Những công trình mới giúp Vũng Tàu tăng lợi thế du lịch

Vũng Tàu có vị trí gần TP HCM, hạ tầng kết nối, quy hoạch kinh tế biển, cùng các dự án biểu tượng và sản phẩm du lịch mới, góp phần tăng lợi thế du lịch địa phương.

Các chuyên gia đánh giá, sau sáp nhập với TP HCM, Vũng Tàu bước vào giai đoạn phát triển với vai trò cửa ngõ hướng biển 14 triệu dân. Lợi thế hạ tầng liên vùng, quy hoạch kinh tế biển và loạt công trình biểu tượng mới đang mở cơ hội đưa vùng đất trở thành một trong những trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu phía Nam.

Du khách tại bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: Minh Ánh

Hạ tầng mở đường cho du lịch

Cách TP HCM khoảng 100 km, Vũng Tàu từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách với bãi cát trải dài, khí hậu ôn hòa và nhiều công trình lịch sử. Năm 2024, địa phương đón hơn 16 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường du lịch.

Về hạ tầng giao thông, Vũng Tàu hưởng lợi từ các dự án kết nối liên vùng. Quốc lộ 51 được mở rộng, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km dự kiến hoàn thành cuối năm nay sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM xuống còn chưa đầy một giờ. Tuyến đường ven biển, hệ thống phà Cần Giờ - Vũng Tàu và đề xuất cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu đang được nghiên cứu triển khai, hứa hẹn hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn thủy - bộ. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1 năm 2026, mở rộng khả năng đón khách quốc tế và thúc đẩy dòng vốn đầu tư.

Một số chuyên gia đánh giá, hạ tầng chỉ là điều kiện cần. Để thu hút dòng khách chất lượng cao, Vũng Tàu cần thêm những công trình biểu tượng, sản phẩm du lịch đặc sắc và không gian trải nghiệm mới, những yếu tố tạo sức hút bền vững cho điểm đến hiện đại.

Hạ tầng giao thông kết nối Vũng Tàu. Ảnh: Minh Ánh

Những công trình biểu tượng - bước chuyển của du lịch Vũng Tàu

Một trong những dự án nổi bật tại Vũng Tàu là chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Bãi Sau dài 3,2 km, khởi công từ cuối tháng 10/2024. Công trình là dự án đầu tư công lớn nhất tỉnh, nhằm nâng cấp toàn bộ khu vực ven biển thành công viên, quảng trường và không gian cộng đồng mở. Trên diện tích hơn 17 ha, công trình hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và du khách, đồng thời tạo diện mạo mới cho thành phố biển.

Tâm điểm của dự án là tháp Tam Thắng, được ví như "ngọn hải đăng mới" của Vũng Tàu. Công trình gồm 143 trụ điêu khắc hướng ra biển, lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam, biểu tượng cội nguồn hình thành vùng đất. Công trình là điểm nhấn kiến trúc, không gian tổ chức sự kiện, triển lãm và hoạt động cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân và du khách. Dự án do Tập đoàn Sun Group tài trợ, với mong muốn góp phần kiến tạo cảnh quan và nâng tầm trải nghiệm du lịch biển.

Công trình Tháp Tam Thắng về đêm. Ảnh: Sun Group

Bao quanh tháp là quảng trường trung tâm với cây xanh, đường dạo bộ, khu vực tổ chức lễ hội, tạo không gian mở để khách tham quan, tận hưởng không khí trong lành và hòa chung nhịp sống sôi động. Khi đêm xuống, ánh sáng nghệ thuật hòa cùng nhạc nước tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi tối.

Bên cạnh các công trình trên, còn có công viên nước Sun World Vũng Tàu là mảnh ghép quan trọng trong chuỗi sản phẩm du lịch mới của khu vực, dự kiến vận hành từ đầu năm 2026. Tổ hợp rộng gần 15 ha lấy cảm hứng từ văn hóa sông nước Nam Bộ, tái hiện hình ảnh chợ nổi và thương cảng cổ.

Dự án gồm bốn phân khu chủ đề: Cuộc sống sông nước miền Nam, Con đường tơ lụa trên biển, Dấu tích Óc Eo - Phù Nam và Rừng nhiệt đới Nam Bộ. Du khách có thể trải nghiệm hơn 20 trò chơi nước đạt chuẩn quốc tế, trong đó có đường trượt 10 làn cùng chuỗi ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật suốt cả ngày. Điểm đặc biệt của dự án là mô hình vận hành sáng - tối, hướng tới hình thành "điểm đến không ngủ" đầu tiên của vùng biển phía Nam. Sự xuất hiện của tổ hợp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm du lịch mới và góp phần đa dạng hóa sản phẩm.

Dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Đại diện Sun Group cho biết, nếu Tháp Tam Thắng và Sun World Vũng Tàu tạo nên diện mạo sôi động, thì Blanca City, đại đô thị biển quy mô 96,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, được xem là biểu tượng dài hạn cho sự phát triển bền vững của du lịch Vũng Tàu. Dự án do Sun Group phát triển, được thiết kế bởi Aedas, hướng đến kiến tạo không gian sống và nghỉ dưỡng hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa biển.

Kiến trúc Blanca City mang phong cách giao thoa giữa Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa hàng hải với các tòa tháp cao tầng tạo hình cánh buồm vươn khơi, biểu tượng cho tinh thần khai mở và thịnh vượng. Dự án phát triển đồng bộ hệ tiện ích gồm trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn quốc tế, trường học, y tế, 8 công viên cảnh quan và công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô gần 15 ha.

Theo Sun Group, từ những không gian công cộng giàu tính nghệ thuật đến tổ hợp giải trí và đại đô thị biển hiện đại, các công trình mới đang dần hình thành diện mạo khác biệt cho Vũng Tàu, năng động, sôi động nhưng vẫn giữ được bản sắc. Khi hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm cùng đồng bộ, vùng biển này sẽ không chỉ là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần quen thuộc, mà từng bước trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, nơi hội tụ giữa văn hóa bản địa, tiện ích hiện đại và tiêu chuẩn toàn cầu.

Hoàng Đan