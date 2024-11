Những chuyện điên rồ của Mike Tyson

Nửa năm sau đó, Tyson tạo scandal ồn ào bậc nhất lịch sử quyền Anh thế giới. Võ sĩ Mỹ đã cắn cả hai tai của Holyfield, với vết đầu nặng hơn ở tai phải, khi hiệp ba còn 40 giây. Ngay sau khi cắn tai Holyfield, Tyson đã nhổ ra một ngụm máu, được cho là mảnh tai bị đứt của đối thủ.

Sau cú cắn này, với sự tham khảo từ các bác sĩ, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục vì Holyfield đủ sức đánh tiếp. Tyson bị trừ hai điểm nhưng vẫn không ngừng hành vi chơi xấu. Khi hiệp ba còn 20 giây, "Võ sĩ thép" cắn nốt tai trái của Holyfield, nhưng cú này nhẹ và chỉ sượt qua. Tyson bị đội của Holyfield khiếu nại về hành vi có ý đồ triệt hạ, và bị trọng tài xử thua cuộc.

Tháng 5/2021, Tyson muốn so găng lần thứ ba với Holyfield. Tuy nhiên, việc đàm phán đổ bể khi phía Holyfield thông báo "Mike Thép" từ chối lời đề nghị 25 triệu USD. Sau đó, Holyfield chuyển sang so găng với cựu vô địch UFC Vitor Belfort. Trận này kéo dài vỏn vẹn gần 1 phút 50 giây, do Belfort được xử thắng knock-out kỹ thuật.