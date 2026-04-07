Những cuộc đại chiến ở tứ kết Champions League

Real - Bayern (2h thứ Tư ngày 8/4, giờ Hà Nội). Đây là cặp đấu giàu truyền thống nhất Champions League, khi đã chạm trán 28 lần - nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào trong lịch sử. Real nhỉnh hơn với 13 thắng, so với 11 của Bayern, bên cạnh 4 trận hòa - khoảng cách đủ tạo lợi thế, nhưng chưa bao giờ mang đến sự áp đảo tuyệt đối.

Cán cân cũng đang nghiêng về phía Real trong những lần đối đầu Bayern gần đây. Đội bóng áo thắng cả bốn cuộc đấu knock-out gần nhất, trong đó có bán kết năm 2024 với tổng tỷ số 4-3. Tại Bernabeu, ưu thế càng rõ rệt khi Real bất bại 8 trận gần nhất tiếp Bayern (thắng 7 và hòa 1), biến sân nhà thành điểm tựa gần như tuyệt đối.



Trong thế trận giàu toan tính, những khoảnh khắc thường xuất hiện sau giờ nghỉ - và đó là "lãnh địa" của Vinícius. Ngôi sao người Brazil ghi 13 trong 15 bàn gần nhất ở hiệp hai tại Champions League, trở thành mũi nhọn có thể định đoạt cục diện khi đối thủ bắt đầu xuống sức.