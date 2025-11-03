Những căn hộ ở Nhật Bản lộn xộn một cách có chủ ý

Những căn hộ nhỏ kiểu Nhật ít khi phô trương, nhưng khi quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy rõ lớp lang chất liệu, giải pháp lưu trữ tinh tế và cách bài trí vật dụng đời thường đầy dụng ý.
Căn hộ trong ảnh tận dụng tối đa từng khoảng trống với hệ kệ lưu trữ tùy chỉnh đơn giản trong phòng ngủ.
Những căn hộ nhỏ kiểu Nhật ít khi phô trương, nhưng khi quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy rõ lớp lang chất liệu, giải pháp lưu trữ tinh tế và cách bài trí vật dụng đời thường đầy dụng ý.
Căn hộ trong ảnh tận dụng tối đa từng khoảng trống với hệ kệ lưu trữ tùy chỉnh đơn giản trong phòng ngủ.
Vật dụng sinh hoạt, đồ bếp và nhu yếu phẩm không cần phải giấu kín để giữ cho không gian bếp gọn gàng. KTS kết hợp giỏ, hộp, nhiều móc treo và hệ kệ bố trí hợp lý để tối ưu lưu trữ.
.
Vật dụng sinh hoạt, đồ bếp và nhu yếu phẩm không cần phải giấu kín để giữ cho không gian bếp gọn gàng. KTS kết hợp giỏ, hộp, nhiều móc treo và hệ kệ bố trí hợp lý để tối ưu lưu trữ.
.
Phiên bản hiện đại cho khu vực genkan - sảnh vào đặc trưng trong nhà Nhật Bản, nơi chuyển tiếp giữa không gian ngoài và trong, giày dép được thay bằng dép đi trong nhà. Thiết kế được cải tiến với hệ tủ giày tiết kiệm diện tích, nhiều màu sắc và ánh sáng tím nhẹ. Các hộp giày ít dùng được cất gọn trên kệ cao phía trên.
Phiên bản hiện đại cho khu vực genkan - sảnh vào đặc trưng trong nhà Nhật Bản, nơi chuyển tiếp giữa không gian ngoài và trong, giày dép được thay bằng dép đi trong nhà. Thiết kế được cải tiến với hệ tủ giày tiết kiệm diện tích, nhiều màu sắc và ánh sáng tím nhẹ. Các hộp giày ít dùng được cất gọn trên kệ cao phía trên.
Tại căn nhà ở Kyoto, KTS thiết kế khu bếp ưu tiên tính tiện dụng và tổ chức khoa học mà vẫn giữ được nét duyên dáng. Đồ gốm thủ công, giỏ đan đựng dụng cụ sử dụng thường xuyên, kết hợp hệ móc treo giúp sắp xếp vật dụng trong tầm tay.
Tại căn nhà ở Kyoto, KTS thiết kế khu bếp ưu tiên tính tiện dụng và tổ chức khoa học mà vẫn giữ được nét duyên dáng. Đồ gốm thủ công, giỏ đan đựng dụng cụ sử dụng thường xuyên, kết hợp hệ móc treo giúp sắp xếp vật dụng trong tầm tay.
Nhiều người thường hình dung nhà kiểu Nhật gắn với không gian tối giản, yên tĩnh. Thực tế, nhiều căn hộ nhỏ tại Nhật lại trưng bày bộ sưu tập sách, đồ vật có cá tính và kỷ vật tích lũy theo thời gian. Họ có quan điểm là những gì ta yêu thích sẽ tự nhiên hòa hợp và chính sự sắp đặt có chủ ý đó tạo nên nét cuốn hút riêng cho không gian sống.
Căn phòng trong ảnh với nhiều bộ sưu tập vật dụng độc đáo và giàu tính cá nhân được trưng bày khắp nơi.
Nhiều người thường hình dung nhà kiểu Nhật gắn với không gian tối giản, yên tĩnh. Thực tế, nhiều căn hộ nhỏ tại Nhật lại trưng bày bộ sưu tập sách, đồ vật có cá tính và kỷ vật tích lũy theo thời gian. Họ có quan điểm là những gì ta yêu thích sẽ tự nhiên hòa hợp và chính sự sắp đặt có chủ ý đó tạo nên nét cuốn hút riêng cho không gian sống.
Căn phòng trong ảnh với nhiều bộ sưu tập vật dụng độc đáo và giàu tính cá nhân được trưng bày khắp nơi.
Nơi ở của gia đình 5 người được thiết kế với các bức tường phủ kín bởi vật dụng sinh hoạt và nội thất cổ điển, tạo nên không gian sống đậm tính cá nhân và hấp dẫn với khách ghé thăm. Phần trần nhà mở được tận dụng để treo thêm nhiều loại cây xanh, tăng thêm nét sinh động.
Nơi ở của gia đình 5 người được thiết kế với các bức tường phủ kín bởi vật dụng sinh hoạt và nội thất cổ điển, tạo nên không gian sống đậm tính cá nhân và hấp dẫn với khách ghé thăm. Phần trần nhà mở được tận dụng để treo thêm nhiều loại cây xanh, tăng thêm nét sinh động.
Khu vực bếp và bàn ăn trong căn hộ ở Tokyo có thể gây cảm giác lộn xộn với một số người, tuy nhiên cách nhóm và liên kết các vật dụng giúp tổng thể vẫn giữ được sự sắp đặt có chủ đích, không tạo cảm giác bừa bộn.
Khu vực bếp và bàn ăn trong căn hộ ở Tokyo có thể gây cảm giác lộn xộn với một số người, tuy nhiên cách nhóm và liên kết các vật dụng giúp tổng thể vẫn giữ được sự sắp đặt có chủ đích, không tạo cảm giác bừa bộn.
Bộ sưu tập cây được lựa chọn kỹ lưỡng và chăm sóc cẩn thận là nét đặc trưng trong nhiều căn hộ nhỏ kiểu Nhật hiện đại. Sự đa dạng về hình dáng và tán lá giúp tăng điểm nhấn thị giác, mang sắc xanh và thiên nhiên vào trong nhà. Cây đặt dưới sàn, trên kệ hay được treo, thả để làm sáng những mảng tường hoặc góc nhà tối.
Tại căn hộ này, nhiều loại chậu với kiểu dáng phong phú tạo thêm điểm nhấn cho bộ sưu tập cây xanh phát triển mạnh. Sự kết hợp giữa cây treo, chậu nhỏ, hoa khô và lá trang trí biến khu vực cầu thang thành điểm nhìn nổi bật.
Bộ sưu tập cây được lựa chọn kỹ lưỡng và chăm sóc cẩn thận là nét đặc trưng trong nhiều căn hộ nhỏ kiểu Nhật hiện đại. Sự đa dạng về hình dáng và tán lá giúp tăng điểm nhấn thị giác, mang sắc xanh và thiên nhiên vào trong nhà. Cây đặt dưới sàn, trên kệ hay được treo, thả để làm sáng những mảng tường hoặc góc nhà tối.
Tại căn hộ này, nhiều loại chậu với kiểu dáng phong phú tạo thêm điểm nhấn cho bộ sưu tập cây xanh phát triển mạnh. Sự kết hợp giữa cây treo, chậu nhỏ, hoa khô và lá trang trí biến khu vực cầu thang thành điểm nhìn nổi bật.
Nhiều chủ nhà tại Nhật chia sẻ mong muốn được sống giữa những món đồ họ yêu quý, gắn liền với kỷ niệm cá nhân. Vì vậy, những vật dụng giản dị nhưng ý nghĩa thường được ưu tiên hơn các tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ. Đó có thể là tấm ảnh, tranh in mua ở chợ đồ cũ, giỏ đan tay hay món gốm được tặng, tất cả được trưng bày một cách tự nhiên, không phô trương nhưng đầy trân trọng.
Trong căn nhà tại tỉnh Nara, mọi thứ được xây dựng, sắp xếp xoay quanh các món đồ và bộ sưu tập nội thất yêu thích của gia đình 5 người. Gỗ thô, giỏ đan và vải nhuộm thủ công xuất hiện xuyên suốt không gian, đóng vai trò chính trong việc tạo điểm nhấn trang trí.
Nhiều chủ nhà tại Nhật chia sẻ mong muốn được sống giữa những món đồ họ yêu quý, gắn liền với kỷ niệm cá nhân. Vì vậy, những vật dụng giản dị nhưng ý nghĩa thường được ưu tiên hơn các tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ. Đó có thể là tấm ảnh, tranh in mua ở chợ đồ cũ, giỏ đan tay hay món gốm được tặng, tất cả được trưng bày một cách tự nhiên, không phô trương nhưng đầy trân trọng.
Trong căn nhà tại tỉnh Nara, mọi thứ được xây dựng, sắp xếp xoay quanh các món đồ và bộ sưu tập nội thất yêu thích của gia đình 5 người. Gỗ thô, giỏ đan và vải nhuộm thủ công xuất hiện xuyên suốt không gian, đóng vai trò chính trong việc tạo điểm nhấn trang trí.
Nhiều căn hộ kiểu Nhật hiện đại ưu tiên thiết kế lộ vật liệu, đặc biệt là bê tông, mang hơi hướng "công nghiệp mộc" nhưng mới mẻ. Trong nhiều trường hợp, các vách ngăn được dỡ bỏ để mở rộng không gian, tạo mặt bằng linh hoạt hơn. KTS và chủ nhà cùng tìm cách khai thác vẻ thô mộc vốn có, kết hợp với vật liệu và cách trang trí bất ngờ để tạo nên tổng thể cá tính và giàu chất liệu.
Tại căn hộ ở thành phố Kamakura, sau khi bóc lớp tường cũ, các mảng màu và hoa văn hiện ra được giữ lại, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho tổng thể thiết kế.
Nhiều căn hộ kiểu Nhật hiện đại ưu tiên thiết kế lộ vật liệu, đặc biệt là bê tông, mang hơi hướng "công nghiệp mộc" nhưng mới mẻ. Trong nhiều trường hợp, các vách ngăn được dỡ bỏ để mở rộng không gian, tạo mặt bằng linh hoạt hơn. KTS và chủ nhà cùng tìm cách khai thác vẻ thô mộc vốn có, kết hợp với vật liệu và cách trang trí bất ngờ để tạo nên tổng thể cá tính và giàu chất liệu.
Tại căn hộ ở thành phố Kamakura, sau khi bóc lớp tường cũ, các mảng màu và hoa văn hiện ra được giữ lại, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho tổng thể thiết kế.
Dù bê tông thường bị xem là vật liệu "lạnh", ngôi nhà này lại mang cảm giác hoàn toàn ngược lại. Ánh sáng làm nổi bật các đường nối, bề mặt gồ ghề, biến bê tông thành phông nền cho những món đồ mang lại niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.
Dù bê tông thường bị xem là vật liệu "lạnh", ngôi nhà này lại mang cảm giác hoàn toàn ngược lại. Ánh sáng làm nổi bật các đường nối, bề mặt gồ ghề, biến bê tông thành phông nền cho những món đồ mang lại niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.
Bích Phương (theo Never too small)