Những chiếc túi đắt nhất của bà Melania Trump

Theo Elle, phu nhân tổng thống Mỹ nổi tiếng với bộ sưu tập túi Hermes, trong đó Matte Niloticus Crocodile Birkin 25 nằm trong số chiếc đắt đỏ mà bà yêu thích, thường xuyên mang theo. Bà Melania Trump từng xách nó khi rời Nhà Trắng tháng 1/2021, đi họp ở London năm 2019. Thiết kế bằng da cá sấu, ước tính 100.000 USD (2,5 tỷ đồng) trên thị trường đồ cũ. Theo Instyle, nó là một trong những loại túi xách khó tìm mua nhất. Ảnh: AFP
Khi không đeo túi Birkin 25 da cá sấu, bà Melania thường chọn chiếc Sellier Kelly 28 da đà điểu vàng - một món đồ hiếm có khác của nhà mốt Pháp. Trên thị trường đồ cũ, nó được bán lại với giá hơn 27.500 USD (hơn 714 triệu đồng). Ảnh: Mega
Một trong những món đồ đắt nhất của bà còn có chiếc Birkin 30 bằng da màu đỏ tía đậm, với các chi tiết mạ vàng. Tại Madison Avenue Couture, phiên bản này đã qua sử dụng được bán với giá hơn 30.000 USD (779 triệu đồng). Ảnh: Pinterest
Thỉnh thoảng, bà còn được trông thấy xách chiếc Trench Tote Birkin với giá khoảng 20.000 USD (519 triệu đồng). Ảnh: Pinterest
Bà ghi điểm với bộ cánh phối tông màu trầm gồm áo chần bông xanh lục, túi Clemence Birkin màu cam cháy có giá 14.000 USD (363,5 triệu đồng). Ảnh: Pinterest
Ngoài tình yêu dành cho Hermès, bà còn có niềm yêu thích với Chanel. Đệ nhất phu nhân Mỹ nhiều lần xách chiếc Trendy CC Medium Flap màu đen thuộc phiên bản giới hạn ra mắt năm 2014. Một chiếc túi Chanel thường có giá dao động 5.000-10.000 USD (130-260 triệu đồng). Ảnh: GC Images
Bà Melania Trump còn sở hữu bộ sưu tập túi hành lý từ Louis Vuitton. Tháng 8/2024, bà rời khỏi Tháp Trump với ba lô Keepall Bandoulière 2.700 USD (70,1 triệu đồng), túi Cruiser Bag 3.150 USD (81,8 triệu đồng), túi Sirius. Ảnh: Pinterest
Phong cách thời trang của bà Melania Trump. Video: YouTube Celebrity Forum/FashionwithH
Sao Mai