Những chủ trọ 'hào sảng' với công nhân

TP HCM20 năm qua, bà chủ trọ Nguyễn Thị Thành, 67 tuổi, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, giống như người thân của hàng trăm công nhân xa xứ.

Chị Nguyễn Thị Hà, 43 tuổi, gắn bó với "xóm trọ bà Thành" hơn chục năm nay. Ngày ở quê Trà Vinh lên Sài Gòn tìm việc, chị được người em họ giới thiệu tới gặp bà Thành. Thương hoàn cảnh gia đình nheo nhóc, chưa có việc làm, bà chủ trọ mới quen miễn phí cho chị Hà một tháng tiền phòng. Lần đầu ly hương, được một người xa lạ giúp đỡ khiến chị thêm vững tâm.

Bà Nguyễn Thị Thành tới thăm gia đình công nhân ở trọ. Ảnh: Lê Tuyết.

Ở được 5 năm, bệnh tim bẩm sinh của chị Hà trở nặng, không mổ gấp khó lòng qua khỏi. Bà Thành hỗ trợ tiền, tìm mạnh thường quân, vận động mọi người tổng cộng 137 triệu đồng để chị đóng viện phí. Lành bệnh chưa lâu, chồng của nữ công nhân gặp tai nạn bể bàng quang, chi phí điều trị gần 80 triệu đồng. Thời gian này, chị Hà gần như bế tắc, may có bà chủ trọ động viên, ngoài cho tiền, thịt sữa bồi dưỡng còn miễn luôn tiền phòng.

Năm ngoái, con trai chị Hà lấy vợ. Đám cưới được tổ chức ở sân nhà bà Thành. Khi con dâu chị Hà sinh, xuất viện về hôm trước, hôm sau đã thấy con trai bà chủ trọ tốt bụng mang sang 3 kg thịt, rau quả xuống thăm. "Nhà tôi có 3 thế hệ ở với cô Thành. Mai mốt lớn gọi bà Thành là bà cố nha", chị Hà cười nhìn đứa cháu nội ngủ ngon trên tay.

Không chỉ lo lắng cho hoàn cảnh chị Hà, bà Thành còn quan tâm gần 300 công nhân ở tại 110 phòng ở xóm trọ. Khi Covid-19 bùng phát, mọi người được tặng gạo mì, giảm một nửa tiền thuê trong hai tháng, từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi phòng. Tuổi cao cùng nhiều chứng bệnh nhưng bà Thành nhớ hết mọi hoàn cảnh công nhân ở khu trọ. Người nào mất việc, sinh con, đau ốm, sinh con... bà đều biết để chia sẻ, có cách giúp đỡ.

"Cách làm của cô Thành lan tỏa đến nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn", ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM nói và cho biết khu trọ của bà Thành có sân bóng chuyền, sân chơi cho trẻ con. Bà còn dành một phòng miễn phí cả năm cho công nhân khăn nhất; làm phòng đọc sách báo; điện, nước tính đúng giá; lễ tết mọi người đều có quà...

Mấy hôm nay chị Dương Thị Kim Chi, 46 tuổi, trọ tại 111 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) rất vui vì chính thức thoát cảnh thất nghiệp. Độ này năm ngoái mất việc, chị như ngồi trên đống lửa. Lớn tuổi, đang nuôi con nhỏ, chị không tìm được việc làm phù hợp. 9 tháng, cả gia đình chỉ trông chờ vào lương 5 triệu đồng của chồng.

Bà Phạm Thị Thu Trang thăm hỏi gia đình nữ công nhân Hồng Tuyết. Ảnh: Lê Tuyết.

Biết chuyện, bà chủ trọ Phạm Thị Thu Trang, 50 tuổi, cho chị Chi thiếu tiền phòng nhiều tháng. "Nếu chị Trang không thương chắc cả nhà tôi ra đường", nữ công nhân có khuôn mặt khắc khổ nói và cho biết công việc may túi xách tại nhà thu nhập 2 triệu đồng mỗi tháng cũng nhờ bà chủ trọ mang về. Mới đây, bà Trang kết nối để chị Chi được tặng một máy may trị giá 5 triệu đồng. Một công ty may gần đó nhận chị vào làm với mức lương gần 7 triệu đồng.

Cũng như bà Thành, bà Trang còn giảm tiền phòng nhiều tháng cho công nhân trong suốt mùa dịch. Bà chủ trọ bao đồng này chủ động liên hệ công đoàn, mạnh thường quân tặng gạo, mì, mắm muối cho người ở trọ. Ngoài chị Chi được tặng máy may, hai công nhân khó khăn là Ngọc Thu được tặng xe nước mía chuyển đổi nghề, Hồng Tuyết được hỗ trợ kinh phí mua sắm dụng cụ làm bếp.

25 phòng với gần 70 người đến từ nhiều địa phương, khu nhà trọ của bà Trang luôn được tổ dân phố, chính quyền đánh giá tốt về an ninh trật tự. "Cách quản lý của tôi là lạt mềm buộc chặt, tôn trọng người thuê", bà Trang nói và cho biết 20 năm qua chưa từng to tiếng với công nhân nào.

Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM Trần Diệu Thuý cho hay, dịch bệnh khiến nhiều công nhân mất việc, giảm thu nhập khiến đời sống khó khăn. Sự chia sẻ, giúp đỡ của các chủ nhà trọ như bà Thành, bà Trang rất kịp thời. Vừa qua, gần 100 chủ nhà trọ ở thành phố giảm tiền phòng từ 100.000 đồng đến một triệu đồng mỗi tháng, tặng gạo, mì, mắm muối, khẩu trang... cho công nhân.

"Chúng tôi biết ơn sự chia sẻ đó", bà Thúy nói và cho biết công đoàn thành phố thường đến cảm ơn các chủ nhà trọ đã đồng hành, giúp đỡ người lao động.

Lê Tuyết