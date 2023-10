Những chủ đề được doanh nghiệp quan tâm tại 'The Makeover'

Đổi mới không đơn thuần tìm kiếm câu trả lời có sẵn, thay vào đó, doanh nghiệp cần tự đặt câu hỏi cho chính mình và tìm đáp án phù hợp nhất.

Ông Sơn Đỗ Lệnh cho rằng doanh nghiệp luôn phải đặt câu hỏi "How? What? Why? Why not?". Trong đó, "why" và "why not" khơi gợi sự sáng tạo, ý tưởng đột phá nhất cho nhân loại. Ông Sơn là Tiến sĩ Công nghệ Harvard Research kiêm Giám đốc Trải nghiệm khách hàng - Công nghệ quản trị tài sản tại Ngân hàng tư nhân hàng đầu Thụy Sĩ.