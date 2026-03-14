Những cuộc hôn nhân tan vỡ vì trúng độc đắc

Trúng thưởng hàng chục triệu USD, nhiều cặp vợ chồng ngỡ đã chạm tay vào hạnh phúc viên mãn nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh ngoại tình, kiện tụng và ly hôn.

Trước khi vận may gõ cửa, Gareth Bull, một thợ xây ở thị trấn Mansfield Woodhouse, Nottingham (Anh) cùng vợ là Catherine đang có cuộc sống bình lặng bên hai con trai.

Như nhiều gia đình khác, thỉnh thoảng họ mua xổ số EuroMillions cho vui. Nhưng ngày 20/1/2012, tấm vé ấy mang về giải độc đắc 40,6 triệu bảng - một trong những khoản tiền thưởng lớn nhất nước Anh lúc bấy giờ.

Xuất hiện trước truyền thông, vợ chồng Gareth cười rạng rỡ, tự nhận là "những triệu phú nhàm chán nhất". Họ khẳng định chỉ mong tài chính ổn định hơn và có thêm thời gian cho gia đình.

Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ nhanh chóng làm thay đổi lối sống. Trong khi Catherine muốn giữ nếp sinh hoạt giản dị, Gareth ngày càng sa vào sự xa hoa. Tại biệt thự nghỉ dưỡng mới tậu ở Tây Ban Nha, Gareth ngoại tình với một nữ chủ quán bar. Mối quan hệ vỡ lở, kéo theo hàng loạt tranh chấp pháp lý và cuốn sách bóc phốt từ nhân tình. Năm 2016, cặp vợ chồng chính thức ly hôn.

Bi kịch của nhà Bull không phải ngoại lệ. Một phân tích của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) dựa trên dữ liệu người trúng số ở Thụy Điển chỉ ra rằng, tiền rơi xuống bất ngờ không phá hủy một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng nó đẩy nhanh những mâu thuẫn vốn đã tồn tại.

Đáng chú ý, nghiên cứu phát hiện khi người chồng trúng khoản tiền lớn, nguy cơ ly hôn giảm khoảng 40%; nhưng nếu người vợ trúng khoản tiền tương đương, nguy cơ ly hôn trong hai năm đầu có thể tăng gần gấp đôi.

Các chuyên gia lý giải, tiền bạc làm thay đổi "quyền lực đàm phán" trong gia đình. Khi cán cân tài chính thay đổi đột ngột, những bất đồng tiềm ẩn dễ dàng bùng phát thành rạn nứt không thể hàn gắn.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra với cặp tình nhân Luis Ribeiro và Cristina Simoes ở Bồ Đào Nha. Khi còn yêu nhau, cặp đôi ngoài 20 tuổi có thói quen góp 4 euro mua chung một vé xổ số mỗi cuối tuần. Ngày 19/1/2007, họ trúng 15 triệu euro. Số tiền được gửi vào tài khoản đứng tên Luis, Cristina và cha mẹ vợ.

Ban đầu, họ tin vận may đã mở ra tương lai tự do tài chính. Nhưng rắc rối lập tức ập đến khi Luis muốn rút tiền để giúp đỡ gia đình mình. Cha mẹ Cristina chặn quyền truy cập của anh, viện cớ các quyết định lớn chỉ được thực hiện sau đám cưới. Cảm thấy bị xúc phạm vì cho rằng mình sở hữu một nửa tấm vé, năm 2008, Luis kiện ra tòa yêu cầu phong tỏa tài sản.

Từ một cặp đôi chung mộng đổi đời, họ trở thành kẻ thù trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ. Trải qua ba cấp tòa, phán quyết cuối cùng buộc giải thưởng phải được chia đều.

Nhưng lúc này, tình yêu đã không còn. "Cuối cùng tôi đã thắng, nhưng đó là một chiến thắng đắng ngắt", Luis thừa nhận.

Ngọc Ngân (Theo The Sun, Daily Mail, Mirror)