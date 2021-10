Những chiến lược kinh doanh của chủ tịch 9x tập đoàn Diva Group

Anh Lê Thế Hai (30 tuổi) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Diva Group kinh doanh đa lĩnh vực về thẩm mỹ, y tế, nha khoa... với những thương hiệu như Viện thẩm mỹ Diva, Nha khoa Quốc tế Daisy, Phòng khám đa khoa Phương Nam...

Để đạt được kết quả như hiện tại, anh Lê Thế Hai đã trải qua nhiều thử thách và chặng đường gian nan. Song với niềm tin vững chắc và những triết lý kinh doanh riêng đã giúp anh vượt qua trở ngại và giữ vững doanh nghiệp phát triển.

Động lực để cố gắng vươn lên

Sinh ra trong một làng quê nghèo tại vùng đất xứ Thanh, sớm bươn trải với đủ nghề để lo cho cuộc sống và phụ giúp gia đình; Lê Thế Hai vẫn tự nhận mình là người may mắn khi được nếm trải, học hỏi rất nhiều điều từ thất bại tuổi trẻ.

Anh Lê Thế Hai chia sẻ, anh coi đó là cơ hội giúp thổi bùng khát khao phải thay đổi, phải thành công để có thể giúp chính mình, gia đình và nhiều người khó khăn.

Năm 2016, anh chính thức Nam tiến, ban đầu khởi nghiệp với lĩnh vực spa, thẩm mỹ. Đến nay, sau 5 năm, thương hiệu Diva Spa nay là Viện thẩm mỹ Diva - thuộc tập đoàn Diva Group đã gặt "quả ngọt". Bên cạnh đó, các thương hiệu mới thành lập như Nha khoa Quốc tế Daisy, Phòng khám Đa khoa Phương Nam, Công ty cổ phần đầu tư Nam Hà Thành... cũng đang trên đà phát triển.

"Đến hiện tại Diva Group đã có gần 1.000 nhân sự trên toàn hệ thống. Tất cả thành quả đó đều dựa trên triết lý kinh doanh: thành công là giá trị mang đến cho xã hội chứ không phải lợi nhuận mang về", CEO 9x nói.

Kinh doanh không quan tâm đến thương hiệu cạnh tranh

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp thường quan tâm nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình là ai, như thế nào. Thậm chí ông bà ta từng có câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Thế nhưng với Lê Thế Hai, chiến lược kinh doanh của anh đơn giản là "đừng quan tâm ai là đối thủ của mình mà hãy tập trung hoàn thiện nội lực của chính bản thân để mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng". Đó là cách suy nghĩ của vị chủ tịch 9x trong quá trình phát triển, đưa doanh nghiệp không ngừng đi lên.

Theo anh Lê Thế Hai, văn hóa "phục vụ từ trái tim" là điểm tạo nên sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Chủ tịch 9x yêu cầu mỗi dịch vụ dành cho khách hàng đều đảm bảo tận tâm, trung thực, trách nhiệm, yêu thương.

- Tận tâm: là đặt chữ "tâm" lên hàng đầu, xem khách hàng là người thân. Luôn chủ động quan tâm, lắng nghe vấn đề và tư vấn dịch vụ phù hợp với mong muốn của khách hàng nhất. Có thái độ thân thiện, vui vẻ, lễ phép khi giao tiếp.

- Trung thực: chân thành, thẳng thắn khi tư vấn, chăm sóc đúng và trọng tâm cũng như đề ra giải pháp phù hợp cho khách hàng.

- Trách nhiệm: có trách nhiệm với mỗi đối tác, khách hàng; trách nhiệm với công việc của mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức và cộng đồng.

- Yêu thương: cư xử với khách hàng như với chính người thân, bạn bè của mình; dành sự trân trọng, lễ phép và nhiệt thành, yêu thương để phục vụ.

Anh Lê Thế Hai và các nhân viên xem văn hóa "phục vụ từ trái tim" là linh hồn của Diva Group.

Với định hướng kinh doanh ấy, mỗi thương hiệu của Tập đoàn Diva Group đều được đầu tư bài bản từ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại... đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và văn hóa phục vụ. Nhân viên tại Diva Group cho biết, tập đoàn thường xuyên tổ chức lớp học trao đổi chuyên môn trong nội bộ cũng như không ngại chi tiền để mời các chuyên gia về giảng dạy, đào tạo cho cán bộ nhân viên từng phòng ban, giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn. Bởi với anh Lê Thế Hai, thành công của doanh nghiệp không nằm ở chiêu trò, mánh lới kinh doanh mà chính là đội ngũ nhân lực chất lượng.

Mở chi nhánh đến đâu làm từ thiện đến đó

Với triết lý kinh doanh "Thành công là giá trị mang đến cho xã hội chứ không phải lợi nhuận mang về" - chủ tịch 9x coi kinh doanh là bước đệm góp phần giúp đời, giúp người. Việc mở rộng quy mô của tập đoàn Diva Group luôn song hành đều đặn với các hoạt động thiện nguyện trên khắp tỉnh thành cả nước. Đó là các hoạt động như thăm hỏi, trao quà cho người dân nghèo và hỗ trợ mái ấm tình thương tại An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Đà Lạt, TP HCM, Bình Dương, Phú Yên, Quảng Ngãi, Huế, Thanh Hóa. Tập đoàn còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại Tà Nung, Lâm Đồng; ủng hộ bà con miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt, tặng học bổng cho trẻ em hiếu học.

Năm 2021, Diva Group là đơn vị đồng hành cùng cộng đồng, san sẻ khó khăn trong thời dịch với việc Ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc. Chiến dịch "Cùng Diva Group san sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch" hỗ trợ giải cứu 50 tấn nông sản và 20 tấn gạo làm quà tặng cho người dân nghèo trong vùng cách ly tại 6 tỉnh thành: TP HCM, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Phú Yên, Quảng Ngãi.

Gần đây nhất, chủ tịch 9x nhanh chóng thành lập "Biệt đội thiên thần Diva Group" thực hiện hỗ trợ nhanh các hoàn cảnh khó khăn trong dịch về thuốc, thực phẩm, tài chính... CEO trẻ cho biết, anh bán những chiếc siêu xe của cá nhân để gây quỹ hỗ trợ người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịch, phần nào san sẻ yêu thương với cộng đồng, đóng góp một phần vào công cuộc chống dịch của đất nước.

Anh Lê Thế Hai trao quà tết cho bà con khó khăn tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa vào năm 2020.

Anh Lê Thế Hai thẳng thắn chia sẻ: "Khi chọn kinh doanh lĩnh vực y tế đừng nghĩ tới lợi nhuận. Với tôi, lĩnh vực y tế phải mang lại chất lượng khám chữa bệnh tốt và phục vụ được mọi tầng lớp nhân dân".

Xuất phát từ mong muốn đem đến dịch vụ y tế chất lượng, chi phí thấp, năm 2019, Lê Thế Hai đã cho ra đời Phòng khám đa khoa Phương Nam với các chuyên khoa: Nội khoa, Ngoại Khoa, Sản phụ khoa, Nhi Khoa, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Da liễu, Khoa Răng Hàm Mặt.

Ngày 16/7/2021, Phòng khám đa khoa Phương Nam thuộc tập đoàn Diva Group được sở Y tế cho phép triển khai dịch vụ test nhanh sàng lọc Covid-19 nhằm san sẻ gánh nặng y tế tại tỉnh Lâm Đồng và hỗ trợ quá trình sàng lọc, truy vết, ngăn ngừa dịch bệnh theo đúng quy trình được Sở y tế kiểm duyệt, cấp phép. Anh Lê Thế Hai mong những triết lý kinh doanh của mình là gợi ý cho các doanh nghiệp, các bạn trẻ khi muốn bắt tay cơ hội khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu.

(Nguồn: Diva Group)