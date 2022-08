Những chiếc túi nổi tiếng vượt thời gian

Thập niên 2000, danh xưng "It-Bag" được trao cho túi yên ngựa của Dior - một thiết kế kinh điển khác sau Lady. Năm 1999, sau ba năm điều hành Dior, John Galliano cho ra mắt bộ sưu tập ứng dụng Xuân Hè 2000 với phong cách cao bồi gồm áo choàng satin, khăn tay, dây nịt bằng da, denim trang trí logo. Nhiều người mẫu khi ấy bước ra sàn diễn với mái tóc dreadlocks - tóc bện dây thừng kiểu châu Phi. Nhưng đặc biệt hơn tất cả, Galliano cho ra mắt chiếc túi đầu tiên ông dành cho Dior. Chúng được cắt uốn lượn như yên ngựa với chữ D màu vàng ở dây. Vogue bình luận đó là khoảnh khắc lịch sử. Thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ bức ảnh Saddle I được chụp ở Paris năm 1976 của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Helmut Newton, trong đó người mẫu cõng trên mình chiếc yên ngựa.

Năm 2000, chiếc túi tiếp tục được lăng xê trong show Thu Đông. The Guardian đặt tên phụ kiện này là túi yên ngựa và ca ngợi về tầm ảnh hưởng của chúng. Trong tập năm mùa thứ ba của "Sex in the city", nhân vật Carrie Bradshaw đã đeo một chiếc túi yên ngựa màu trắng xen hồng của Dior, đó cũng là đặc điểm nổi bật của chiếc túi thời bấy giờ. Mẫu túi trở nên hot hơn bao giờ hết, xuất hiện trên khắp mặt báo, tạp chí đình đám thời đó. Bốn năm trở lại đây, túi yên ngựa được giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri hồi sinh. Ảnh: Dior