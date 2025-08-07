Những cặp anh em nổi tiếng từng đối đầu nhau trên sân cỏ

Jerome và Kevin‑Prince Boateng. Jerome (tuyển Đức) và Kevin‑Prince (đội Ghana) là cặp anh em đầu tiên trong lịch sử bóng đá đối đầu nhau tại một kỳ World Cup. Tại vòng bảng World Cup 2010, Đức thắng Ghana 1-0 nhờ công Mesut Ozil.

Hai đội tái đấu ở vòng bảng World Cup 2014, chia điểm với tỷ số 2-2. Trong khi Ghana của Kevin‑Prince dừng bước từ vòng bảng, Jerome cùng Đức sau đó vô địch giải đấu.

Ngoài sân khấu World Cup, hai anh em Boateng còn đối đầu nhiều lần tại giải Bundesliga, khi Jerome khoác áo Bayern còn Kevin‑Prince thi đấu cho Schalke 04.