Một trong những mục đích của con đường biết hát, hay con đường âm nhạc, là giúp cảnh báo tài xế, khiến họ tập trung lái xe, giảm tai nạn.

Những con đường đặc biệt này mỗi khi ôtô lăn bánh qua sẽ tạo ra một loại rung động do tiếp xúc mặt đường, kèm theo âm thanh có thể nghe thấy qua bánh xe và thân xe. Âm thanh có thể nghe thấy ở trong xe cũng như ở bên ngoài, dưới dạng các giai điệu âm nhạc.

Mỗi nốt nhạc phát ra bởi sự khác biệt về khoảng cách của những gờ đường, hoặc các rãnh. Ví dụ, nốt Mi cần tần số khoảng 330 rung động mỗi giây. Giờ đường 61 mm sẽ làm phát ra nốt Mi khi một chiếc xe ở tốc độ 72 km/h chạy qua - đây cũng là tốc độ được khuyến cáo dành cho các tài xế khi muốn nghe nhạc trên những con đường này.

Những rảnh nhỏ trên mặt đường sẽ khiến ôtô rung lên khi chạy qua và phát ra âm thanh. Ảnh: Amusing Planet

Những con đường âm nhạc có thể được tạo ra để thu hút khách du lịch, hoặc để tưởng nhớ một người nào đó. Nhưng một nguyên nhân chính đáng hơn của những con đường biết hát, là giúp các tài xế tỉnh táo, tập trung lái xe, giảm tai nạn giao thông, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ tai nạn cao.

Con đường âm nhạc đầu tiên được biết đến nằm ở Gylling, Đan Mạch và được tạo ra vào năm 1995 và sau đó, những con đường biết hát lần lượt xuất hiện ở một số quốc gia trên thế giới.

Nhật Bản

Những con đường biết hát khi ôtô chạy qua Video: TonboTouring

Ở Nhật Bản có rất nhiều con đường âm nhạc, trong video là đường nằm gần núi Phú Sĩ. Mỗi con đường lại phát ra những bài hát khác nhau, trong số đó có ca khúc Always With Me trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, Spirited Away (Vùng đất linh hồn).

Pháp

Năm 2000, con đường âm nhạc xuất hiện ở Villepinte, Seine-Saint-Denis. Nhưng đến 2006, nhiều người nói rằng giai điệu âm nhạc vang lên không rõ.

Indonesia

Năm 2019, con đường âm nhạc được lắp đặt ở Ngawi–Kertosono, gần trạm thu phí Solo-Kertosona, Java. Đoạn đường ngắn sẽ hát 6 nốt đầu tiên của bài hát quen thuộc Happy Birthday to you nhằm mục đích khiến tài xế chú ý lái xe, giảm tai nạn giao thông.

Hungary

Những con đường biết hát khi ôtô chạy qua Video: Amireittal

Năm 2019, con đường biết hát nhằm tưởng nhớ cố ca sĩ László Bódi - giọng ca chính của ban nhạc Republic. Khi chạy xe sát lề đường, có thể nghe thấy đoạn nhạc khoảng 30 giây từ ca khúc Road 67.

Hà Lan

Con đường hát nằm gần làng Jelsum ở Friesland. Nhưng được một thời gian, do những khiếu nại từ dân làng, tính năng đặc biệt của con đường này được gỡ bỏ.

Hàn Quốc

Những con đường biết hát khi ôtô chạy qua Video: Alpope23

Đường âm nhạc xuất hiện gần Anyang, tỉnh Gyeonggi, sau bốn ngày xây dựng và có mục tiêu chính là giúp các tài xế tỉnh táo. Đoạn nhạc phát lên thuộc bài hát thiếu nhi Mary had a little lamb. Đến 2010, có ba con đường âm nhạc ở Hàn Quốc.

Trung Quốc

Đoạn đường 300 m ở quận Phong Đài, phía tây nam Bắc Kinh, sẽ phát ra tiếng nhạc nếu tài xế chạy ở tốc độ 40 km/h. Đường hoàn thiện năm 2016. Ngoài ra, còn hai con đường âm nhạc khác ở Trung Quốc.

Mỹ

Đường âm nhạc Civic được xây dựng trên đại lộ K ở Lancaster, California, vào ngày 5/9/2008 với chiều dài khoảng 400 m, phát ra khúc nhạc mở màn William Tell Overture của nhà soạn nhạc thiên tài người Italy, Gioachino Rossini. Nhưng chỉ đến ngày 23/9, đoạn đường đã được lát phẳng do cư dân sống gần đó khiếu nại về tiếng ồn.

Những con đường biết hát khi ôtô chạy qua Video: Oddity Odysseys

Tháng 10 cùng năm, một đoạn đường tương tự được xây dựng trên một đại lộ khác và lần này, nằm cách khu vực dân cư 3,2 km. Đường được đặt tên theo mẫu Honda Civic.

Tháng 10/2014, làng Tijera, New Mexico, lắp đặt một con đường âm nhạc nằm trên đường 66, và giai điệu của ca khúc America the Beautiful sẽ vang lên khi xe chạy ở tốc độ 72 km/h. Dự án này có mục tiêu khiến các tài xế chạy chậm lại. Tuy nhiên, đến 2020, con đường gần như được lát phẳng hoàn toàn và hiện chưa có kế hoạch phục hồi.

Tháng 10/2019, một con đường tương tự xuất hiện ở Auburn, Alabama và phát ra 7 nốt đầu tiên của bài hát chủ đề của đội thể thao thuộc Đại học Auburn. Đoạn đường rất ngắn nhưng sử dụng quy trình tiên tiến với việc sử dụng vật liệu ứng dụng bề mặt không làm hư hỏng đường, giống việc tạo rãnh như các con đường khác.

