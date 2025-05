Những công trình thay đổi diện mạo Hải Phòng

Đại lộ Đông Tây được chia thành hai đoạn đường là Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện, đi qua các quận huyện An Dương, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An. Đại lộ dài 20 km, có tổng mức đầu tư lên đến 5.700 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2013 và hoàn thành tháng 2/2020.

Dự án đã tạo tiền đề phát triển cho các khu đô thị dọc tuyến, nâng tầm kết nối giao thông giữa hệ thống cảng biển Hải Phòng với các quốc lộ.