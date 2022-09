Những cửa hàng nội thất đậm chất sáng tạo tại Singapore

Điểm đến kế tiếp như một bảo tàng đậm văn hóa cổ xưa bạn có thể cân nhắc khi ghé thăm Singapore là chuỗi cửa hàng Just Anthony. Thương hiệu thành lập vào những năm 1970 này là nhà cung cấp nội thất, phụ kiện cổ Trung Quốc tại đảo quốc. Just Anthony tập trung vào việc tìm kiếm những món đồ nội thất và gia dụng xưa cũ, độc lạ với kích thước đa dạng từ lớn đến nhỏ. Bên cạnh đó, Just Anthony còn nỗ lực giữ lại lớp màu nhuộm patina nguyên thủy của sản phẩm ở bất kỳ vị trí nào khả thi. Không gian showroom cũng được bày trí kỹ lưỡng theo phong cách truyền thống, mang lại cảm giác hoài cổ cho khách hàng. Bước vào cửa hàng, bạn sẽ có cảm giác gắn kết với các thời đại xa xưa, kèm theo đó là những kiến thức và thông tin chi tiết về những món đồ cổ. Ảnh: Just Anthony