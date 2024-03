Những cặp vợ chồng giàu nhưng không đẻ

MỹNatalie và Keldon Fischer sống cùng hai chú chó trong căn hộ ở Seattle với tài khoản tiết kiệm khổng lồ và đi du lịch mỗi tháng.

"Tôi thực sự thích cuộc sống DINK", Keldon, một kỹ sư phần mềm 30 tuổi nói.

Họ không nợ nần gì ngoài khoản thế chấp căn hộ. Mỗi người đều có mức lương lên đến hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Năm ngoái, họ đi du lịch mỗi tháng một lần, từ Italy, Mexico, Thái Lan và Phần Lan.

Lối sống họ theo đuổi DINK là từ viết tắt của "dual-income, no kids" (thu nhập nhân đôi, không sinh con). Tuy không phải là trào lưu mới nhưng ngày càng có nhiều cặp công khai thay vì âm thầm để tránh bị dư luận chỉ trích như trước.

Natalie Fischer, 25 tuổi, người sáng tạo nội dung toàn thời gian, cho biết trở thành DINK có nghĩa là họ có rất nhiều tự do, thời gian và tiền bạc. Cô sẵn sàng có con nhưng trước tiên tập trung vào việc xây dựng tài sản ròng trị giá một triệu USD ở tuổi 30.

"Tôi biết rằng khi có con, tôi sẽ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm chăm sóc và làm việc ít hơn", cô gái nói.

Keldon và Natalie Fischer, cùng chú chó của họ. Ảnh: WSJ

Các video giới thiệu lối sống DINK thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Hầu hết đều có cảnh các cặp vợ chồng thông báo họ chưa muốn có con nên đừng ai hỏi nữa; có thể họ sẽ không bao giờ có con và cuộc sống không con thật tuyệt vời.

Từ DINK, lối sống đang mở rộng ra DINKWADs (cặp vợ chồng với chó), SINKs (một nguồn thu nhập, không con), DINOs (tương tự DINK) và thậm chí DINKY (thu nhập kép, chưa con cái).

Giáo sư tâm lý học Zachary P. Neal, Đại học bang Michigan, người nghiên cứu về những người trưởng thành không có con, cho biết trước đây lối sống này bị kỳ thị với các quan điểm như "ích kỷ, chỉ quan tâm bản thân, đánh cược tương lai, quá mải mê sự nghiệp". Nhưng ngày nay DINK đang cởi mở hơn và ngày càng đông đảo.

"Khi một số người bắt đầu công khai xác định không có con sẽ giúp tạo ra một môi trường cởi mở và thân thiện hơn", Neal nói.

Trong một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2021, 44% những người từ 18 đến 49 tuổi cho biết họ không có khả năng sinh con, tăng 7% so với năm 2018. Các lý do bao gồm trở ngại kinh tế, lo ngại về tình hình thế giới và đơn giản là không muốn. Nhiều thanh niên muốn có con muộn hơn so với thế hệ trước.

Vợ chồng Brenton và Mirlanda Beaufils. Ảnh: WSJ

Brenton và Mirlanda Beaufils, đều ở độ tuổi 30, đã ở bên nhau hơn một thập kỷ và nói rằng họ thường xuyên bị hỏi về dự định sinh con hay không. Nhưng họ chưa sẵn sàng từ bỏ lối sống linh hoạt của DINK.

Chẳng hạn, trong một chuyến đi đến Las Vegas, họ tiệc tùng bên bể bơi, ăn tối tại nhà hàng nổi tiếng, ghé thăm các sòng bạc, hoàn toàn quên mất thời gian cho đến 5h sáng mới ngủ.

Và khi Brenton, 32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quản lý tài sản, được mời một công việc mới với yêu cầu chuyển đến thành phố mới chỉ trong hai tuần. Cặp đôi đã chuyển nhà từ Boston đến Dallas chỉ trong một tuần.

"Chúng tôi đi đến bất cứ nơi đâu có gió. Chúng tôi thích điều đó về mối quan hệ của mình", Mirlanda, một đại lý bất động sản 30 tuổi, cho biết.

Ở Dallas, người xung quanh thường xuyên tò mò và thúc giục họ chuyện con cái. Nhưng Mirlanda, người muốn trở thành mẹ một ngày nào đó nhưng không vội vàng, đã phản bác: "Bạn có sẵn sàng trông con cho tôi không. Nếu không làm được thì đừng hỏi tôi điều đó nữa".

Trước đây Norelle Marquez tưởng tượng sẽ có con vào khoảng 24 hoặc 25 tuổi. Nhưng gần đây, cô gái 26 tuổi không còn nhìn thấy chúng trong tương lai nữa.

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này và chồng Robert Marquez, một quân nhân Thủy quân lục chiến 28 tuổi, không có nợ nần và có ngân sách ổn định cho gia đình họ ở Dallas. "Trở thành DINK khá thoải mái", cô nói.

Norelle Marquez và chồng. Ảnh: WSJ

Norelle đánh giá cao cuộc sống DINK cho phép cô chu cấp cho gia đình. Mẹ đã một mình nuôi cô và anh trai, nên gần đây cô tặng bà máy giặt, máy sấy, sàn nhà, một chiếc xe và hơn thế nữa.

Khi cô chia sẻ những điều kỳ quặc và thú vị khi trở thành DINK, đã nhận được nhiều đồng tình. "TikTok đã củng cố quyết tâm của tôi về việc trở thành DINK và biết rằng điều đó không sao cả".

Robert nói thêm: Gia đình không cần phải có huyết thống".

Cuối cùng, việc có con hay không là một quyết định có thể thay đổi. "Tất cả chúng ta đều thuộc loại DINK (hai thu nhập, không con) hoặc DINKY (hai thu nhập, chưa có con) trong một phần cuộc đời mình", tiến sĩ Holly Hummer, Đại học Harvard, cho biết.

Bảo Nhiên (Theo WSJ)