Những cặp anh em nổi tiếng từng đối đầu nhau trên sân cỏ

Jerome và Kevin‑Prince Boateng. Jerome (tuyển Đức) và Kevin‑Prince (đội Ghana) là cặp anh em đầu tiên trong lịch sử bóng đá đối đầu nhau tại một kỳ World Cup. Tại vòng bảng World Cup 2010, Đức thắng Ghana 1-0 nhờ công Mesut Ozil.
Hai đội tái đấu ở vòng bảng World Cup 2014, chia điểm với tỷ số 2-2. Trong khi Ghana của Kevin‑Prince dừng bước từ vòng bảng, Jerome cùng Đức sau đó vô địch giải đấu.
Ngoài sân khấu World Cup, hai anh em Boateng còn đối đầu nhiều lần tại giải Bundesliga, khi Jerome khoác áo Bayern còn Kevin‑Prince thi đấu cho Schalke 04.
Kolo và Yaya Toure. Kolo là trung vệ từng làm nên tên tuổi tại Arsenal và Liverpool, trong khi Yaya là tiền vệ lừng danh từng khoác áo Barca và Man City. Hai anh em từng là đồng đội tại Man City trong 3 mùa giải đầy thành công trước khi Kolo chuyển sang Liverpool năm 2013.
Hai anh em lần đầu đối đầu vào ngày 1/3/2015 trên sân Anfield, khi Yaya đá chính cho Man City, Kolo vào sân từ ghế dự bị ở phút 83, Trận này, Liverpool thắng 2-1 nhờ công Jordan Henderson và Philippe Coutinho.
Anh em nhà Toure còn chạm trán tại chung kết Cup Liên đoàn 2016. Yaya đá chính, còn Kolo vào thay Mamadou Sakho. Trận này, Man City hòa Liverpool 1-1 rồi thắng 3-1 trong loạt luân lưu. Chính Yaya Toure là người đá thành công lượt quyết định cho Man City.
Florentin và Paul Pogba. Hai anh em nhà Pogba đọ sức khi Man Utd gặp Saint‑Etienne ở lượt đi vòng 1/16 Europa League năm 2017. Sự kiện đặc biệt này diễn ra tại Old Trafford, và mẹ của anh em Pogba đã mặc áo chia nửa màu đội và theo dõi trên khán đài.
Florentin và Paul Pogba đá chính cả hai lượt. Man Utd thắng 3-0 ở lượt đi nhờ có hat-trick của Zlatan Ibrahimovic, và thắng 1-0 ở lượt về nhờ công Henrikh Mkhitaryan.
Granit và Taulant Xhaka. Sinh ra tại Basel (Thụy Sĩ) trong một gia đình gốc Kosovo-Albania, hai anh em Granit và Taulant Xhaka từng cùng khoác áo đội trẻ Basel nhưng chọn thi đấu cho hai đội tuyển khác nhau. Granit chọn khoác áo Thụy Sĩ còn Taulant đứng về đội tuyển Albania - quê gốc gia đình
Ngày 11/6/2016, tại vòng bảng Euro 2016, Thụy Sĩ đối đầu Albania ở Lens. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có một cặp anh em ra sân cho hai đội tuyển khác nhau trong một trận. Thụy Sĩ thắng 1-0 nhờ công Fabian Schar, và Granit được bầu là cầu thủ hay nhất trận.
Gary và Phil Neville. Gary và Phil Neville cùng lớn lên và khởi nghiệp tại Man Utd rồi trở thành biểu tượng của Thế hệ 1992. Tuy nhiên, sau khi Phil gia nhập Everton vào năm 2005 để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, hai anh em trở thành đối thủ và đụng độ năm lần tại Ngoại hạng Anh.
Trong đó, cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa họ diễn ra vào ngày 20/2/2010, khi Everton thắng Man Utd 3-1 tại Goodison Park. Trận này, truyền thông Anh chú ý đến chi tiết Gary không chào Phil trong đường hầm trước trận, chỉ quay sang gật đầu khi máy quay hướng tới. Sau trận, Phil bày tỏ sự khó chịu và gọi Gary là "kẻ ngốc", dù sau đó cả hai đã giảng hòa.
Thiago và Rafinha Alcantara. Thiago và Rafinha đều là con trai của cựu danh thủ Brazil Mazinho và từng phát triển tài năng tại lò đào tạo trứ danh La Masia. Nhưng sự nghiệp mỗi người lại đi theo hướng khác biệt: Thiago khoác áo tuyển Tây Ban Nha, còn Rafinha chơi cho Brazil.
Hai anh em từng đối đầu một lần tại lượt đi bán kết Champions League mùa 2014-2015, khi Thiago khoác áo Bayern Munich, còn Rafinha vào sân từ ghế dự bị cho Barca.
Thiago từng khẳng định tình cảm dành cho Rafinha là "dù ở đâu, em vẫn mãi là người thân nhất", đặc biệt khi cả hai cùng trải qua thời gian chữa trị chấn thương.
Rio và Anton Ferdinand. Cùng sinh ra, lớn lên tại vùng Peckham, Đông Nam London, Rio và Anton Ferdinand đều theo đuổi nghiệp bóng đá chuyên nghiệp và trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham. Nhưng sự nghiệp của họ đi theo hai hướng khác biệt: Rio trở thành huyền thoại tại Man Utd và đội tuyển Anh. Trong khi đó, Anton chủ yếu thi đấu cho các CLB tầm trung như West Ham, Sunderland hay QPR.
Hai anh em nhà Ferdinand từng bảy lần đối đầu nhau tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn từ 2005 đến 2012. Trong đó, Rio thắng 4, còn Anton có ba lần khiến anh trai nếm trái đắng.
Dù không ít lần bị so sánh với người anh nổi tiếng, Anton luôn thể hiện sự kính trọng và tự hào. "Nếu không có Rio làm hình mẫu, có thể tôi đã trượt dài trong cuộc sống", Anton bày tỏ. Ngược lại, Rio cũng nhiều lần bảo vệ em trai, đặc biệt trong vụ phân biệt chủng tộc với John Terry năm 2011 - sự kiện khiến quan hệ giữa Rio và Terry rạn nứt.
Michael và Will Keane. Michael và Will Keane vùng trưởng thành từ học viện của Man Utd, nhưng không cạnh tranh được vị trí trong đội một. Sau đó, họ rẽ sang những hướng đi riêng trong sự nghiệp nhưng vẫn để lại một dấu ấn hiếm có tại Ngoại hạng Anh.
Ngày 26/9/2016, Michael và Will Keane trở thành cặp song sinh đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh đối đầu nhau, khi Burnley tiếp Hull City tại sân Turf Moor. Khi đó, Michael thi đấu ở vị trí trung vệ trụ cột cho Burnley, còn Will là tiền đạo dự bị bên phía Hull.
Giống anh em nhà Xhaka, Michael và Will cũng lựa chọn thi đấu cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Michael đại diện cho tuyển Anh, từng được triệu tập dưới thời Gareth Southgate. Trong khi đó, Will, do không thể cạnh tranh suất ở tuyển Anh, đã chọn khoác áo CH Ireland.
