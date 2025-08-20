Mưa động vật bao gồm các trường hợp như cá, ếch, nhện, thậm chí chim bị cuốn lên bởi ngoại lực và rơi xuống cách xa nơi sinh sống của chúng.

Theo Sick History, nguyên nhân của hiện tượng mưa động vật thường được quy cho luồng khí mạnh hướng lên, gắn liền với thời tiết khắc nghiệt như lốc xoáy hoặc vòi rồng. Khi không khí lạnh di chuyển qua vùng nước ấm, không khí ấm có thể bốc lên tùy theo điều kiện áp suất khí quyển của môi trường. Những cơn giông dữ dội có luồng khí hướng lên mạnh, có thể kéo theo chim, cá, côn trùng vào khí quyển.

Theo Science ABC, lốc xoáy trên đất liền có thể đạt tốc độ lên tới gần 500 km/h trong khi vòi rồng trên mặt nước có thể di chuyển ở 160 km/h. Giống như lốc xoáy, vòi rồng gồm một vòng xoáy trung tâm áp suất thấp bao quanh bởi phễu xoay tạo từ luồng khí đi lên. Vòng xoáy ở trung tâm này đủ mạnh để "hút" không khí xung quanh, nước và sinh vật nhỏ như máy hút bụi và cuốn động vật lên không trung. Do vòi rồng và các loại lốc xoáy khác di chuyển, khi tan, chúng thả động vật rơi từ trên cao xuống.

Những cơn mưa động vật được ghi nhận trên toàn cầu từ thị trấn nhỏ đến đô thị lớn, khiến người dân kinh ngạc đồng thời thu hút các nhà khoa học.

Mưa chim - Chihuahua, Mexico (năm 2022)

Những cơn mưa động vật kỳ lạ Cơn mưa chim ở bang Chihuahua, Mexico. Video: Fox

Năm 2022, một đàn chim lớn hàng trăm con bay qua bầu trời ở bang Chihuahua phía bắc Mexico đột nhiên ngừng bay và rơi xuống mặt đất. Một số con chim rơi từ trên cao xuống vẫn sống sót sau cú rơi và bay đi. Những con khác được giải cứu và chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, phần lớn chim sáo đầu vàng rơi từ trên trời xuống chết khi tiếp đất trên nóc nhà, đường phố và vỉa hè bên dưới.

Các nhà chức trách địa phương ở Chihuahua gặp khó khăn trong việc tìm ra lý do dẫn tới cơn mưa chim. Đàn chim đang di cư về phía nam từ Canada trong chuyến đi hàng năm. Chúng có thể va vào đường dây điện gần đó và bị điện giật, hoặc hít phải khói độc ngay trước khi rơi hàng loạt.

Mưa nhện - Minas Gerais, Brazil (năm 2019)

Những cơn mưa động vật kỳ lạ Cơn mưa nhện ở Minas Gerais. Ảnh: Guardian

Theo Guardian, tháng 1/2019, người dân vùng nông thôn thuộc bang Minas Gerais phía nam Brazil bắt gặp cơn "mưa nhện", hiện tượng khá phổ biến trong khu vực khi thời tiết nóng ẩm. Năm 2013, hiện tượng tương tự cũng diễn ra quanh các cột điện thoại ở đô thị Santo Antônio da Platina, Brazil.

Theo nhà sinh vật học Marta Fischer ở Đại học Công giáo Pontifical Parana, loài nhện Anelosimus eximius có thể được tìm thấy từ Panama tới Argentina, sống theo đàn hàng nghìn cá thể. Mỗi con nhện có kích thước bằng cục tẩy bút chì. Mạng nhện của loài này có thể kéo dài từ mặt đất đến tán cây hoặc công trình cao tới 20 m. Nếu gió mạnh thổi qua, mạng nhện có thể bị tách khỏi điểm neo, cuốn cả nhện và chiếc mạng đến địa điểm mới, nơi chúng rơi xuống như mưa.

Mưa cá - Nagaram, Ấn Độ (năm 2015)

Cơn mưa mang hàng trăm con cá trút xuống thị trấn Ấn Độ Cơn mưa cá ở thị trấn Amalapuram, Ấn Độ. Video: Newsflare

Theo Listverse, vào tháng 8/2015, người dân tại ngôi làng nhỏ Vuyyurivaripalem gần thành phố Nagaram, Ấn Độ thức dậy trông thấy những xác cá rải rác khắp cánh đồng trên diện tích hơn 0,8 hecta. Cơn "mưa cá" xảy ra vào sáng sớm nên hầu như không ai trong làng chứng kiến sự việc. Dân làng bối rối đến mức họ đã gọi cho chuyên gia từ các trường đại học gần đó.

Theo giáo sư sinh học Srinivasa Rao, thực chất điều này xảy ra do gió mạnh hoặc lốc xoáy đôi khi đi kèm mưa. Do gió mạnh, nước từ sông ngòi, kênh rạch và bể cá lân cận bị xê dịch. Kết quả là cá và động vật thủy sinh khác bị cuốn đến nơi khác. Một cơn mưa cá tương tự cũng xảy ra ở thị trấn Amalapuram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 17/12/2018.

Mưa nòng nọc - Ishikawa, Nhật Bản (năm 2009)

Năm 2009, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, trải qua cơn mưa nòng nọc. Hiện tượng này xảy ra ở một số thành phố trong khu vực suốt gần một tháng. Nhiều người bị nòng nọc rơi trúng ngoài trời trong khi người khác phát hiện nòng nọc chết dính trên xe hơi và nóc nhà. Tại thành phố Nanao, một người đàn ông tìm thấy hàng trăm con nòng nọc rải rác trên xe hơi của mình và bãi đỗ xe xung quanh.

Các nhà khoa học cho biết cơn mưa nòng nọc do vòi rồng và gió mạnh hút nước từ đại dương, sông và hồ, sau đó di chuyển hàng chục hoặc hàng trăm kilomet, sau đó trút xuống ở nơi không ai ngờ tới.

Mưa giun - Louisiana, Mỹ (năm 2007)

Năm 2007, tại thị trấn nhỏ Jennings, bang Louisiana, trời bắt đầu đổ mưa giun khi người dân địa phương đang sinh hoạt như thường lệ. Những búi giun lớn bất ngờ rơi xuống người họ mà không có dấu hiệu báo trước.

Dù chưa thể chắc chắn đám giun đến từ đâu, ở cùng thời điểm cơn mưa giun được phát hiện, một vòi rồng quét qua vùng Lacassine Bayou gần đó. Nhà chức trách cho rằng vòi rồng hút một lượng lớn giun từ vùng đất bùn lân cận, mang chúng qua vài kilomet trong không trung và đổ xuống Jennings.

An Khang (Theo Sick History, Science ABC, Listverse, Smithsonian)