Những cha mẹ Việt đang thay đổi tư duy nuôi dạy con

Ngày càng nhiều phụ huynh ưu tiên tạo điều kiện để con phát triển toàn diện: học giỏi, khỏe mạnh, tự tin và phát huy tối đa thế mạnh riêng, thay vì chỉ đặt nặng thành tích điểm số.

Theo khảo sát Education Market Study 2024 do Britcham Việt Nam phối hợp Decision Lab thực hiện, phụ huynh Việt ngày càng thoát khỏi văn hóa chỉ coi trọng thành tích học tập. 5 mục tiêu nuôi dạy con hàng đầu của họ bao gồm: trẻ khỏe mạnh cả thể chất tinh thần, có khả năng tự chăm sóc bản thân; có nền tảng đạo đức; có tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề; có kỹ năng mềm và xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực; có đam mê học tập và sáng tạo. "Cha mẹ Việt đang dần thoát khỏi nền văn hóa truyền thống, lỗi thời, coi trọng thành tích", khảo sát nhận xét.

Trong thời đại công nghệ phát triển, bên cạnh kiến thức sách vở, nhiều cha mẹ bắt đầu đánh giá cao vai trò của trải nghiệm thực tế để con học kỹ năng sống nhờ va chạm thực tế qua các lớp năng khiếu, hoạt động ngoại khóa đến trại hè. Trong đó, thể thao học đường trở thành ưu tiên của nhiều gia đình. Không kỳ vọng con phải thành "tuyển thủ", nhiều phụ huynh mong con "được quyền thử, được phép sai, được lớn lên từng ngày" trong môi trường thể thao.

Đó cũng là cách mà chị Hồng Phượng (Hà Nội) nuôi con. Trà My, con gái chị từ nhỏ đã dành niềm yêu thích đặc biệt cho bóng rổ, và gia đình luôn tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê. Bản thân từng là vận động viên chuyên nghiệp nhưng chị Phượng không mong con "nối nghiệp", cũng không ép con đạt thành tích. "Tôi chỉ mong con có một tuổi thơ trọn vẹn, được chơi thể thao và phát triển khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần," chị chia sẻ.

Nhiều năm cùng con tham gia các sân chơi khác nhau, chị Phượng nhận ra thể thao chính là môi trường giúp con rèn luyện kỹ năng sống một cách tự nhiên và hiệu quả. Trà My trở nên dạn dĩ hơn, giao tiếp và phối hợp ăn ý với đồng đội, giữ kỷ luật và nâng cao khả năng tập trung. Lịch trình học tập và bóng rổ đan xen cũng dạy em cách sắp xếp thời gian hợp lý và có trách nhiệm hơn với những việc mình làm.

Về thể chất, việc vận động thường xuyên giúp My cao lớn hơn và có nền tảng sức khỏe ổn định. Ở khía cạnh cảm xúc, em học cách giữ bình tĩnh khi thi đấu, tinh thần tích cực, niềm vui khi chơi thể thao cùng bạn bè.

Trà My (cầm cờ) học được nhiều bài học quý giá từ thể thao. Ảnh: NVCC

Tương tự, anh Trương Hòa (Hưng Yên) cũng tạo điều kiện cho con trai Quốc Việt (11 tuổi) được vận động theo sở thích. Từ nhỏ, Việt đã thích đá bóng cùng bạn bè trong xóm. Lớn hơn chút, em đi đá ở giải cộng đồng tại địa phương. Qua mỗi trận như vậy, em hình thành được nề nếp sinh hoạt đều đặn, kỷ luật khi ăn uống ngủ nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu.

Được các huấn luyện viên tại địa phương phát hiện tài năng và giới thiệu vào trung tâm huấn luyện bóng đá từ năm 2023, Việt có cơ hội đá tại nhiều giải đấu lớn nhỏ khắp cả nước như Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh hay Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo.

Qua ba năm đá bóng, Việt cao lớn nhanh, tính tình cởi mở hơn và chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình cân bằng giữa việc học, tham gia rèn luyện và thi đấu. Anh Hòa chia sẻ: "Chứng kiến những đổi thay tích cực mỗi ngày của con, tôi càng tin rằng thể thao chính là người thầy tuyệt vời nhất". Theo anh Hòa, thể thao không chỉ giúp con khỏe mạnh hơn, mà còn bồi đắp bản lĩnh, rèn sự kiên trì từ nhỏ để vững vàng trước mọi thử thách dù trên sân cỏ hay ngoài đời. Với người cha như anh, những thay đổi ấy quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào.

Trương Quốc Việt (áo đỏ) trong một trận đấu tại Giải bóng đá U11 toàn quốc - cúp Nestlé Milo. Ảnh: NVCC

Để giúp con phát triển toàn diện, chị Phượng hay anh Hòa luôn có mặt trong từng cột mốc phát triển cùng thể thao của con, từ sân tập, khán đài cổ vũ đến bữa ăn dinh dưỡng thường ngày. Từ những trận bóng cộng đồng đến các giải đấu lớn, Việt luôn có bố mẹ cổ vũ. Anh Hòa nhớ lại một trận đấu tại Hội khỏe Phù Đổng do tỉnh Hưng Yên tổ chức: "Con tiếc vì chưa ghi bàn được. Tôi chỉ động viên rằng: hôm nay con đã cố gắng, ngày mai chỉ cần tiến bộ thêm một chút là đã chiến thắng chính mình rồi". Những ngày con chuẩn bị vào giải, anh chú trọng dinh dưỡng trong từng bữa ăn cho con đủ sức tập luyện, và bổ sung thức uống con yêu thích như một hộp Milo giữa giờ chiều.

Phụ huynh cổ vũ con trong những giải đấu thể thao học đường. Ảnh: NVCC

Chị Phượng cũng cho rằng điều quan trọng nhất là cha mẹ luôn sẵn sàng giúp con trải nghiệm đa dạng, đồng hành để con hiểu mình muốn gì và cần phát triển ra sao. Đến nay, Trà My vẫn duy trì niềm yêu thích vận động, em chơi được cả bóng đá và bóng rổ, tích cực trong các hoạt động văn nghệ. Hành trình của em có gia đình làm điểm tựa, và thể thao trở thành cầu nối giúp em phát triển đa chiều.

Theo các chuyên gia giáo dục, khi cha mẹ chọn đồng hành thay vì áp đặt, con sẽ có cơ hội phát triển toàn diện theo hướng con muốn. Bởi hơn ai hết, cha mẹ sẽ là người đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình con lớn lên.

Phụ huynh tiếp sức cho trẻ trong một giải đấu thể thao học đường. Ảnh: NVCC

Bên cạnh nỗ lực từ các bậc phụ huynh, nhiều tổ chức và doanh nghiệp đang đồng hành thể thao học đường, góp phần tạo ra môi trường phát triển toàn diện cho trẻ. Điển hình là Nestlé Milo - nhãn hàng dinh dưỡng gắn liền với thể thao học đường, đã và đang đồng hành hàng triệu phụ huynh Việt nhằm nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh. Nhiều năm qua Nestlé Milo không ngừng mở rộng các sân chơi thể thao học đường và các giải đấu phong trào cho trẻ thông qua việc tài trợ và tổ chức nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam để mang thể thao tiếp cận đến nhiều trẻ em hơn nữa trên khắp cả nước.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng Milo và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: "Thể thao là người thầy giúp trẻ không những phát triển thể chất, tinh thần mà còn trang bị cho trẻ những phẩm chất cần thiết cho tương lai: kiên trì, bền bỉ, tinh thần đồng đội, kỷ luật...". Bà Uyên cho biết thêm, đồng hành các sân chơi thể thao học đường đa dạng, từ bóng rổ, bóng đá, Vovinam đến bơi lội, aerobic... là một phần trong cam kết lâu dài của thương hiệu trong hành trình xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động hơn.

