Những chiếc túi đắt nhất của bà Melania Trump

Theo Elle, phu nhân tổng thống Mỹ nổi tiếng với bộ sưu tập túi Hermes, trong đó Matte Niloticus Crocodile Birkin 25 nằm trong số chiếc đắt đỏ mà bà yêu thích, thường xuyên mang theo. Bà Melania Trump từng xách nó khi rời Nhà Trắng tháng 1/2021, đi họp ở London năm 2019. Thiết kế bằng da cá sấu, ước tính 100.000 USD (2,5 tỷ đồng) trên thị trường đồ cũ. Theo Instyle, nó là một trong những loại túi xách khó tìm mua nhất. Ảnh: AFP