành cho các đối tác tài xế. Đơn cử, chương trình "Quà tặng bất ngờ" với những chuyến xe mang theo hàng nghìn phần quà Tết cho các đối tác tài xế đang hoạt động trên các cung đường tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Hay các "Trạm dừng chân" với những phần quà Tết dành cho bác tài có thành tích hoạt động tích cực. Đặc biệt chương trình "Hái lộc" xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng. Tất cả đều góp phần tiếp thêm động lực để các bác tài có một mùa Tết ấm áp và khởi đầu năm mới đầy hứng khởi.

Kim Anh