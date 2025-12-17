Những cửa hàng Giáng sinh ảm đạm ở Mỹ

Sáng cuối năm, Jennifer Bergman, 62 tuổi, ở New York mở máy tính kiểm tra hóa đơn và nhận ra: Bà không còn khả năng chi trả.

"Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa", Jennifer nói.

Cửa hàng đồ chơi West Side Kids ở Manhattan do mẹ bà mở từ năm 1981, nơi từng là ký ức tuổi thơ của biết bao đứa trẻ trong khu phố, nay phải đóng cửa. Lý do duy nhất là chi phí nhập hàng tăng phi mã, dòng tiền cạn kiệt.

Mỗi tối trước khi đóng cửa, bà Bergman lại đi dọc các kệ hàng để thay giá. Những nhãn cũ được bóc ra, thay bằng mức giá mới theo thông báo từ nhà cung cấp. Một món đồ chơi từng bán 22 USD, nay phải định giá ít nhất 35 USD để bù chi phí. Bà hiểu, mức giá này đã vượt quá khả năng chấp nhận của nhiều khách quen.

Từng có hai người ngỏ ý mua lại cửa hàng, nhưng khi thấy biểu đồ chi phí leo thang, họ đều rút lui. Khi tiền mặt cạn kiệt, bà Bergman cắt lương của chính mình để trả cho nhân viên, nhưng cuối cùng cũng không đủ để thanh toán tiền thuê mặt bằng. Ngày cuối cùng, bà mua pizza chia tay nhân viên, rồi tắt đèn.

"Cửa hàng nơi tôi lớn lên, gắn với ký ức Giáng sinh của cả khu phố, chính thức ngừng hoạt động", bà nói.

Một gia đình đang mua sắm đồ chơi ở cửa hàng thuộc Seaside, Florida (Mỹ). Ảnh: ST

Câu chuyện của Jennifer không cá biệt. Trung Quốc hiện sản xuất gần 80% đồ chơi toàn cầu. Khi chi phí nhập khẩu tăng mạnh trong năm 2025, tác động dây chuyền lan nhanh từ các công xưởng ở Quảng Đông đến kệ hàng tại Mỹ. Theo khảo sát với 400 doanh nghiệp ngành đồ chơi, gần một nửa nhà sản xuất nhỏ và vừa cho biết chi phí đầu vào đang đe dọa sự tồn tại của họ. Áp lực này đặc biệt lớn khi mùa lễ cuối năm chiếm khoảng 25% doanh thu thường niên của toàn ngành.

Mỗi năm, người Mỹ mua khoảng ba tỷ món đồ chơi. Trong hệ sinh thái này, dù doanh nghiệp nhỏ chiếm tới 96% số lượng, nhưng hơn một nửa thị phần lại nằm trong tay các chuỗi bán lẻ lớn – những "gã khổng lồ" có sức đề kháng tốt hơn với bão giá. Các cửa hàng độc lập như West Side Kids, với biên lợi nhuận mỏng, buộc phải đẩy giá lên cao ngay lập tức và mất khách.

Dean Smith, đồng sở hữu chuỗi cửa hàng đồ chơi JaZams ở New Jersey và Pennsylvania, cũng thừa nhận sự ảm đạm. Ông cho biết giá cả không tăng dồn dập mà "ngấm" dần qua từng đơn hàng. Một con búp bê dịp Giáng sinh từng có giá 20 USD nay đã lên 30 USD. "Những gia đình thu nhập trung bình sẽ rất chật vật, hoặc phải cắt giảm hẳn khoản quà cáp cho con cái", Smith nhận định.

Washington vẫn rực sáng đèn trang trí và vòng nguyệt quế trong dịp Giáng sinh năm nay. Nhưng tại nhiều cửa hàng đồ chơi tư nhân, không khí lễ hội đã tắt. Với Jennifer Bergman, việc đóng cửa không phải do bà lười biếng hay thiếu nỗ lực.

"Tôi biết mình không làm gì sai", bà nói. "Chỉ là mọi thứ đã trở nên quá đắt đỏ".

Giáng sinh vẫn đến đúng hẹn, nhưng với nhiều cửa hàng nhỏ, mùa lễ năm nay trôi qua trong lặng lẽ, khi những tiếng chuông quen thuộc không còn vang lên như trước.

Ngọc Ngân (Theo Strait Times)