Những công trình thay đổi diện mạo đô thị Huế

Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế tại khu đô thị An Vân Dương thuộc phường An Đông, TP Huế rộng 8,62 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 169 triệu USD. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung do Tập đoàn Aeon Mall Nhật Bản đầu tư.

Aeon Mall Huế cao 4 tầng và một tầng hầm với tổng diện tích cho thuê khoảng 51.000 m2. Trung tâm quy tụ khoảng 140 cửa hàng và các khu vui chơi - giải trí. Trong đó, 83 cửa hàng, chiếm khoảng 70% là các thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Huế.

Công trình đưa vào sử dụng sau 18 tháng xây dựng đã tạo nên diện mạo mới cho khu đô thị mới An Vân Dương.