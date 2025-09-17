Những con số ấn tượng sau 20 phiên livestream đặt giá mua nhà NobleGo

Sunshine Group ghi nhận tăng 75% lượt tải mới của Noble App, hơn 3,2 triệu lượt tương tác, quyên góp được 10 tỷ đồng sau chuỗi 20 phiên livestream đặt giá mua nhà NobleGo.

Ra mắt đầu tháng 7, đến nay, chuỗi livestream đặt giá mua nhà NobleGo do Sunshine Group triển khai ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng về phạm vi tiếp cận và tương tác, đồng thời thu hút sự chú ý với cơ chế người mua tự đề xuất giá ngay trên ứng dụng.

Theo Sunshine Group, sau 20 phiên, chương trình có hơn 3,2 triệu lượt tương tác trong thời gian phát sóng, gần 105.000 lượt liên hệ trực tiếp (nhắn tin, gọi điện đa nền tảng) tìm hiểu dự án, đỉnh điểm là gần 13.000 lượt xem đồng thời. Độ phủ thương hiệu ước đạt khoảng 100 triệu lượt hiện diện đa nền tảng, 14 triệu lượt tiếp cận từ quảng cáo, cùng hơn 300 bài báo đề cập. Ứng dụng Noble App ghi nhận tăng 75% lượt tải mới so với trước khi bổ sung tính năng livestream.

Phiên livestream ngày 12/9 có sự xuất hiện của MC Huyền Trang. Ảnh: Sunshine Group

NobleGo phát sóng định kỳ 20h tối thứ ba và thứ sáu trên Noble App, đồng thời truyền hình trực tiếp trên VTVcab và các nền tảng liên kết (SCTV, MyTV, TV360...). Khác với phần lớn livestream bán hàng trên nền tảng quốc tế, mô hình này sử dụng ứng dụng riêng do Unicloud (thành viên Sunshine Group) phát triển.

Cơ chế đặt giá theo thời gian thực cho phép người mua đề xuất mức giá và "chốt" ngay trên ứng dụng Noble App. Sau 20 phiên, Sunshine Group thống kê phần lớn giao dịch thành công ở mức thấp hơn giá tham chiếu thị trường khoảng 10-20%; riêng phiên 18 (ngày 5/9) có trường hợp thấp hơn khoảng 45% nhờ ưu đãi bổ sung.

Chương trình kèm vòng quay may mắn với tổng giá trị giải thưởng đến 200 triệu đồng tiền mặt mỗi phiên; thuật toán chọn người trúng thưởng được công khai nhằm tăng độ minh bạch.

Mỗi phiên livestream được Sunshine Group trích 500 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Sunshine Group

Anh Lê Minh, quản lý cấp cao tại một đơn vị môi giới bất động sản ở Hà Nội, cho rằng ưu điểm của chuỗi livestream này nằm ở tính công khai và minh bạch: "Các dữ liệu về sản phẩm, pháp lý, tiến độ hay thiết kế đều được công bố rõ ràng, trực tiếp từ chủ đầu tư. Điều này giúp người xem có thêm cơ sở đáng tin cậy khi cân nhắc việc mua nhà", anh Minh nói.

Chị Hồng Anh, chuyên viên tài chính ngân hàng tại TP HCM cũng bày tỏ sự hứng thú với cơ chế đặt giá mua nhà trên nền tảng này và đang đợi tham gia nếu chương trình giới thiệu dòng sản phẩm căn hộ ở mức giá khoảng 2-4 tỷ đồng. theo chị, việc có thêm những ưu đãi từ Sunshine Group sau khi khách chốt giá thành công cũng là một trong những yếu tố tăng sức hút cho phiên livestream.

Ngoài hoạt động bán hàng, Sunshine Group cho biết trích 500 triệu đồng mỗi phiên đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau 20 phiên, số tiền 10 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng 28 mái ấm và 2 điểm trường tại nhiều địa phương.

Thông qua chuỗi livestream đặt giá mua nhà trên NobleGo, Sunshine Group muốn giúp người Việt tiếp cận và sở hữu bất động sản dễ dàng hơn. "Mô hình này không chỉ mở ra hướng đi mới cho hoạt động tiếp thị, phân phối mà còn thúc đẩy giao dịch hiện đại: minh bạch, số hóa và lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của thị trường và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản", đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm.

Song Anh