Những chậu cây nghìn đô của giới chơi kiểng lá

Cây Anthurium veitchii (Hồng môn vua) là một loài có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đặc điểm của cây là những chiếc lá thuôn dài có nhiều nếp gấp, lá có thể đạt đến kích thước 2 m khi cây trưởng thành. Giá thị trường cho một cây với hai đến ba lá nhỏ dài 20 cm đã khoảng 5-6 triệu đồng. Anh Khanh cho biết quá trình chăm sóc rất kỹ lưỡng để có được những chiếc lá đẹp như vậy.

Anh Quý cho biết, nguyên nhân những cây nhập khẩu thường đắt đỏ so với mặt bằng các loài kiểng thông thường khác tại Việt Nam là do giá bán sỉ cho cây tại các nguồn cây như Indonesia, Thái Lan, Nam Mỹ… đã giao động từ 30 đến 250 USD mỗi cây, tùy loài. Khi về đến Việt Nam, giá cây sẽ được nâng lên gấp 3-4 lần do chi phí vận chuyển và hao hụt quá lớn do cây chết. Hơn thế nữa, nhiều cây khi đem về cần đến hai tháng để hồi phục và ba tháng để cây thích nghi và ra lá mới.