Những công trình biểu tượng của Nepal bị phá hoại trong biểu tình

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal từ 8/9, khi hàng chục nghìn người, đa phần thuộc Gen Z, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu phản đối chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội. Các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal.

Ngày 9/9, hàng nghìn người biểu tình đã phá vỡ các cánh cổng phía tây của cung điện Singha Durbar, tìm cách xông vào khu vực cấm và phóng hỏa nhiều lối vào.

Singha Durbar nằm tại khu trung tâm Kathmandu, được coi là biểu tượng quyền lực chính trị của Nepal suốt hơn một thế kỷ. Công trình được xây dựng năm 1908 dưới thời Thủ tướng Chandra Shumsher JBR, mang dấu ấn kiến trúc châu Âu. Đây không chỉ là nơi ở chính thức của các đời thủ tướng mà còn là điểm đón tiếp nguyên thủ và hoàng gia quốc tế, như Nữ hoàng Elizabeth II (1961) và Công nương Diana (1993). Ảnh: Nagariknetwork, Reuters