Những chiếc xe cho nữ tài xế Việt

Là người phụ nữ mạnh mẽ, xu hướng chọn xe của tôi thiên về thiết kế trẻ trung, hiện đại, từ bình dân cho đến hạng sang.

Mong ước sau này có ôtô riêng để đi, không phải bận tâm nhờ anh xã, nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ chọn những mẫu ôtô dưới đây, các bạn thích cái tên nào.

Honda Brio - giá từ 418-452 triệu

Ảnh: Lương Dũng

Brio gia nhập thị trường Việt Nam từ giữa năm 2019. Mẫu hatchback cỡ A thiết kế thể thao và trẻ trung, nhập khẩu chính hãng từ Indonesia, lắp hộp số CVT cùng động cơ 1.2 công suất 89 mã lực. Xe bán ra các phiên bản gồm G, RS và RS hai tông màu.

Giống như ngoại thất, nội thất phong cách thể thao, hiện đại. Bản cao cấp RS trang trí thêm các đường sơn đỏ cam, màn hình giải trí đủ dùng, ghế nỉ.

Toyota Yaris - giá 668 triệu

Ảnh: Toyota

Mẫu hatchback cỡ B nhập khẩu Thái Lan, bán ra một phiên bản. Xe thiết kế mềm mại với những đường nét bo tròn, phù hợp với những "chị em" năng động. Trang bị đèn pha LED, mặt ca-lăng phong cách Camry. Nội thất bọc da màu kem, màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh.

Động cơ 1.5 I4 công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Xe sử dụng nhiều tính năng an toàn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau.

Suzuki Swift - giá 550 triệu

Ảnh: Lương Dũng

Mẫu hatchback cỡ B nhà Suzuki bán ra phiên bản GLX CVT, nhập khẩu Thái Lan. Swift thuộc thế hệ thứ ba, thiết kế mới mềm mại nữ tính, theo phong cách Mini Cooper. Nội thất tông màu đen, lắp màn hình cảm ứng 7 inch, ghế nỉ, khởi động nút bấm.

Swift dùng động cơ 1.2 công suất 83 mã lực, mô-men xoăn 113 Nm, hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu 4,65 lít/100 km đường hỗn hợp, theo Suzuki. Trang bị an toàn với phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát hành trình, hai túi khí. So với đối thủ Toyota Yaris và Mazda2, Swift có mức giá mềm hơn do trang bị tối thiểu.

Mazda3 - giá từ 699-849 triệu

Ảnh: Lương Dũng

Tương tự đàn em Mazda2, Mazda3 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo 2.0 với những đường cong duỗi thẳng, đường nét đơn giản, liền lạc. Cụm đèn pha LED gắn kết với lưới tản nhiệt cỡ lớn. Mazda3 nhấn mạnh nét sang trọng bằng những đường phẳng, tối giản các đường gân.

Nội thất da phong cách hơn, hệ thống điều hòa hai vùng, khe gió tạo thành dải nhỏ, màn hình giải trí 8,8 inch đặt giữa trung tâm hướng đến người lái. Âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số vô-lăng, khởi động nút bấm. Mẫu sedan cỡ C trang bị nhiều tính năng an toàn, xe bán ra 2 dòng sedan và hatchback, tùy chọn động cơ 1.5 và 2.0.

VinFast Lux A2.0 - giá từ 1,017-1,239 tỷ

Ảnh: Lương Dũng

Lux A2.0 phát triển dựa trên công nghệ của BMW series 5 thế hệ trước. Thiết kế phần đầu xe tương tự người anh em Lux SA2.0, đèn ban ngày LED nối liền với chi tiết tạo hình chữ V trên lưới tản nhiệt. Đèn pha LED đưa xuống dưới, đặt phía trên hai bên hốc hút gió. Hai bên hông trang trí với đường viền mạ chrome. Cụm đèn hậu LED liên kết với nhau qua logo chữ V.

Nội thất da trang trí với ốp gỗ, màn hình giải trí đặt dọc kích thước 10,4 inch với giao diện tiếng Việt. Vô-lăng bọc da, cần số điện tử, khởi động nút bấm, tính năng ngắt động cơ tạm thời tự động. Hàng ghế sau rộng rãi, có cửa gió điều hòa, cổng sạc USB tiện lợi. Động cơ 2.0 tăng áp, công suất đầu ra cho từng phiên bản, hộp số tự động 8 cấp ZF, dẫn động cầu sau.

Mercedes GLC 200 - giá 1,75 - 2.04 tỷ

Ảnh: Mercedes

GLC là dòng SUV bán chạy nhất của Mercedes. Xe thiết kế theo phong cách coupe với mui xe dốc về sau. Ngoại thất với những đường gân chạy dọc từ nắp ca-pô cho đến hai bên thân, trang bị đèn LED hiệu suất cao, cụm đèn hậu LED thể thao.

Nội thất rộng rãi và sang trọng, ghế da cao cấp, bảng điều khiển bằng cảm ứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 10,25 inch độ phân giải cao, đi kèm hệ thống âm thanh cao cấp. Tính năng an toàn với cảnh báo mất tập trung khi lái, camera 360 độ. Xe lắp động cơ 2.0 công suất 197 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, dẫn động cầu sau.

Độc giả Lan Bùi