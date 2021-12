Những chủ đề nổi bật tại diễn đàn VFTE 2021

Các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số cho phục hồi, phát triển kinh tế sẽ được thảo luận tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2021.

Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số - VFTE 2021, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức cùng VnExpress ngày 11/12 tại Hà Nội. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế với sự tham gia của nhiều diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số tại Việt Nam.

Diễn đàn VFTE 2020.

Xây dựng 'Bình thường xanh'

Năm 2021, các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với những thách thức lớn vì Covid-19. Không ít công ty phá sản, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp đã tồn tại và dần vươn lên mạnh mẽ nhờ nắm bắt được cơ hội cũng như linh hoạt ứng dụng chuyển đổi số.

Tại diễn đàn ngày mai, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, sẽ bàn về "Nền tảng chuyển đổi số cho xây dựng một Bình thường xanh". Trong đó, các doanh nghiệp cần gia tăng vùng "xanh" để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa hồi phục và bứt phá trong kinh tế.

Tương tự, các diễn giả từ những đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu là bà Đinh Thị Thúy, TGĐ Misa, ông Hà Trung Kiên, Phó TGĐ G-Group và ông Hoàng Minh Quân, CEO Cloudify sẽ chia sẻ giải pháp giúp doanh nghiệp bảo đảm thông suốt hoạt động, đẩy mạnh giao thương và thúc đẩy tăng trưởng.

Những vấn đề xoay quanh tài sản số

Khái niệm tài sản số đang được nhắc đến ngày càng nhiều tại Việt Nam cùng với cơn sốt về blockchain và NFT. Đây là lĩnh vực mới ngay cả trên thế giới, vì vậy theo giới chuyên gia, sẽ không có sự chênh lệch nhiều về cơ hội giữa các nước. Đây cũng là lợi thế của Việt Nam với lực lượng kỹ sư dồi dào, có kỹ thuật tốt và nhanh nhạy trước xu hướng mới.

Một trong những điểm sáng ở lĩnh vực này năm nay là Axie Infinity - game NFT giá trị nhất thế giới do kỹ sư Nguyễn Thành Trung sáng lập. Axie Infinity cũng giúp khái niệm tài sản số đến gần hơn với người dùng, đồng thời đưa một sản phẩm công nghệ của người Việt tiến xa hơn trên thị trường thế giới.

Tại diễn đàn VFTE 2021, Nguyễn Thành Trung, CEO & Founder Sky Mavis sẽ có bài phát biểu về Tài sản số - cơ hội để Việt Nam sánh vai với các cường quốc kinh tế.

Những yếu tố cần thiết để chuyển đổi số

Để đạt được các mục tiêu về kinh tế số, xã hội số, các yếu tố nền tảng như hạ tầng, nhân lực, an ninh, an toàn thông tin cần được đặt lên hàng đầu. Trong hai năm qua, thế giới có nhiều có nhiều thay đổi, đặt ra không ít cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam trên hành trình phát triển những nền tảng nói trên.

Ông Lê Đăng Dũng, TGĐ Tập đoàn Viettel, ông Ngô Diên Hy, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT, Đặng Mỹ Châu, Phó TGĐ VietLotus và ông Vũ Minh Trí, Phó Chủ tịch IOT Link sẽ có các bài chia sẻ về những vấn đề quan trọng như tự chủ trong nghiên cứu sản xuất thiết bị hạ tầng viễn thông, xây dựng nền tảng định danh số, con đường phát triển nhân lực số và bản đồ số Make in Vietnam.

Chuyển đổi số trong các lĩnh vực

Trong năm 2021, du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh, trong khi năng lượng và logistic lại là những lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong việc vận hành, phát triển mọi mặt của đời sống. Trong bối cảnh mới, chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu trong cả ba lĩnh vực nói trên, nhằm góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Ông Võ Quang Lâm, Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sẽ chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và phát triển lĩnh vực năng lượng. Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bàn về bàn đạp khôi phục ngành du lịch thông qua chuyển đổi số. Trong khi đó, ông Kurt Bình, nhà sáng lập kiêm CEO Smartlog sẽ đi sâu hơn vào lĩnh vực logistics - "mạch máu" của nền kinh tế.

An toàn trên môi trường số

Chiến lược chuyển đổi số quốc gia nêu rõ "đảm bảo an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số".

Việt Nam đang tăng trưởng nhanh trên bảng xếp hạng quốc tế, với vị trí thứ 25 trong 194 quốc gia và vùng lãnh thổ về Chỉ số an toàn không gian mạng toàn cầu (GCI) năm 2020. Tuy nhiên, nhiều sự cố về an ninh, an toàn không gian mạng thời gian qua cũng cho thấy, vấn đề này còn nhiều thách thức.

Ông Nguyễn Minh Đức, CEO CyRadar, sẽ bàn về vấn đề An toàn trên môi trường số - Nền móng của kinh tế số và xã hội số nhằm đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này, đồng thời có những biện pháp để bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp an toàn trên môi trường số.

Lưu Quý