Những công nghệ giúp Sony Bravia đạt giải TV xuất sắc 2025

Bravia 8 II kết hợp QD-OLED cùng công nghệ xử lý hình ảnh AI, âm thanh đồng bộ màn hình và tối ưu giải trí, nhận giải "TV xuất sắc" tại Tech Awards 2025.

Lễ trao giải tổ chức ngày 8/1. Sony Bravia 8 II vượt qua các sản phẩm từ Samsung, LG, TCL và Xiaomi để nhận giải. Tiêu chí chấm điểm dựa trên đánh giá của hội đồng chuyên gia và trải nghiệm thực tế từ người dùng.

Bravia 8 II được phát triển theo định hướng tạo ra "rạp chiếu phim tại gia". Một trong những yếu tố then chốt giúp sản phẩm ghi điểm nằm ở nền tảng hiển thị QD-OLED với viền siêu mỏng. Công nghệ này cho phép màn hình đạt độ tương phản cao, kiểm soát tốt vùng sáng - tối và duy trì màu sắc ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Kết hợp các công nghệ mở rộng dải màu và tăng độ sáng, TV hướng đến khả năng tái hiện hình ảnh sát với ý đồ nội dung gốc, đặc biệt với phim điện ảnh và các nội dung độ phân giải cao.

Bà Nguyễn Thụy Anh Thư, Trưởng bộ phận Sản phẩm Giải trí gia Đình, Sony Electronics Việt Nam nhận giải "TV Xuất Sắc". Ảnh: Sony

Đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm hình ảnh là bộ xử lý XR Processor. Thay vì chỉ nâng thông số hiển thị, chip xử lý phân tích hình ảnh theo từng vùng - khung hình, từ đó điều chỉnh độ chi tiết, màu sắc và độ sâu trường ảnh theo ngữ cảnh. Công nghệ XR Contrast Booster kiểm soát sắc đen đặc trưng của OLED, kết hợp cùng XR Triluminos Max mở rộng dải màu và tăng cường độ sáng, tạo nên những khung hình rực rỡ. XR Clear Image ứng dụng AI giúp nâng cấp nội dung và giảm nhiễu hiệu quả, giữ trọn độ trong trẻo từng chi tiết.

Ở khía cạnh âm thanh, Sony tiếp tục theo đuổi triết lý đồng bộ giữa hình và tiếng. Công nghệ Acoustic Surface Audio+ biến chính màn hình thành nguồn phát âm thanh, giúp lời thoại và hiệu ứng như tiếng rơi vỡ, tiếng bước chân được phát ra đúng vị trí xuất hiện trên khung hình. Bên cạnh đó, hệ thống tăng cường giọng nói Voice Zoom 3 giúp hội thoại rõ ràng hơn trong các bối cảnh âm thanh phức tạp, yếu tố thường được người dùng quan tâm khi xem phim và chương trình truyền hình.

Sony Bravia 8 II phát triển theo định hướng "rạp chiếu phim tại gia". Ảnh: Sony

Bravia 8 II vận hành trên nền tảng Google TV, cho phép truy cập hệ sinh thái nội dung phong phú và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Với người dùng chơi game, TV được tối ưu cho hệ máy PlayStation 5, hỗ trợ các tính năng đồng bộ hình ảnh và độ trễ thấp, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng trong cùng một thiết bị.

Ngoài hiệu suất trình diễn, yếu tố sử dụng năng lượng cũng được xem là một điểm cộng. Hãng tích hợp bảng điều khiển quản lý điện năng, cho phép người dùng theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ trong quá trình sử dụng, phù hợp xu hướng thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.

Theo đại diện thương hiệu, việc được vinh danh "TV xuất sắc" tại Tech Awards 2025 phản ánh cách tiếp cận tập trung vào trải nghiệm tổng thể, thay vì chạy đua đơn thuần về thông số. Sự kết hợp giữa công nghệ hiển thị, xử lý hình ảnh, âm thanh và nền tảng phần mềm đã tạo nên mẫu TV đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí phổ biến tại gia, từ xem phim, truyền hình đến chơi game, trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng trải nghiệm.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật trong năm tại thị trường Việt Nam. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình có 16 hạng mục chia làm bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Trước Tech Awards, Sony Bravia 8 II được vinh danh ở nhiều giải thưởng. Nổi bật có King of TV 2025 tại Value Electronics TV Shootout (Mỹ). Sản phẩm được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và công nghệ hình ảnh thế giới. Sản phẩm cũng được ghi nhận tại Tinh Tế Awards; đạt giải "Sản phẩm Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025" tại sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp Hội VECEA tổ chức.

Hoài Phương