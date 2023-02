Những câu nói tiếng Anh cho ngày Valentine

Thầy Quang Nguyen, giáo viên tiếng Anh 20 năm kinh nghiệm, chia sẻ nhiều cách diễn đạt tình yêu thay thế "I love you" cho ngày Valentine 14/2.

Khi ở Mỹ lần thứ hai vào năm 2017, tôi nhận thấy hai người bạn quốc tế của tôi có vẻ "thích" nhau. Trong một buổi tiệc, tôi nghe một bạn người Mỹ nói về họ: "Everyone can see that they have chemistry" (Mọi người đều thấy họ có "phản ứng hoá học"). Tôi thấy cách diễn đạt về "tình yêu" này rất thú vị.

"To have chemistry" có nghĩa là họ có kết nối với nhau, không nhất thiết đã là "boyfriend" (bạn trai) hay "girlfriend" (bạn gái), mặc dù đó là cách thường dùng để nói "đôi đó thích nhau". Do đó, khi rất thích ai đó, bạn có thể nói "I think I have chemistry with you" (Tôi nghĩ mình thích bạn rồi).

Viết đến đây, tôi nhớ về năm 1998 khi còn học trường chuyên Ngoại ngữ. Tôi rất thích bài "Crush" của Jennifer Paige. Lời bài hát có đoạn: "It's just a little crush, just like I faint every time we touch" (Chỉ là say nắng chút thôi, giống như khi em muốn xỉu, mỗi khi chúng ta chạm vào nhau).

Từ này có vẻ ít phổ biến đến tận những năm 2010, khi tôi nghe tụi nhỏ nói đến "cờ rút" hay "cờ rớt". Sau này, tôi mới biết nó là từ "crush". Khi muốn nói yêu ai đó, bạn có thể nói "I have a crush on you/him/her", nghĩa giống như "I love you/him/her".

Một cách diễn đạt khác thường gặp hơn để nói về việc đã "đổ" ai đó, là "to fall for somebody". Tôi không rõ tiếng Việt có mượn nghĩa "đổ" từ cụm này trong tiếng Anh không, nhưng rõ ràng hai ngôn ngữ có sự tương đồng, vì động từ "fall" cũng có nghĩa là đổ, rơi xuống. Bạn có thể nói "I think I'm falling for you" (Em nghĩ là em thích anh rồi).

Còn nếu muốn nói yêu ai hoặc cái gì rất nhiều, cấu trúc "fall head over heels for someone" là cách diễn đạt hiệu quả. Ví dụ: "I fall head over heels for him" (Tớ mê anh ấy quá rồi). Một cách diễn đạt thường thấy khác của cụm này là "to fall head over heels in love with someone", mang nghĩa tương tự với cụm ở trên.

Ảnh: The list

Ngoài những cách thể hiện tình cảm trực tiếp như trên, một cụm từ giúp bạn "bóng gió" thổ lộ tình yêu là "you are the apple of my eye". Ngoài nghĩa là quả táo, từ "apple" có nghĩa gốc là "con ngươi". Câu này có hàm ý rằng "em là người mà anh yêu nhất".

Nhìn chung, cách diễn đạt tình yêu ngắn gọn và dễ hiểu nhất vẫn là "I love you" hoặc "I'm in love with you" (Anh yêu em). Nhưng đôi khi, bạn có thể "văn vẻ" hơn một chút khi nói: "I've fallen in love with you" (Anh yêu em mất rồi).

Một câu thường gặp để nói về độ lớn của tình yêu là: "I love you to the Moon and back". Khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng là rất xa, nên hàm ý câu này là anh yêu em rất nhiều.

Ai đó có thể nói: Sao lại chỉ "to the Moon" và khẳng định "to the Sun (Mặt Trời) and back" có lẽ dài hơn. Tất nhiên, bạn có thể nói như vậy. Một cách diễn đạt để không ai bắt bẻ được là "I love you to infinity and beyond" (Em yêu anh đến vô cực và còn nhiều hơn nữa). Đây cũng là một cách diễn đạt thường gặp nên bạn có thể tự tin sử dụng mà không ngại ngùng.

Đôi khi, bạn cũng có thể bắt gặp cách diễn đạt "I love you to (bits and) pieces". Nghĩa câu này tương tự "I love you so very much" (Anh yêu em rất nhiều).

Quang Nguyen