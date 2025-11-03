Những căn hộ ở Nhật Bản lộn xộn một cách có chủ ý

Những căn hộ nhỏ kiểu Nhật ít khi phô trương, nhưng khi quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy rõ lớp lang chất liệu, giải pháp lưu trữ tinh tế và cách bài trí vật dụng đời thường đầy dụng ý.

Căn hộ trong ảnh tận dụng tối đa từng khoảng trống với hệ kệ lưu trữ tùy chỉnh đơn giản trong phòng ngủ.