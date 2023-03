Những chuyến 'săn đêm' của kẻ hiếp dâm hơn 30 phụ nữ

Trung QuốcTừ 1995 đến 1999, hàng loạt vụ hiếp dâm và giết người xảy ra ở hai thành phố của tỉnh Hà Nam, hung thủ liên tục di chuyển khiến cảnh sát mất nhiều thời gian truy bắt.

Sáng sớm 21/2/1995, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể, bị trói hai tay sau lưng, nằm cạnh cây xăng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được nạn nhân tên Ngô Lam, 22 tuổi, là công nhân nhà máy, sống ở gần đó. Gia đình cho biết cô đi làm ca đêm vào khoảng 21h30 ngày 20/2, sau đó không thấy về. Chiếc xe đạp của Lam bị vứt gần hiện trường.

Qua khám nghiệm, cảnh sát kết luận nạn nhân bị cưỡng hiếp và sát hại sau khi rời khỏi nhà không lâu. Tử vong do bị siết cổ.

Thời điểm gây án vào tối muộn, trời lạnh nên trên đường có rất ít người qua lại, cảnh sát không tìm được nhân chứng hay manh mối nào hữu ích. Hiện trường vụ án cũng bị hư hại vì lượng lớn người dân tò mò đến xem.

Một đồng nghiệp cho biết, chiều qua bạn trai cũ tên Trần Bân gọi đến công ty tìm Lam, được thông báo cô làm ca đêm. Lam và Bân chia tay vì bị gia đình phản đối, bố mẹ cô chê anh ta vô công rỗi nghề. Sau khi tan vỡ, Bân liên tục quấy rầy, thậm chí đe dọa Lam.

Cảnh sát coi Bân là đối tượng khả nghi, nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Để chứng minh không liên quan đến án mạng, Bân thú nhận cùng bạn bè đi ăn cắp ôtô vào tối 20/2, sau đó lái xe đi nơi khác bán lấy tiền.

Sau khi điều tra sâu về mối quan hệ cá nhân của Lam và thẩm vấn người dân xung quanh, cảnh sát không tìm thấy kẻ khả nghi. Do quá ít manh mối, vụ án bế tắc.

Đến ngày 17/11/1998, người dân ở ngoại ô Trịnh Châu phát hiện một thi thể nữ trên ruộng lúa mì. Nạn nhân là Đổng Mai, 26 tuổi, làm thợ sơn trong một xưởng sản xuất đồ gỗ trên thị trấn. Sau khi tan ca đêm vào ngày 12/11, Mai đạp xe về nhà nhưng biến mất trên đường, chiếc xe đạp cũng không còn. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Vụ án của Mai có nhiều tình tiết tương đồng với vụ của Lam nên thu hút sự chú ý của cảnh sát thành phố Trịnh Châu. Khi đang điều tra, một người dân địa phương tên Lưu Đại Lực đột nhiên biến mất, cảnh sát nghi ngờ anh ta sợ tội bỏ trốn nên lập tức truy lùng. Mười ngày sau, Lực bị bắt khi đang trốn trong nhà một người họ hàng ở Lạc Dương.

Lực thừa nhận có quan hệ tình cảm với Mai. Cả hai gặp gỡ và quan hệ tình dục vào tối 11/11. Khi nghe tin người tình bị cưỡng hiếp và giết chết ngay tối hôm sau, anh ta sợ bị liên lụy nên vội vàng chạy trốn. Sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng Lực phạm tội.

Lực cung cấp một manh mối quan trọng cho cảnh sát. Trước và sau khi vụ án xảy ra, anh ta nhìn thấy một kẻ lạ mặt lén lút gần làng, người này khoảng 30 tuổi, vóc dáng không cao.

Cảnh sát điều tra những người có tiền án liên quan đến tội phạm tình dục ở khu vực xung quanh, tìm thấy một người đàn ông tên Lý Văn An, 32 tuổi, có đặc điểm ngoại hình rất giống mô tả của Lực. An từng bị phạt tù vì xâm hại phụ nữ.

Ngày 7/2/1999, khi cảnh sát tìm đến nhà, vợ An nói anh ta đi làm thuê ở nơi khác mấy năm rồi chưa về, cũng không biết chính xác làm ở đâu. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết An đã ở nhà một thời gian vào đầu tháng 11/1998, sau đó đi lái taxi ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Việc vợ An cố tình che giấu tung tích khiến cảnh sát thêm nghi ngờ, lập tức cử người đến Bộc Dương điều tra.

Sau khi nghe nói về hai vụ án nghiêm trọng ở Trịnh Châu, cảnh sát Bộc Dương sửng sốt vì nhận thấy thủ đoạn phạm tội rất giống với những vụ án xảy ra vài năm gần đây ở Bộc Dương.

Từ tháng 7/1997 đến tháng 10/1998, Bộc Dương liên tiếp xảy ra năm trường hợp cưỡng hiếp, giết người mà chưa tìm ra thủ phạm, khiến người dân hoang mang lo sợ. Trong đó, vụ án xảy ra ngày 18/8/1998 gây phẫn nộ lớn vì nạn nhân bị hại khi đang mang thai.

Cảnh sát của hai thành phố nhận định hung thủ là cùng một người vì mục tiêu, động cơ, thủ đoạn gây án và vứt xác tương đồng. Tuy nhiên, dù nhà chức trách truy lùng gắt gao suốt nửa năm, An vẫn có thể che giấu kỹ hành tung.

Ngày 14/7/1999, một vụ án tương tự lại xảy ra ở Trịnh Châu, điểm khác biệt là nạn nhân bị ít nhất hai kẻ cưỡng hiếp tập thể. Cảnh sát phân tích An có thể đã lẻn về quê và có thêm đồng phạm.

Lúc này, một vụ án được giải quyết riêng hồi tháng 5/1999 thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra. Theo đó, một cô gái tên Đường Hồng phát hiện bị theo dõi nên gọi chồng và bạn bè truy bắt kẻ gian. Sau khi đánh một trận, cả nhóm định đem hắn đến đồn cảnh sát, nhưng hắn đồng ý trả tiền để giải quyết riêng. Phía Hồng đòi 100.000 nhân dân tệ nhưng hắn mặc cả xuống còn một nửa. Sau khi nhận tiền, Hồng không trình báo vụ việc. Theo mô tả và nhận dạng của Hồng, cảnh sát xác nhận kẻ theo dõi là An.

Ngày 21/11/1999, khi điều tra tại quê nhà An, cảnh sát nhận được tin báo hắn đang trốn trong nhà họ hàng ở Tam Môn Hiệp. Nhưng khi họ đến đó, hắn vừa rời đi, nói sẽ đến Tây An ở cùng bạn một thời gian.

Cảnh sát tìm được người bạn ở Tây An dựa trên manh mối do họ hàng của An cung cấp. Người này xác nhận hắn gọi điện thoại nói sẽ đến Tây An chơi, nhưng chỉ vài ngày trước lại dùng máy nhắn tin thông báo có việc đột xuất không đến được.

Cảnh sát truy xuất thông tin từ số máy nhắn tin An sử dụng, xác nhận hắn đã quay trở lại Bộc Dương. Sau đó, những người quen của An cho biết hắn đã rời Bộc Dương đến thành phố Tiêu Tác tìm người tình.

Tình nhân của An nói hắn muốn báo thù, nhờ cô tìm người mua một khẩu súng trường cỡ nhỏ. Suy đoán hắn định sát hại nhóm người đòi 50.000 nhân dân tệ để cướp lại tiền, cảnh sát cử đội mai phục suốt vài ngày nhưng không thấy gì.

Đến ngày 2/12/1999, họ nhận được tin báo An xuất hiện tại một hội chùa ở thành phố Huỳnh Dương. Đội cảnh sát mặc thường phục lặng lẽ tiếp cận, bắt An khi hắn đang dạo chơi.

Tại đồn cảnh sát, thái độ của An rất ngang ngược, khăng khăng rằng cảnh sát không có bằng chứng và yêu cầu thả hắn ngay lập tức. Tuy nhiên trước những bằng chứng, An từ bỏ phản kháng, nhận tội sau 15 giờ giữ im lặng.

Hắn nói cất súng tại nơi ở của anh em cột chèo tên Lương Hỷ Trung. Sau đó, Trung cũng bị cảnh sát bắt.

An thú nhận đã liên tiếp cưỡng hiếp và giết hại nhiều phụ nữ trẻ ở Trịnh Châu và Bộc Dương. Trung là đồng phạm của hắn trong hai vụ án.

Trong quá trình thẩm vấn Trung, cảnh sát biết được An từng uống rượu rồi khoe đã phân xác một phụ nữ, điều này cho thấy hắn còn che giấu nhiều tội ác.

Khi thẩm vấn lần nữa, An thừa nhậm đã xâm hại hơn 30 phụ nữ từ năm 1995 đến 1999, những nạn nhân bị sát hại do chống cự quyết liệt hoặc do hắn ra tay quá mạnh khi khống chế họ. Ngoài các vụ giết người mà cảnh sát đã nắm được, An còn khai nhận thêm hai án mạng, trong đó có một vụ giết người, phân xác.

Lý Văn An khi mới lớn đã tiếp xúc thông tin không lành mạnh, video khiêu dâm. Năm 17 tuổi, hắn cùng kẻ khác cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ, bị kết án 9 năm tù, sau đó vì cải tạo tốt nên được giảm án hai lần, ra tù vào tháng 12/1992. Sau khi mãn hạn tù, An lấy vợ qua giới thiệu, có hai con, kiếm sống bằng nghề lái taxi.

Dẫu đã có gia đình, An thường xuyên lấy cớ làm thêm giờ để rời khỏi nhà vào đêm khuya, đạp xe lang thang khắp nơi, săn mồi ở những đoạn đường và con hẻm vắng vẻ. Bắt gặp phụ nữ đi một mình, hắn sẽ tấn công tình dục. Nhiều nạn nhân sợ hãi không dám tố cáo khiến hắn ngày càng táo tợn. Vụ án Ngô Lam bị hại vào tối 20/2/1995 là lần đầu tiên An giết người.

Ngày 10/1/2001, An bị tòa tuyên án tử hình, lập tức đưa ra pháp trường xử bắn.

Tuệ Anh (Theo 163, Zhihu)