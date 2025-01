Những cột mốc phát triển của BEST Việt Nam năm 2024

Đơn vị vận hành thêm 150 bưu cục mới, nâng cấp hệ thống trung tâm phân loại và mở rộng dịch vụ kho bãi lên hơn 100.000 m2, số hóa các hoạt động kinh doanh…

Xuyên suốt năm 2024, BEST Việt Nam phát triển và toàn diện hệ sinh thái đa dịch vụ với 5 nghiệp vụ gồm dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supply chain.

Song song, đơn vị tiếp tục mở rộng mạng lưới bưu cục trên toàn quốc: vận hành thêm gần 250 bưu cục mới, nâng tổng số bưu cục BEST Express trên cả nước lên 850 bưu cục, là đối tác chuyển phát nhanh của các sàn thương mại điện tử cùng các kênh mua sắm nội địa và hàng nghìn đối tác shop online.

Với mục tiêu "Dẫn đầu chất lượng - kiến tạo tương lai", trong năm 2024 BEST Inc. Việt Nam và các đối tác đã đạt nhiều thành tựu. Ảnh: BEST Express

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển tăng nhanh, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống trung tâm phân loại và mở rộng dịch vụ kho bãi. Tính đến hết tháng 12/2024, đơn vị sở hữu 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên cả nước. Tổng diện tích kho bãi trên toàn quốc đến hơn 100.000 m2, đáp ứng nhu cầu tập kết hàng hoá, lưu kho và xử lý hàng triệu kiện hàng mỗi ngày.

Năm 2024 BEST tăng cường đầu tư vận tải để củng cố năng lực vận chuyển. Ảnh: BEST Express

Năng lực vận tải của đơn vị trong năm qua cũng được gia tăng bằng việc tăng cường đầu tư đội xe. 15 xe tải với tải trọng 7.800 kg và thể tích lòng thùng 55,83 m3 được đơn vị bổ sung, nâng tổng số lượng xe đang khai thác lên con số 500 đầu xe với nhiều tải trọng khác nhau, phục vụ luân chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh trên toàn quốc.

Đơn vị hợp tác thêm với hai đối tác Zalopay và Ngân hàng OCB để mở rộng hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt và triển khai cùng lúc 4 hình thức thanh toán trực tuyến qua VNPAY-QR, Techcombank Dynamic QR, OCB VietQR và mã QR Đa Năng Zalopay.

Định hướng số hóa hoạt động logistics cũng được đơn vị triển khai trong từng khâu vận hành. Tại các trung tâm phân loại, bưu kiện được BEST phân loại và chia chọn bằng dây chuyền xử lý hàng hóa tự động với cảm biến cân, đo, quét mã, chụp ảnh... ghi nhận thông tin gói hàng chính xác, cho khả năng phân loại bưu kiện nhanh chóng trong nửa giây cho bưu kiện nhỏ và hai giây cho các kiện lớn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BEST Inc. tích cực thực hiện các hoạt động cộng đồng. Năm 2024 đơn vị đã trao tặng 100 phần quà dụng cụ học tập và 3 tấn gạo cho 400 học sinh khó khăn tại Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 10 phụ nữ khu vực biên giới, giúp người dân địa phương khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện BEST Express trao gạo hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Kon Tum. Ảnh: BEST Express

Trong năm 2025, đại diện BEST cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đầu tư công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng thông minh nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ chất lượng hơn cho khách hàng.

Riêng về mảng nhượng quyền bưu cục, đơn vị cho biết trong năm tới sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng hệ thống bưu cục BEST Express trên toàn quốc, nâng tổng số bưu cục nhượng quyền lên hơn 1.000 bưu cục.

Thế Đan