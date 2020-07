Những cô gái nhờ ADN tìm cha cho con

Giận chồng quên sinh nhật, Phương Ngân lỡ sa vào tình một đêm với người si mê mình. Một tháng sau thấy người khang khác, cô bồn chồn không biết con ai.

Chiếc xe hơi đỗ bên ngoài cửa một trung tâm xét nghiệm ADN ở Đội Cấn, Hà Nội, Phương Ngân, 29 tuổi, bước xuống trong đôi giày cao gót, váy ôm sát. Ngoại hình xinh như hoa hậu của cô khiến những nhân viên của trung tâm phải dừng công việc quan sát. Ngay khi ngồi xuống, cô rút ra một phong bì, bên trong có 2 túi nhỏ.

"Đây là mẫu móng của con cháu. Đây là mẫu tóc của một người đàn ông. Giờ cháu nhờ trung tâm phân tích. Tuần sau cháu sẽ mang tới một mẫu nữa", cô nói với bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc trung tâm. Bà Nga gợi ý đợi đủ 3 mẫu rồi cùng làm, nhưng Ngân đề nghị "được mẫu nào làm mẫu ấy".

Ngân khiến bà Nga chú ý không chỉ bởi ngoại hình, trên người toàn đồ đắt tiền, mà cách làm việc dứt khoát. Bốn tiếng sau có kết quả, Ngân ào đến nhận. Lúc mở bao niêm phong, nét mặt cô đầy căng thẳng, nhưng đọc xong cô thở phào. Người này không phải là cha của con cô.

Tuần sau, Ngân tiếp tục mang đến một mẫu tóc. Lần này cô đón nhận kết quả với nỗi vui mừng khôn xiết: "May quá, cháu yên tâm rồi".

Có thể phân tích ADN từ mẫu móng tay chân, máu, râu, tóc, tế bào niêm mạc miệng, miễn là mẫu xét nghiệm được lấy đúng cách, đảm bảo không bị nhiễm chéo với mẫu của người khác. Ảnh: Phan Dương.

Đến lúc này Ngân mới giãi bày, cô là giám đốc một công ty quảng cáo, chồng làm kinh doanh xuất khẩu nên suốt ngày phải đi công tác. Vào sinh nhật năm 29 tuổi, cô giận chồng đi công tác quên chúc mừng mình. Cộng thêm những uất ức tích tụ khi anh mải mê công việc, thiếu sự quan tâm, lãng mạn, nên đêm sinh nhật Ngân buồn bực uống say bia và ngã vào vòng tay của một người đã si mê mình từ lâu.

Tỉnh dậy khi chuyện đã rồi, cô hối hận vì hành động buông thả. Chiều tối hôm ấy, chồng Ngân công tác trở về, thấy vợ buồn bã mới nhận ra đã quên sinh nhật cô. Anh tổ chức lại một bữa tiệc chỉ riêng hai người, không biết rằng Ngân đón nhận trong sự hối lỗi.

Một tháng sau thấy người khang khác, cô thử thì biết mình đã có thai. Từ lúc đó trong cô luôn có một nỗi lo thường trực, bởi không biết ai mới là cha thật của thai nhi. Ngân chỉ đợi con ra đời để làm xét nghiệm. Cô tính, nếu là con của tình một đêm thì sẽ ly hôn chồng. Nếu là con của chồng sẽ cầu xin anh tha thứ.

"Cô ấy tâm sự vì tự tin vào nhan sắc và năng lực nên đã sinh ra sự cao ngạo, gây ra sai lầm. May là trời vẫn thương, chưa đẩy sự việc đi quá xa, cho cô ấy cơ hội bù đắp lỗi lầm với chồng", bà Nga cha sẻ. Từ ngày đó đến nay đã 6 năm, bà Nga vẫn thường thấy Phương Ngân xuất hiện trên truyền hình trong nhiều hoạt động từ thiện. Bà tin cô đã biết quay đầu, sửa lỗi.

Trong gần 20 năm làm xét nghiệm ADN, bà Nga chứng kiến không ít các cô gái đi tìm cha cho con. Hai năm trước có một nữ sinh 17 tuổi mang bầu được cha mẹ tháp tùng đến chọc ối để lấy mẫu xét nghiệm, cùng đi là gia đình hai cậu thanh niên để tìm cha cho đứa trẻ.

Lại có cô dâu sắp đến ngày cưới bị nhà trai phát hiện lăng nhăng nên kiên quyết phủ nhận cái thai 4 tháng trong bụng. Hai họ kéo nhau tới trung tâm bà Nga, kết quả thai nhi không phải của chàng trai này. Họ nhà trai quyết không thể để mình phải "đổ vỏ cho người khác", trong khi chú rể tương lai vẫn muốn tổ chức đám cưới.

Trong nhiều lý do xét nghiệm ADN thì số lượng xét nghiệm để xác minh huyết thống và biết người bạn đời chung thủy hay không, chiếm đa số. Ảnh: Phan Dương.

Hy hữu, đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên Giám đốc trung tâm giám định gene của Viện khoa học hình sự, hiện là cố vấn khoa học cho một công ty ADN ở Thụy Khuê, cho biết từng làm xét nghiệm ADN cho một cô gái trẻ lần lượt dẫn đến 4 người đàn ông để tìm cha cho con.

Lần đầu tiên, cô đưa đến một người đàn ông trung niên. Kết quả cho thấy anh này và con của cô gái không có quan hệ huyết thống. Những ngày sau cô đưa thêm hai người khác và kết quả vẫn không phải. Tới người thứ 4 - người cô không ngờ nhất vì đã chia tay trước thời điểm anh này đi du học - lại được xác định là bố của con gái cô.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu xác định huyết thống trở nên phổ biến. Chỉ trong 10 năm trở lại, Trung tâm nơi ông Khanh làm cố vấn đã thực hiện hơn 30.000 ca xác định huyết thống.

"Chuyện phụ nữ 'cắm sừng' chồng không hiếm, ngược lại chuyện các ông chồng vụng trộm bên ngoài cũng rất nhiều. Nhưng nhờ ADN, người ta có thể nhanh chóng biết chính xác đứa trẻ có phải con mình, không như trước đây chỉ biết sống trong nghi ngờ", ông Khanh chia sẻ.

Tuy nhiên, ông khuyên khách hàng nên tìm đến các trung tâm uy tín hoặc làm xét xét nghiệm ở hai địa điểm để so sánh kết quả, tránh nghi oan cho người khác. Hơn 40 năm làm nghề, đại tá Khanh từng chứng kiến các trường hợp bị kết luận sai khi giám định huyết thống. Ngoài nguyên nhân do thu thập mẫu xét nghiệm không đảm bảo điều kiện vô trùng, việc kết luận sai còn do chuyên môn của người đọc kết quả. Không ít lần ông đã phải đọc lại kết quả cho khách hàng, vì họ không tin vào kết luận của trung tâm nào đó trước đây đã thực hiện xét nghiệm.

Kỹ thuật ADN cũng không ngừng hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chục năm trước, người có nhu cầu phải đợi đứa trẻ sinh ra mới làm được xét nghiệm, hoặc làm giám định huyết thống thai nhi thông qua mẫu ối hoặc tế bào gai nhau. Vài năm gần đây, phương pháp xét nghiệm bằng mẫu máu tĩnh mạch của thai phụ đã được một số nơi trên thế giới áp dụng.

