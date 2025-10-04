Những cổ vật trăm tuổi dưới lòng sông Sài Gòn

Nổi bật là chiếc thuyền độc mộc niên đại thế kỷ 13, vớt ở đoạn gần cầu Bình Lợi ngày nay. Hiện vật do ông Đặng Văn Lý phát hiện ở độ sâu 12 m cách đây 24 năm.

Độc mộc là thuyền làm từ một thân cây gỗ lớn, khoét rỗng ruột tạo thành khoang, không ghép mộng hay đóng ván như các loại khác. Thuyền là sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời, xuất hiện ở nhiều cộng đồng cư dân sông nước.