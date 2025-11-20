Những cô gái từ bỏ 'nữ cường' để sống như ốc sên

MỹTừng tôn thờ sự bận rộn kiểu "girl boss" (nữ cường), nhiều người đang chuyển sang hình tượng "cô gái ốc sên" - ưu tiên hạnh phúc cá nhân, làm việc vừa sức.

Aisha Patel, 26 tuổi, ở Los Angeles từng xem mình là một "girl boss" chính hiệu, tôn vinh sự độc lập, làm chủ bản thân và chạy theo thành tích bằng mọi giá. Cô quản lý ba kênh YouTube và thường xuyên làm việc đến 2h sáng. "Sau một năm không nghỉ ngơi, tôi thấy mình hoàn toàn trống rỗng", Aisha nhớ lại thời điểm rơi vào kiệt sức.

Cô bắt đầu cắt giảm tần suất đăng video xuống hai lần mỗi tuần. Buổi sáng cô dành thời gian chăm sóc da, đọc sách thay vì lập tức check lượt xem hay trả lời bình luận. Hiện tại, với vai trò tư vấn nội dung tự do, Aisha cho biết đã tìm lại được sự cân bằng và niềm vui trong công việc mà không còn bị áp lực bủa vây.

Aisha là đại diện điển hình cho "snail girl" (cô gái ốc sên) - khái niệm do nhà thiết kế thời trang người Australia, Sienna Ludbey, khởi xướng.

Thuật ngữ này mô tả lối sống chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với phong cách "girl boss". "Cô gái ốc sên" không lười biếng, họ vẫn làm việc nhưng theo nhịp độ riêng, biết thiết lập ranh giới để bảo vệ sức khỏe tinh thần và hướng tới mục tiêu bền vững.

Một cô gái đang thưởng thức nhịp sống chậm rãi, thư thái với cà phê sáng, đọc báo giấy ở Lazio, Italy, tháng 10/2024. Ảnh: Business Insiders

Chính Sienna Ludbey cũng từng là nạn nhân của áp lực năng suất. Năm 2018, cô quyết định từ bỏ guồng quay công sở để tập trung cho thương hiệu thời trang riêng Hello Sisi. Ludbey chọn cách làm việc chậm lại, tử tế hơn với bản thân và ngừng coi danh vọng là thước đo duy nhất của thành công.

Thông điệp của Ludbey nhanh chóng lan tỏa trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem, đặc biệt từ Gen Z. Tenny Ann Thomas, 25 tuổi, ở Ấn Độ là một trong số đó. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ đầy căng thẳng và chứng kiến đại dịch Covid-19, Tenny nhận ra bận rộn không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Cô cho phép mình dậy muộn, đi dạo và chỉ làm việc khi thực sự có năng lượng. Nhóm bạn của Tenny tại Chennai cũng chuyển từ việc chia sẻ về deadline sang khoe ảnh thưởng trà, chăm sóc da. "Chúng tôi không còn vội vã chạy theo sự hoàn hảo", Tenny nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lối sống này cần được hiểu đúng.

Huấn luyện viên sự nghiệp Natalie Trice nhận định, sống chậm không có nghĩa là từ bỏ tham vọng. "Đó là sự thừa nhận rằng công việc không phải là một cuộc chiến liên tục", bà nói.

Đồng quan điểm, Jennifer Luke, nhà nghiên cứu tại Đại học Southern Queensland (Australia), cảnh báo nhiều người trẻ đang kiệt sức vì tự đẩy mình đến giới hạn mà không rõ mục đích.

Theo bà Victoria McLean, CEO của City CV, phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể kết hợp triết lý phấn đấu của "girl boss" với sự trân trọng bản thân của "snail girl". "Sự nghiệp là một chặng marathon, không phải cuộc chạy nước rút. Cân bằng mới là chìa khóa để thành công bền vững", bà McLean đúc kết.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)