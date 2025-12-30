Những công việc nguy hiểm nhất ở Mỹ

Trong số những nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ, công nhân dọn rác đứng đầu về rủi ro nhưng lương thấp, còn phi công được trả lương tương xứng nhất.

Resume Genius, một trong những trang web dịch vụ sự nghiệp lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới, gần đây xếp hạng 10 công việc nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2025 dựa trên tỷ lệ tử vong và mức lương.

Dựa trên bảng xếp hạng này, GOBankingRates cũng đã phân tích xem liệu mức lương của các đầu việc nguy hiểm đó có xứng đáng với rủi ro mà chúng tạo ra hay không.

Ở vị trí thứ 10 trong danh sách của Resume Genius là nghề phi công, những người điều khiển máy bay chở người, chở hàng và trực thăng, với mức lương trung vị 198.100 USD một năm. Đây được coi là mức lương hậu hĩnh, phản ánh được trình độ của phi công cũng như rủi ro đi kèm với nghề này.

Tỷ lệ tử vong của phi công ở Mỹ là 31,3 ca trên 100.000 người, chủ yếu liên quan đến các vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ, vốn không được trang bị các hệ thống an toàn hiện đại như máy bay chở khách dân dụng. Mỹ thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ, khi phi công gặp điều kiện thời tiết bất lợi và không có các hệ thống hiện đại để hỗ trợ.

"Lương phi công phản ánh trách nhiệm và chuyên môn rất lớn mà công việc đòi hỏi. Mức này hoàn toàn xứng đáng với giá trị", Paul DeMott, CEO công ty marketing Helium, nhận định.

Xếp thứ 9 là kỹ thuật viên truyền tải điện, những người lắp đặt, bảo trì đường dây tới các hộ gia đình, doanh nghiệp. Họ thường phải leo trèo trên các cột điện, tháp truyền tải, làm việc với đường dây cao thế.

Lương trung vị của nghề này là 92.560 USD/năm, còn tỷ lệ tử vong là 18,4 trên 100.000 người. Giới quan sát đánh giá đây là mức thù lao đủ lớn đối với những rủi ro không thể tránh khỏi khi làm việc ở môi trường đặc thù của ngành điện.

Resume Genius xếp quản lý trang trại ở vị trí thứ 8. Công việc này có lương trung vị là 87.980 USD, tỷ lệ tử vong là 19 trên 100.000 người. Jason Vaught, quản lý cấp cao của SmashBrand, nhận định mức thù lao này xứng đáng, bởi vị trí này mang tính giám sát và vận hành nhiều hơn lao động tay chân.

Phi công Mỹ ở căn cứ Eielson, bang Alaska, năm 2019. Ảnh: U.S. Air Force

"Mức lương phản ánh được chuyên môn quản lý, lên kế hoạch và trách nhiệm trong hoạt động nông nghiệp quy mô lớn", ông Vaught giải thích.

Vị trí thứ 7 thuộc về cảnh sát, điều tra viên. Lương trung vị của họ là 77.270 USD, tỷ lệ tử vong là 11,75 trên 100.000 sĩ quan. Các nhà quan sát đánh giá đây là mức lương trung bình khá, nhưng các sĩ quan có chế độ hưu trí tốt, giúp bù đắp cho những căng thẳng, hiểm nguy vốn có trong ngành hành pháp.

Xếp thứ 6 là công nhân sắt thép, với mức lương trung vị 61.940 USD, tỷ lệ tử vong là 19,8 trên 100.000 người. Đây là mức lương trung bình, tùy thuộc vào chi phí sinh hoạt tại nơi họ sinh sống. Ông Vaught tin rằng mức thù lao này là xứng đáng, bởi các công nhân sắt thép có những kỹ năng chuyên môn khó có thể thay thế.

Lính cứu hỏa được xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách những nghề nguy hiểm. Đây được xem là nghề cao quý ở Mỹ, khi họ phải chiến đấu với lửa, cứu người, cống hiến cho cộng đồng. Lương trung vị của lính cứu hỏa là 59.530 USD/năm, tỷ lệ tử vong là 27 trên 100.000 người.

Đây là tỷ lệ tử vong cao, nhưng đáng chú ý hơn là tỷ lệ thương tích lên tới 9.800 trên 100.000 người, theo giới quan sát. "Chấn thương, tiếp xúc với hóa chất, khói độc, các công trình đổ sập là gánh nặng tinh thần, thể chất rất lớn. Mức lương trên không thể phản ánh được mức độ nguy hiểm này", Danilo Coviello, nhà sáng lập Espresso Translations, nói.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại sân golf Altadena, Los Angeles, hôm 9/1. Ảnh: Washington Post

Vị trí thứ 4 là tài xế xe tải, lương trung vị 57.440 USD, tỷ lệ tử vong là 26,8 trên 100.000 tài xế. Đây được xem là công việc rất vất vả, thường xuyên gặp tai nạn, mức lương có thể hợp lý hay không tùy thuộc vào chủ sở hữu hay tài xế.

Nhưng nhìn chung, các nhà quan sát đánh giá mức lương này chưa tương xứng với sự vất vả của công việc, khi một tài xế phải lái xe 70 tiếng một tuần, ít thời gian, ít tự do, nguy cơ tai nạn lại cao.

Công việc nguy hiểm thứ 3 là thợ làm mái nhà, với lương trung vị 50.970 USD, tỷ lệ tử vong là 51,8 trên 100.000 lao động. Ông DeMott cho biết thợ làm mái nhà thường gặp phải những tai nạn chết người nghiêm trọng, và mức thù lao này "đơn giản là không bù đắp được những rủi ro té ngã, đe dọa tính mạng hoặc dẫn tới thương tích chấm dứt sự nghiệp".

Xếp ở vị trí thứ hai là công nhân khai thác gỗ, lương trung vị 49.540 USD. Công việc này yêu cầu làm việc cùng cưa máy, máy móc hạng nặng để vận chuyển gỗ trong rừng sâu, đòi hỏi thể lực cao, làm việc trong điều kiện thời tiết khó lường, địa hình xấu.

Tỷ lệ tử vong của nghề này là 98,9 trên 100.000 người, cao gấp 30 lần so với mức trung bình của tất cả các công việc ở Mỹ, gần gấp đôi bất kỳ công việc nào trong top 10. Giới quan sát đánh giá mức thù lao chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm mà nghề này mang lại.

Đứng đầu bảng xếp hạng là công nhân thu gom rác, có tỷ lệ tử vong thuộc diện cao nhất, ở mức 41,4 trên 100.000 công nhân, nhưng lại có mức lương trung vị thấp nhất, khoảng 48.350 USD/năm.

Công việc thu gom rác đòi hỏi thể lực cao, thường xuyên phải làm việc từ sáng sớm. "Mức lương này không phản ánh được mối nguy hiểm thường trực từ nguy cơ tai nạn giao thông và tai nạn lao động do máy nghiền rác công suất cao", ông DeMott nhận xét.

Công nhân thu gom rác tại Boyton Beach, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters

Đức Trung (Theo GORatesBanking, Yahoo News, AP)