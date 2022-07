Những câu hỏi trong vụ Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn

Đài LoanLâm Chí Dĩnh có thắt dây an toàn hay không, vì sao chiếc Tesla của anh bốc cháy... là những vấn đề gây xôn xao sau vụ tai nạn.

Tài tử 48 tuổi thành tâm điểm làng giải trí Hoa ngữ sau khi gặp sự cố giao thông, bị trọng thương hôm 22/7. Theo Aplledaily, những ngày qua, trên mạng xã hội hay các diễn đàn về xe hơi, hàng triệu khán giả cầu nguyện Lâm Chí Dĩnh bình an.

Đam mê xe hơi của Lâm Chí Dĩnh Hiện trường vụ tai nạn. Video: Ettoday

Bên cạnh đó, nhiều người thắc mắc nguyên nhân vụ tai nạn. Theo video hiện trường và công bố của cảnh sát, Lâm Chí Dĩnh không uống rượu, không lái quá tốc độ, đường rộng nhưng chiếc xe bất ngờ rẽ phải và tông vào cột đường, dải phân cách.

Nam diễn viên bất tỉnh còn con trai anh - Jenson, bảy tuổi - bình an vô sự. Tài tử vi phạm quy định về luật an toàn giao thông khi để Jenson ngồi ghế phụ. Theo quy định ở Đài Loan, trẻ dưới 12 tuổi không được ngồi ghế trước (cạnh ghế tài xế).

Lâm Chí Dĩnh đưa Jenson luyện lái xe go-kart hồi tháng 6. Ảnh: Weibo/Lin Zhiying

Theo một nhân chứng, lúc kéo Lâm Chí Dĩnh khỏi xe hơi, anh không thắt dây an toàn. Các khán giả ngạc nhiên vì tài tử vốn là tay đua xe chuyên nghiệp, đầy đủ kỹ năng lái xe và bảo đảm an toàn. Một số người không loại trừ khả năng tài tử tháo dây an toàn để bảo vệ con trai. Hoặc sau cú va đập, Chí Dĩnh mở dây để thoát ra ngoài nhưng không kịp.

Chí Dĩnh có để chế độ tự lái hay không, lý do chiếc Tesla bốc cháy cũng thu hút bình luận của đông đảo khán giả. Những vấn đề này đang được cơ quan chức năng điều tra. Người quản lý của Lâm Chí Dĩnh cho biết anh vẫn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, cần đợi tình trạng tốt hơn mới có thể hỏi tài tử.

Phía cảnh sát cho biết chưa thể lấy lời khai từ Lâm Chí Dĩnh, vì thế chưa xác định rõ anh có để con trai ngồi ở ghế phụ hay không. Nếu vi phạm quy định này, tài tử sẽ bị phạt cao nhất 3.000 Đài tệ (2,3 triệu đồng).

Lâm Chí Dĩnh trọng thương sau tai nạn, gãy xương nhiều bộ phận trên mặt và toàn thân, từng hôn mê. Nam diễn viên cần nhiều thời gian để phục hồi, tái tạo sau phẫu thuật.

* Những ân nhân cứu mạng Lâm Chí Dĩnh

Vợ Lâm Chí Dĩnh - người mẫu Trần Nhược Nghi - túc trực ở bệnh viện trong khi mẹ tài tử, người quản lý tìm các ân nhân cứu anh khỏi xe bốc cháy để cảm ơn. Người quản lý cho biết đã gọi điện tìm các công nhân, một số người nói "không cần cảm ơn vì đó là việc nên làm". Tuy vậy, những công nhân cảm thấy buồn khi trên mạng, một số khán giả nói "họ cứu vì nạn nhân là Lâm Chí Dĩnh". Các công nhân cho biết bấy giờ, không ai nhận ra nạn nhân là người nổi tiếng cũng không cầu mong được cảm tạ.

Sau tai nạn, Jenson được một phụ nữ qua đường an ủi, cậu bé dùng điện thoại của người này gọi cho mẹ báo tin. Gia đình Lâm Chí Dĩnh gọi lại cho bà để cảm ơn nhưng bà chưa nghe máy.

Nghinh Xuân (theo Appledaily)