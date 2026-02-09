Những chi tiết biến mất ở kỷ nguyên xe tự lái

Khi xe tự lái hoàn toàn, nhiều thứ sẽ biến mất, từ các chi tiết thiết kế và tính năng trên ôtô cho đến hạ tầng giao thông.

Trong xe, vô-lăng và bàn đạp là những mục tiêu dễ bị loại bỏ nhất. Không cần sự can thiệp của con người, vô-lăng, chân phanh và ga sẽ nhường chỗ cho không gian nội thất rộng rãi. Bảng điều khiển truyền thống gồm các cụm đồng hồ sẽ được thay thế bằng màn hình cảm ứng, điều khiển bằng giọng nói, hoặc thậm chí hệ thống cảm ứng ảo ba chiều.

Việc chuyển số sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm, loại bỏ nhu cầu sử dụng cần gạt hoặc nút bấm vật lý. Tấm che nắng có thể được thay thế bằng kính cảm quang tự động tối màu.

Xe tự lái Waymo tại Mỹ. Ảnh: Slate

Gương chiếu hậu cả trong và ngoài cũng sẽ không còn. Camera và màn hình bên trong có thể cung cấp tầm nhìn toàn diện hơn về môi trường xung quanh so với gương chiếu hậu truyền thống, vốn cũng tạo ra lực cản khí động học.

Nếu tất cả các phương tiện có thể giao tiếp thông qua công nghệ V2V (Vehicle-to-vehicle), chúng có thể phối hợp di chuyển tại các giao lộ mà không cần dừng lại, có khả năng khiến đèn tín hiệu giao thông trở nên lỗi thời.

Vì xe tự lái có thể đưa ai đó đến nơi và ngay lập tức đi đón hành khách khác (hoặc tự đỗ xe ở những khu vực hẻo lánh, đông đúc), nhu cầu về các bãi đỗ xe khổng lồ trong đô thị sẽ giảm. Các khu vực đỗ xe có thể được chuyển đổi thành những không gian chức năng khác.

Xe tự lái có thể di chuyển với độ chính xác cao, cho phép các nhà quy hoạch đô thị thu nhỏ diện tích cơ sở hạ tầng giao thông. Các làn đường hiện tại thường rộng khoảng 3,4-3,7 m để bù trừ sai sót của con người, thì xe tự lái có thể di chuyển an toàn trên các làn đường hẹp chỉ khoảng 2,35 m.

Ngoài ra, các quy tắc giao thông sẽ chuyển từ việc điều chỉnh hành vi con người sang quản lý việc tuân thủ kỹ thuật và phối hợp tự động.

Những điều luật nghiêm khắc như cấm sử dụng điện thoại di động, cấm sử dụng chất kích thích khi lái xe có thể biến mất khi xe tự lái đạt cấp độ 4 và 5. Một số luật khác sẽ được điều chỉnh, như việc cấm bám đuôi xe khác, hoặc giữ khoảng cách an toàn, sẽ không còn phù hợp.

Trong một vụ va chạm hoàn toàn tự động (cấp độ 5), trách nhiệm pháp lý dự kiến sẽ chuyển từ con người sang nhà phát triển phần mềm hoặc nhà sản xuất xe.

Đặc biệt, khi vai trò của con người chuyển từ người điều khiển sang hành khách, giấy phép lái xe có thể không còn là một nghi thức tiêu chuẩn hoặc hình thức nhận dạng chính.

Mỹ Anh (theo ScienceDirect, PatentPC)