Những con phố cạnh tranh 'dốc nhất thế giới'

Kỷ lục con phố dốc nhất thế giới trở thành cuộc tranh giành giữa hai thị trấn ở Wales và New Zealand.

Phố Baldwin ở Dunedin, New Zealand. Ảnh: CK Travel

Danh hiệu "con phố dốc nhất" thực sự gây tranh cãi. Sách kỷ lục Thế giới Guinness đã thay đổi giữa hai địa điểm khác nhau nhiều lần và dường như có sự cạnh tranh hài hước giữa các thị trấn nơi đường phố đó tọa lạc, theo IFL Science. Trước năm 2019, danh hiệu dốc nhất thuộc về phố Baldwin ở Dunedin, New Zealand, với độ dốc được xác nhận là 34,97%. Năm 2019 là mốc thời gian đối thủ của Dunedin xuất hiện.

"Lần đầu tiên tôi nhận ra con phố này có thể cạnh tranh danh hiệu phố dốc nhất thế giới khi xe của tôi trượt thẳng xuống trong khi cả 4 bánh đều khóa", Gwyn Headley, cư dân ở Harlech, Wales, chia sẻ hồi đó. Vì vậy, những cư dân trong thị trấn đã liên lạc với đơn vị phụ trách để xin ứng tuyển danh hiệu. "Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness rất cụ thể về mặt tiêu chí và văn bằng chứng nhận. Chúng tôi cần tìm người từ Hội đồng Gwynedd có bằng cấp phù hợp".

Kết quả là phố Ffordd Pen Llech ở Harlech có độ dốc 37,45%, đánh bại phố Baldwin với chênh lệch hơn 2%. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa lắng xuống. Dunedin đâm đơn phản đối quyết định. Quá trình kháng cáo do Toby Stoff phụ trách bao gồm bản khảo sát hình dạng 3 chiều của đường phố Dunedin và Ffordd Pen Llech. Phương pháp đo mới thay đổi độ dốc của cả hai. Độ dốc tăng lên 34,8% ở phố Baldwin trong khi của phố Fford Pen Llech giảm xuống 28,6%. New Zealand giữ kỷ lục lần nữa

Theo quy định, để phù hợp với danh hiệu dốc nhất, một đường phố cần được sử dụng phổ biến bởi cộng đồng, những người có quyền tiếp cận để lái xe dọc phố nhằm tới điểm đến ở nơi khác. Do đó, đường thung lũng Waipiʻo ở Hawaii hiện nay không đủ tiêu chuẩn xác lập kỷ lục dù theo dữ liệu của nhà khoa học dữ liệu hình ảnh Stephen Von Worley năm 2010, độ dốc của nó lên tới 39% ở một số nơi. Trên thực tế, con đường này dốc đến mức vì lý do an toàn, việc đi qua bị hạn chế đối với mọi phương tiện trừ xe 4 bánh và với tất cả du khách.

Tuy nhiên, Waipiʻo vẫn chưa phải con đường dốc nhất. Tại San Fransisco, Mỹ, có một đoạn đường đánh bại nó. Von Worsley đo được độ dốc đồng đều ở mức 41% trên đoạn đường gần 10 m. Trên con dốc như vậy, trọng lực có thể kéo chiếc xe nặng một tấn xuống đồi với lực tác động cỡ 360 kg, khiến xe tăng tốc từ 0 đến 96,5 km trong 7,2 giây. Lý do San Fransisco không được ghi nhận kỷ lục tiếp tục liên quan tới quy định của tổ chức Guinness, theo đó độ dốc cần duy trì ở quãng đường trên 10 m. Vì vậy, tạm thời danh hiệu con phố dốc nhất vẫn thuộc về Bradford.

An Khang (Theo IFL Science)