Những cô dâu xóa định kiến 'bán mình', làm cầu nối Việt - Hàn

17 năm trước, Nguyễn Thị Bảy từng bị coi là người "bán mình", lấy chồng Hàn Quốc vì tiền, giờ chị đã trở thành cầu nối, hỗ trợ pháp lý và văn hóa cho hàng nghìn cô dâu Việt.