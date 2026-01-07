Những chuyện đời tư ít biết của Messi

Lionel Messi lần đầu chia sẻ những khía cạnh hiếm thấy của một nhà vô địch World Cup, về cuộc sống hiện tại, các con và mối quan hệ vợ chồng với Antonela Roccuzzo.

Giữa tháng 12/2025, kênh streaming Luzu TV của Argentina thông báo sẽ mở đầu năm mới 2026 bằng cuộc phỏng vấn độc quyền với Messi. Đoạn video giới thiệu bấy giờ hé lộ một cuộc trò chuyện "nóng bỏng".

"Quan hệ vợ chồng với Antonela?", "Messi có được lục tủ lạnh không?", "Messi có hay ghen không?"... là một số câu hỏi mà nhóm phỏng vấn đặt ra cho thủ quân tuyển Argentina. Bấy giờ, trước những câu hỏi nhạy cảm đó, Messi trong video đáp lại với sự chân thành đặc trưng: "Khoan đã, nghiêm túc thì chúng ta định nói mấy chuyện vớ vẩn này à? Các anh lặn lội đến đây chỉ để hỏi thế thôi sao?". Dù chỉ là một đoạn "nhá hàng", bấy nhiêu đó cũng đủ để tạo nên cơn sốt chờ đợi từ phía người hâm mộ.

Messi và vợ Antonela Roccuzzo gắn bó với nhau từ thuở thiếu thời.

Cuối cùng, ngày 6/1, buổi phỏng vấn được lên sóng, cho thấy một Messi thoải mái, chân thực và sẵn sàng thảo luận về mọi chủ đề. Ưu tiên hàng đầu của anh luôn là gia đình. "Cả nhà tôi sống cùng bóng đá suốt ngày", anh khẳng định. Siêu sao sinh năm 1987 cho biết dù con trai thứ hai Mateo thích chơi tennis, bóng đá vẫn là môn thể thao chủ đạo của gia đình và cứ có dịp là anh cùng ba người con lại lấy bóng ra chơi.

Tuy nhiên, vợ của anh, Antonela có một quy định bất di bất dịch: tuyệt đối không chơi bóng trong nhà. Messi bật cười chia sẻ: "Chúng tôi không được làm loạn hay ồn ào trong nhà". Dù chồng con rất thích đá đối kháng hay đá ma, nhưng bà xã của Messi cực kỳ khó chịu nếu họ sút bóng trong nhà hoặc biến phòng khách thành SVĐ mini.

Từ đó, hai người dẫn chương trình là Nicolas Occhiato và Diego Leuco muốn biết thêm những điều mà Antonela hay cằn nhằn Messi. Và điều đầu tiên chính là việc thủ quân Inter Miami luôn tỏ ra quá ngăn nắp. "Tôi luôn ám ảnh với sự gọn gàng", Messi tiết lộ. "Thậm chí, chính tôi đã thay đổi cô ấy. Giờ cả hai đều như nhau rồi, nhưng ban đầu cô ấy đúng là thảm họa, bừa bộn lắm".

Cầu thủ 38 tuổi kể rằng anh luôn sắp xếp quần áo theo màu sắc, chuẩn bị sẵn đồ đạc trước mỗi buổi tập và không thích ai chạm vào đồ cá nhân của mình. "Con trai lớn Thiago giống tôi nhất", anh khẳng định và cho biết hai cậu nhóc còn lại là Mateo và Ciro lại giống mẹ hơn.

Về khía cạnh tình cảm, khi được hỏi mình có phải là mẫu đàn ông lãng mạn, Messi do dự vài giây trước khi xác nhận là có, nhưng không giỏi và cũng không hay thể hiện bằng lời nói. Anh thích chú trọng vào những hành động nhỏ và thường xuyên tặng quà bất ngờ cho vợ.

"Tôi khó biểu đạt cảm xúc và nói ra tình cảm của mình, nhưng tôi luôn muốn người mình yêu lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc", Messi nói. Anh cũng hài hước kể rằng chính Antonela, người vốn rất hay thể hiện tình cảm và luôn nồng nhiệt, đã bớt lãng mạn đi vì sự lạnh lùng của anh. Dù thích những cử chỉ của cô, Messi không thể hiện ra. "Có lúc tôi bảo cô ấy 'giờ em không còn như trước nữa, hết yêu anh như xưa rồi'", số 10 của tuyển Argentina vừa cười vừa nói.

Mối tình của Messi và Antonela không còn là bí mật. Họ quen nhau từ nhỏ ở Rosario, Argentina nhờ Lucas Scaglia, bạn thân của cựu ngôi sao Barca và là anh em họ với cô. Tuy nhiên, Messi hé lộ thêm những chi tiết về thuở yêu đương: "Chúng tôi quen nhau từ 6 tuổi. Từ nhỏ tôi đã thích cô ấy. Có giai đoạn chúng tôi là kiểu 'trên tình bạn dưới tình yêu', nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên chưa được phép gì".

Dù nhiều năm xa cách và không liên lạc khi Messi sang Barcelona, anh vẫn biết hết mọi chuyện về cuộc sống của Antonela nhờ người bạn thân. Đến khoảng 16-17 tuổi, họ bắt đầu nhắn tin và viết thư qua email. Vào tuổi 20, khi về Rosario thăm nhà, Messi gặp lại tình yêu thời thơ ấu. Những chuyến đi ngày càng thường xuyên cho đến khi anh phải quyết định vì nhận ra đã tìm được người phụ nữ của đời mình.

"Tôi biết rằng khi đã gặp lại cô ấy, mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, không thể lăng nhăng nữa", Messi tâm sự. "Tôi không muốn bỏ lỡ và phải thật nghiêm túc". Dù không nhớ có chính thức hỏi Antonela làm bạn gái hay không, anh bình tĩnh thừa nhận mọi thứ đến hết sức tự nhiên. "Từ nhỏ chúng tôi đã có trò đùa ấy, kiểu thích nhau mà không hiểu gì. Những bữa cơm gia đình ngày xưa, nơi cả hai chỉ biết nhìn nhau đầy ngượng ngùng trong tiếng cười trêu chọc của họ hàng", Messi kết lại.

Ở cuộc trò chuyện với Luzu TV, Messi còn được hỏi về những sở thích ngoài bóng đá. Không vòng vo, anh thú nhận mình có những khoảng lặng riêng: "Tôi có lúc hơi kỳ quặc hơn bình thường. Tôi rất thích ở một mình. Đôi khi sự ồn ào trong nhà với ba đứa trẻ chạy nhảy lung tung khiến tôi quá tải, và tôi cần những giây phút yên tĩnh".

Tự nhận mình kỳ quặc, Messi cho rằng Antonela chắc chắn có nhiều chuyện để kể về anh hơn. Tâm trạng và thời gian biểu trong cuộc sống ảnh hưởng lớn đến anh: nếu trong ngày đã lên kế hoạch mà thay đổi đột ngột, anh rất không thích.

Mặt khác, ngôi sao sinh ra ở Rosario cho biết trong thời gian rảnh, anh thích xem phim truyền hình nhiều tập cùng vợ. Một trong những bộ gần đây họ chọn là Envidiosa trên Netflix, và anh nhận xét "rất hay". Tuy vậy, Messi nhấn mạnh vợ chồng anh xem đủ thể loại, không chỉ những tựa phim của Argentina. Ngoài ra, anh tiêu thụ các chương trình dạng streaming như của Luzu TV chủ yếu qua video ngắn, thừa nhận mình là một "tín đồ" của mạng xã hội và thường xuyên lướt TikTok.

Messi còn gây bất ngờ với công chúng Argentina khi tiết lộ anh còn theo dõi cả chương trình giải trí LAM của America TV để cập nhật tin tức làng showbiz và giữ liên lạc với quê nhà. "Ở khoản này, tôi hơi giống mẹ mình", Messi nói. "Bà ấy mê kịch, các chương trình sân khấu, rất cuồng các nghệ sĩ và thích hóng chuyện của làng giải trí. Nếu có thể, chắc là bà sẽ tham gia trong LAM luôn".

Thêm nữa, Messi còn theo dõi chương trình MasterChef Celebrity Argentina.

Hoàng Thông (theo La Nacion)