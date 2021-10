Phải sau bảy năm làm thầy giáo, anh mới sắm được điện thoại liên lạc với gia đình. Những hôm may mắn trời quang mây tạnh, người Sín Thầu lại thấy thầy giáo trẻ lên mỏm đá sau trường, vừa dò sóng điện thoại, vừa tíu tít chuyện trò với vợ con. Hai cô con gái anh, vì thế, lớn lên nhưng chỉ nghe giọng bố nhiều, ít khi gặp mặt.

Cả hai lần vợ sinh, Dũng đều không có mặt. Con bé lớn ra đời, phải ba hôm sau anh mới may mắn biết tin, vì có cán bộ xuống thị xã họp, về nhắn lại. Tay viết đơn xin nghỉ, nhưng ông bố trẻ vẫn sốt ruột, không biết sẽ lấy tiền đâu để về, đành "muối mặt" xuống nhà chủ tịch xã, vay nóng được mấy trăm nghìn.

Chồng giáo viên, vợ nhà báo, tưởng rằng Dung sẽ là người hay vắng nhà, nhưng không ngờ, lại là thầy Dũng. Trong những lá thư gửi chồng, vợ anh chỉ kể toàn chuyện vui, không bao giờ cất lời than thở, nhưng Dũng tự hiểu, trách mình "lôi con gái người ta lên tận đây mà không lo được".

Nhưng sau ba ngày cắt rừng đi bộ, ngay cả những đồ đạc cơ bản ấy, cũng không theo thầy được đến cuối đường. Gặp hai nữ đồng nghiệp cùng tới Sín Thầu dạy mầm non, thầy Dũng vừa cõng đồ của mình, vừa giúp các cô mang hành lý. Đến những đoạn suối siết, Dũng đành khui hết sách vở bỏ lại bên đường, chỉ ôm theo bọc áo quần mà lội. Đêm buông, ba người gõ cửa nhà dân xin ăn ngủ nhờ rồi sáng hôm sau lại lên đường sớm, sau khi dúi vào tay gia chủ mấy đồng, dù chẳng ai nỡ lấy tiền của họ.

Một đêm tháng 12/2004, cách cô Sỏm 400 km ngược lên biên giới phía bắc, trên độ cao hơn 1.500m của xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, trời khô ráo nhưng rét buốt. Thầy Lường Văn Dũng cùng nam đồng nghiệp đang ngồi trong góc phòng giáo viên, cời than đun ấm chè Hà Nhì uống cho ấm bụng. Một phụ nữ trong bản hớt hải đến báo tin: "Thầy Dũng, có người đến thăm".

Niềm vui duy nhất của ba mẹ con suốt tuần, chỉ là tối thứ sáu, hoặc sáng sớm thứ bảy cuối tháng, khi bóng dáng và tiếng ì ạch quen thuộc của Thiệu trên con xe máy cà tàng xuất hiện trước cổng trường mầm non của Sỏm.

Sỏm ban đầu không phân biệt được chân phanh với chân số xe máy, lên dốc không biết lên, đến đoạn đường đá gộc là ngã toét đầu gối. Cuối tuần, nghĩ đến đoạn đường núi về quê thăm cha mẹ chồng, cô giáo mầm non vừa sốt ruột muốn đi, vừa sợ hãi, ngại về.

Hàng chục năm qua, ngành giáo dục Việt Nam vẫn chưa hết trăn trở với câu chuyện thừa- thiếu người dạy học, phần lớn trở ngại do đặc thù địa lý chia cắt. Trong khi đợi một giải pháp tối ưu, những giáo viên miền núi như cô Sỏm chấp nhận vượt những hành trình tới với học trò mà giờ đây, họ đã không còn đo bằng kilomet, mà đo bằng cả thanh xuân và hạnh phúc riêng của mình.

Việt Nam đang thiếu tới gần 95.000 giáo viên, chủ yếu cấp mầm non, tiểu học, con số khiến chính Thủ tướng cũng thắc mắc trong hội nghị tổng kết năm học, cuối tháng 8 vừa qua. Lãnh đạo một tỉnh vùng Tây Nguyên ngay sau đó phân trần, địa phương mình có những thôn làng cách trung tâm xã tới 95 km, không thể gộp, song cũng không thể xoá sổ những điểm trường nhỏ lẻ. Những người giáo viên, khi này, trở thành cầu nối gần như duy nhất của bọn trẻ và cả cha mẹ chúng, với thế giới bên ngoài.

Cô Sỏm cùng học trò tại điểm mầm non Hoa Lan, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, Sơn La.

Một tuần sau, Sỏm có quyết định công tác về trường mầm non xã Chiềng Phung, cách nhà hơn 20 km đường rừng. Vừa ra trường đã có việc, cô giáo trẻ mừng rơn và mong ngày Thiệu ra nghề để về gần, vợ chồng sáng đưa nhau đi dạy, chiều đón nhau về cùng ăn tối. Nhưng cô không ngờ phải 10 năm sau, bữa cơm ấy mới trở thành sự thật.

Năm học 2020- 2021, Mường Nhé có 24 trường mầm non và tiểu học, nhưng tới 184 điểm trường, xã rộng nhất, có tới 18 điểm, cách nhau tới 40 km trong khi chỉ tiêu giáo viên không cho phép họ tuyển thêm.

Phòng giáo dục mỗi năm, vẫn còn giữ trong ngăn tài liệu những lá đơn như thế. Trong bức tranh thiếu thốn nhân lực chung của ngành giáo dục Việt Nam, lãnh đạo huyện ước tính họ đang cần thêm tới hơn 200 thầy cô, chủ yếu tại các điểm trường mầm non và tiểu học giáp biên.

Mấy năm trước, ở xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, một cô giáo mầm non hơn 20 năm để lại tuổi xuân trong điểm trường biên giới, viết đơn xin chuyển công tác về gần nhà để lấy chồng.

Những giáo viên vùng cao như thầy Dũng, cô Sỏm, bao nhiêu thế hệ nữa, chắc vẫn kiên trì ở lại núi đồi, biên cương, để học trò của mình có thể đi bao xa chúng muốn.

Năm năm trước, cô Sỏm định bỏ nghề, không phải vì tìm ra sinh kế mới, nhưng cũng không phải vì lý do gì to tát. "Em quá mệt mỏi, không chịu được kiểu ly tán này", Sỏm đem ý định nói với chồng. Thầy Thiệu không giấu được hụt hẫng, nhưng nhìn đôi mắt trũng, lấm tấm những vết nhăn đến sớm, anh nén lòng, an ủi vợ: "Em nghỉ đi, con người chứ sắt đá đâu mà cố mãi được".

Những ngày tưởng như cuối cùng của nghề dạy học, cô Sỏm vẫn mang mấy đứa học trò bản xa về nhà mình tắm táp, cho ăn và đợi bố mẹ chúng trở về từ nương, hoặc tạnh mưa mới xuống đón. Sáng sáng, trước bóng cây luồng ở cổng trường, cô Sỏm vẫn thấy mấy bà mẹ người Mông ngồi bệt dưới đất, đợi con tan học để cõng về vì đường trở lại nhà quá xa. Cô Sỏm bất giác đổi ý mà không thể diễn giải cho chồng, điều gì khiến mình đổi ý.

Tháng 12 năm trước, thầy Thiệu may mắn xin được chuyển công tác về Nậm Ty với vợ. Sau tròn một thập kỷ tái hợp, chia ly, bốn người nhà cô Sỏm, cuối cùng, cũng được ăn chung một mâm cơm mà không phải lo, sáng mai, mỗi người một ngả.

Còn vợ chồng thầy Dũng không biết chắc chắn ngày đoàn tụ sẽ còn bao xa.