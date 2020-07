Những chai nước hoa giá dưới 2 triệu đồng

Nước hoa nữ Jeanne Arthes Paris Petite Jeanne Go For It thuộc dòng sản phẩm Eau de Parfum, cho hương thơm lưu giữ lâu, trung bình 6-8 giờ. Các lớp hương của Go for it gồm có: hương đầu từ chanh, hoa hồng, phúc bồn tử, hoa vải; hương giữa từ hoa lan Nam Phi, hoa linh lan, hoa nhài; hương cuối khép lại với xạ hương, hổ phách và hoa đào. Chai 30 ml có giá 359.000 đồng trên Shop VnExpress.